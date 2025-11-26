Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Với GrabXu, người dùng có thêm nhiều cách để tích lũy GrabXu với mỗi tương tác trên nền tảng Grab - từ di chuyển, đặt đồ ăn, đi chợ online đến giao hàng - giúp người dùng dễ dàng nhận được ưu đãi và tiết kiệm chi phí cho các giao dịch tiếp theo.

Chương trình GrabXu được thiết kế để mọi chi tiêu của người dùng trên nền tảng Grab đều mang lại giá trị. Người dùng đăng ký gói hội viên GrabUnlimited có thể tích lũy GrabXu theo cơ chế như sau: Mỗi 7.000 đồng chị tiêu trên GrabFood, GrabCar, GrabBike, GrabExpress sẽ được tích lũy 1 GrabXu.

Mỗi 100.000đồng chi tiêu trên GrabMart sẽ được tích lũy 1 GrabXu.Không chỉ dành riêng cho hội viên GrabUnlimited, tất cả người dùng của Grab đều có thể tích lũy GrabXu dễ dàng và linh hoạt trong nhiều giao dịch di chuyển và giao đồ ăn…

Với GrabXu, việc quy đổi để tiết kiệm chi phí trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Chỉ cần sở hữu tối thiểu 30 GrabXu, người dùng có thể bắt đầu tận hưởng các ưu đãi giảm giá tức thì. Đối với đơn hàng GrabFood và GrabMart: Đổi GrabXu trực tiếp trên màn hình đặt đơn thông qua tính năng "Đổi GrabXu" tiện lợi.

Đối với các giao dịch đặt xe: Truy cập mục "Ưu đãi" và chọn ưu đãi giảm giá bằng cách đổi GrabXu được hệ thống đề xuất.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị và Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: “Khi hệ sinh thái Grab và các dịch vụ Grab ngày càng phát triển, chúng tôi muốn đảm bảo rằng người dùng sẽ được hưởng nhiều tiện ích và trải nghiệm tốt nhất. Thông qua cải tiến chương trình điểm thưởng và giới thiệu GrabXu, việc trở thành người dùng Grab sẽ mang lại nhiều giá trị hơn bao giờ hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới sản phẩm, tính năng trên nền tảng để phục vụ người dùng tốt hơn nữa, giữ vững vị thế là ứng dụng dịch vụ hằng ngày được người Việt Nam tin dùng trong suốt hơn một thập kỷ qua”.

