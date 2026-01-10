Với mong muốn chung tay thắp sáng niềm tin cho những hoàn cảnh không may gặp tai nạn giao thông, tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), Câu lạc bộ Doanh nhân và Pháp luật đã tổ chức đêm nhạc nghệ thuật thiện nguyện mang tên "Một Chút Yêu Thương" lần 3, tối 8-1.

Ông Nguyễn Văn Nam - Chủ tịch CLB Doanh Nhân và Pháp Luật - Trưởng Ban TC chương trình "Một chút yêu thương" - phát biểu

Tiếp nối hành trình ý nghĩa từ những năm trước, chương trình lần này không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc nghệ thuật đỉnh cao mà còn là lời kêu gọi về ý thức an toàn giao thông cho mọi thế hệ.

Chương trình nghệ thuật "Một Chút Yêu Thương" lần 3 được tổ chức nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật – chia sẻ yêu thương, tạo nhịp cầu nhân ái góp phần xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông.

Ban Tổ chức cho biết đặt mục tiêu kết nối những tấm lòng hảo tâm để: Xoa dịu nỗi đau: Trao tận tay 500 suất hỗ trợ (2.000.000 VNĐ/suất) cho các gia đình nạn nhân TNGT có hoàn cảnh khó khăn tại 10 tỉnh thành phía Nam.

Bảo vệ cộng đồng: Trao tặng 2.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho Ban ATGT và lực lượng CSGT các tỉnh thành (Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau, Cần Thơ…) nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi cùng chung tay lan tỏa thông điệp thiện nguyện: Gia đình nghệ sĩ Cẩm Vân – Khắc Triệu – Cece Trương, Sỹ Luân, Hiền Mai, Nguyễn Quốc Đại, Nhóm nhạc ERA WAVE, Nhóm hợp xướng Cantus... dưới sự dẫn dắt của MC Quốc Bình và Như Nguyễn. Chương trình sẽ đan xen giữa những tiết mục âm nhạc giàu cảm xúc và các thước phim thực tế đầy cảm động về nghị lực vươn lên của các nạn nhân.

Sự kiện có sự phối hợp của chặt chẽ và tham dự của đại diện Ban ATGT, Phòng CSGT công an các tỉnh: Tây Ninh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau và TP. Cần Thơ…