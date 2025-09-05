Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Được thu hoạch trên những cây trà cổ thụ trên dãy núi Tây Côn Lĩnh cao 2.419 mét, có tuổi đời hàng trăm năm và được chế biến theo phương pháp y học cổ truyền của người Á đông, trong quá trình cân bằng âm dương, Lương y Nguyễn Văn Lý (pháp danh Đại đức: Thích Đức Trung) đã hướng dẫn sản xuất, cho ra dòng sản phẩm có giá trị cao đối với sức khoẻ con người.

Tác dụng của trà Bancha Vân Phụng: Hỗ trợ thanh nhiệt, giải độc, bổ gan thận, cải thiện giấc ngủ, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, thư thái tinh thần. Giúp ổn định, cải thiện các vấn đề liên quan đến bệnh đường tiêu hoá. Hỗ trợ bệnh gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ, tốt cho người béo phì, đang trong thời kì giảm cân, ăn kiêng. Hỗ trợ bệnh tim mạch, tiểu đường, huyết áp, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, ngăn ngừa ung thư. Làm chậm quá trình oxy hoá, giúp làn da mịn màng và trẻ đẹp.

Chắt lọc từ những lá trà cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên dãy núi Tây Côn Lĩnh. Bằng tất cả niềm đam mê, tâm huyết Đại đức Thích Đức Trung đã dùng phương pháp cổ truyền của người Á đông, trải qua quá trình cân bằng âm dương đã tạo nên một dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời để chuyển hoá năng lượng tích cực và chữa lành thân tâm người thưởng thức.

Đặc biệt, trà Bancha còn là một biểu tượng của sự tối giản – không cầu kỳ, không phô trương, nhưng lại mang đến giá trị tinh thần sâu sắc. Chỉ cần một tách trà Bancha Vân Phụng, bạn đã có thể cảm nhận được sự kết nối với thiên nhiên và tìm thấy sự yên bình trong cuộc sống hối hả thường ngày.

Âm dương giao hòa, khí huyết lưu thông tác động lẫn nhau là động lực thúc đẩy sự hình thành, chuyển hóa, phát triển của vạn vật trong vũ trụ. Trà Bancha Vân Phụng được tạo ra không nằm ngoài nguyên tắc cân bằng âm dương.

Cùng nhau tận hưởng những gì tinh túy nhất được mẹ thiên nhiên ban tặng. Theo dòng lịch sử nơi đây đã mọc lên những cây Trà Shan Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Được nuôi dưỡng trên dãy Tây Côn Lĩnh là dãy núi cao nhất vùng Đông Bắc với độ cao 2.419m của mảnh đất Hà Giang nơi địa đầu Tổ quốc. Được hấp thụ tinh hoa của đất trời. Mời bạn cùng tôi hãy thử một lần nâng chén trà Bancha Vân phụng, để cảm nhận sự giản dị nhưng đầy tinh tế mộc mạc, xua tan mọi khó nhọc hằng ngày.