Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

BV Mắt Quốc tế DND Sài Gòn cùng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Carl Zeiss tổ chức Hội thảo Quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" ngày 6-12.

Tại hội thảo, BSNT Bùi Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Mắt DND Sài Gòn, giới thiệu KLEx – kỹ thuật điều trị viễn thị thế hệ mới, lần đầu ứng dụng tại Đông Nam Á. Với đường rạch siêu nhỏ và khả năng bóc tách lenticule chính xác, KLEx giúp giảm xâm lấn, hạn chế tác động giác mạc và mở ra cơ hội điều trị an toàn cho nhóm bệnh nhân viễn thị – lão thị trước đây ít có chỉ định.

Còn PGS-BS Kim Sung-Min, Giám đốc chuyên môn Nunemiso Eye Center, Hàn Quốc, phân tích xu hướng tăng trưởng thị trường và sự chuyển dịch từ các kỹ thuật tạo vạt sang phương pháp SMILE nhờ tính ổn định, tốc độ phục hồi nhanh và mức độ an toàn cao. Đi sâu vào đánh giá độ an toàn sinh học của giác mạc bao gồm độ dày giác mạc còn lại, độ dày lenticule, các tham số cơ sinh học và khả năng duy trì độ bền vững mô. Kết quả cho thấy SMILE giúp giảm nguy cơ giãn lồi giác mạc, đặc biệt ở bệnh nhân có các chỉ số biên giới, nhờ hạn chế làm suy yếu cấu trúc mô so với các kỹ thuật tạo vạt.

Hội thảo Quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trị trong phẫu thuật khúc xạ"

Còn BS-CKII Phạm Thị Hằng nhấn mạnh rằng kết quả phẫu thuật khúc xạ không chỉ dựa trên việc đạt thị lực 10/10, mà phụ thuộc vào chất lượng thị giác toàn diện: độ sắc nét, độ tương phản, khả năng nhìn trong điều kiện ánh sáng yếu và tính ổn định lâu dài.

Để xác định phương pháp tối ưu cho từng bệnh nhân, BS tập trung vào 3 nhóm yếu tố chính. Thứ nhất, đánh giá chính xác độ khúc xạ và khả năng điều tiết giúp thiết lập nền tảng đúng cho phác đồ điều trị. Thứ hai, phân tích toàn diện giác mạc thông qua bản đồ địa hình, quang sai bậc cao, độ dày mô và các chỉ số sinh học nhằm dự đoán độ bền vững sau phẫu thuật và nguy cơ tiềm ẩn. Thứ ba, kinh nghiệm phẫu thuật viên trong việc lựa chọn công nghệ phù hợp đóng vai trò then chốt, bởi mỗi phương pháp chỉ tối ưu khi được áp dụng đúng cho cấu trúc mắt tương ứng.