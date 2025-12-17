Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ngày 17-12, tại Hà Nội, Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường ra mắt sản phẩm Sâm Kỳ Ẩm tại thị trường Việt Nam. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động triển khai các biên bản ghi nhớ hợp tác về y dược cổ truyền giữa Bộ Y tế Việt Nam và Cục Quản lý Trung y dược quốc gia Trung Quốc.

Theo tiến sĩ- bác sĩ Trịnh Hoài Nam, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền (Bộ Quốc phòng), y học cổ truyền luôn gắn liền với dược học cổ truyền; việc bảo tồn, khai thác bền vững nguồn thảo mộc tự nhiên có vai trò quan trọng trong nâng cao giá trị y học bản địa song hành với y học hiện đại.

Việc kết hợp Đông – Tây y là xu hướng tất yếu, giúp phát huy ưu thế chẩn đoán, điều trị cấp tính của Tây y và khả năng phục hồi, hỗ trợ điều trị tận gốc của Đông y, mang lại lợi ích toàn diện cho người bệnh.

Giáo sư -tiến sĩ Lục Dương, Phó Viện trưởng Viện Trung y, Đại học Trung y dược Bắc Kinh (Trung Quốc), cho biết Sâm Kỳ Ẩm được phát triển theo hướng "dược thực đồng nguồn", chiết xuất từ hai thảo mộc Đảng sâm và Hoàng kỳ. Theo lý luận Đông y, sự phối hợp này tạo hiệu quả hiệp đồng, hỗ trợ điều hòa miễn dịch, cải thiện mệt mỏi, giảm tác dụng phụ sau xạ trị, hóa trị và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại lễ ra mắt, bà Lữ Lan Nhi, Chủ tịch Công ty TNHH Dược phẩm Thọ Sinh Đường, cho biết Sâm Kỳ Ẩm được sản xuất tại Giang Tô (Trung Quốc), nhập khẩu và phân phối chính thức tại Việt Nam. Thọ Sinh Đường định hướng phát triển các sản phẩm thảo mộc chính ngạch, nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng, qua đó đa dạng hóa sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên, đặc biệt cho những nhóm cần hỗ trợ nâng cao thể trạng, trong đó có bệnh nhân ung thư.

Dịp này, Thọ Sinh Đường ký kết hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Y dược Home Care Hà Nội nhằm ứng dụng Sâm Kỳ Ẩm trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe.