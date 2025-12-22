Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Tại THE CREATOR 2025 Ngày hội Non sông Việt, sẽ diễn ra ngày 10/1/2026 tại Trường Đại học Kinh tế Tài chính TPHCM (UEF), nhóm Event Team lựa chọn áo bà ba như một chất liệu kể chuyện, đưa "Dáng Việt Phương Nam" sống dậy qua những lát cắt văn hoá giàu cảm xúc và chiều sâu.

Áo bà ba – từ dáng áo mộc mạc đến biểu tượng văn hoá Nam Bộ

Áo bà ba là kết quả của sự giao thoa văn hoá trong tiến trình hình thành và phát triển của vùng đất Nam Bộ. Theo các nhà nghiên cứu như Trương Vĩnh Ký và Sơn Nam, áo bà ba chịu ảnh hưởng từ trang phục của cộng đồng Baba gốc Hoa ở Penang, sau đó được người Việt điều chỉnh để phù hợp với điều kiện khí hậu và đời sống sông nước phương Nam.

Từ phom dáng gọn gàng, chất liệu nhẹ, thoáng mát đến sự tiện lợi trong sinh hoạt, áo bà ba nhanh chóng trở thành trang phục quen thuộc của người dân Nam Bộ. Dáng áo ấy gắn liền với ruộng đồng, bến nước, chợ quê và những nhịp sống bình dị, chân phương.

Không cầu kỳ, không phô trương, áo bà ba mang vẻ đẹp giản dị nhưng bền bỉ, phản ánh rõ nét tính cách con người Nam Bộ: mộc mạc, chân thành và thích nghi linh hoạt với hoàn cảnh sống.

Dịu dàng nhưng không yếu đuối: Hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo bà ba

Người ta thường nhắc đến áo bà ba với hai chữ "dịu dàng". Thế nhưng, sự dịu dàng ấy chưa bao giờ đồng nghĩa với yếu đuối. Trong suốt chiều dài lịch sử, tà áo bà ba đã chứng kiến không chỉ những buổi chợ quê yên bình, mà còn cả những năm tháng khói lửa của chiến tranh.

Khi đất nước lâm nguy, người phụ nữ Việt Nam – trong đó có những người phụ nữ Nam Bộ – đã sẵn sàng đứng lên bảo vệ quê hương. Hình ảnh người phụ nữ mặc áo bà ba vừa lo toan hậu phương, vừa trực tiếp tham gia kháng chiến đã trở thành một phần ký ức tập thể của dân tộc.

Tinh thần ấy cũng chính là giá trị mà Event Team mong muốn tôn vinh khi lựa chọn áo bà ba làm trung tâm cho dự án tại THE CREATOR 2025 – nơi hình ảnh người phụ nữ Nam Bộ được khắc họa trọn vẹn trong cả chiều sâu lịch sử lẫn hơi thở hiện đại.

Event Team và khát vọng đưa áo bà ba trở thành biểu tượng văn hoá sống

Tham gia THE CREATOR 2025 với chủ đề "Dáng Việt Phương Nam", Event Team không đặt mục tiêu đơn thuần là tái hiện một trang phục truyền thống. Thay vào đó, nhóm mong muốn tạo nên một không gian văn hoá nơi áo bà ba được "sống" – được kể lại, được cảm nhận và được kết nối với thế hệ trẻ hôm nay.

Thông qua các hoạt động trình diễn và trải nghiệm, áo bà ba được đặt vào một bối cảnh mới, nơi truyền thống và hiện đại không tách rời mà bổ trợ cho nhau. Người tham dự không chỉ nhìn thấy áo bà ba như một hình ảnh quen thuộc, mà còn cảm nhận được lớp ký ức văn hoá và tinh thần mà trang phục này mang theo.

Dự án cũng thể hiện nỗ lực của Event Team trong việc làm cầu nối giữa văn hoá truyền thống và giới trẻ. Thay vì tiếp cận văn hoá theo cách áp đặt hay mang tính giáo điều, nhóm lựa chọn kể câu chuyện bằng cảm xúc, bằng trải nghiệm, để mỗi người tham dự có thể tự tìm thấy sự đồng cảm của riêng mình.

Trong tổng thể THE CREATOR 2025 – Ngày hội Non sông Việt, dự án Áo Bà Ba của Event Team đã góp phần làm phong phú bức tranh văn hoá sự kiện, đồng thời lan toả thông điệp về giá trị bền vững của bản sắc dân tộc. Áo bà ba, vì thế, không chỉ được tôn vinh như một trang phục truyền thống, mà còn như một biểu tượng văn hoá sống – đại diện cho "Dáng Việt Phương Nam" giản dị, chân thành nhưng đầy bản lĩnh.