Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Phụ nữ 10:24

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Món ngon 16:04

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

30 tháng 1, 2026 | 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của Cryslin trong hành trình mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên bản đồ chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin - Ảnh 1.

Cryslin là thương hiệu nổi tiếng tại Canada, được biết đến với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, hướng đến việc nuôi dưỡng cơ thể từ cấp độ tế bào, mang lại nền tảng sức khỏe bền vững và lâu dài cho người sử dụng. Các sản phẩm của Cryslin bao gồm nhiều giải pháp ưu việt như: hỗ trợ trí não và tinh thần, phổi và hệ hô hấp, gan thận và giải độc, nội tiết tố và sinh lý, tim mạch tuần hoàn, xương khớp cơ miễn dịch phục hồi. Đặc biệt, Cryslin được đánh giá cao với công nghệ ADN chống lão hóa, góp phần duy trì tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin - Ảnh 2.

Với thông điệp xuyên suốt "Đầu tư cho tế bào hôm nay khỏe mạnh, minh mẫn và bền bỉ cho nhiều năm về sau", Cryslin không ngừng đổi mới để mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, việc Cryslin Canada lựa chọn Nalisa Nguyễn đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu được xem là quyết định phù hợp, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu trong việc kết nối, phân phối và giới thiệu sản phẩm đến các đối tác, doanh nghiệp và hệ thống nhà phân phối trên toàn thế giới.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin - Ảnh 3.

Nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu vẻ đẹp tỏa sáng cùng tư duy nhạy bén trên thương trường. Với kinh nghiệm quản lý và chiến lược kinh doanh hiệu quả, cô đã tham gia và triển khai nhiều dự án mang ý nghĩa tích cực cho cộng đồng sắc đẹp, đặc biệt trong các lĩnh vực sức khỏe và phát triển bền vững.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin - Ảnh 4.

Song song với vai trò doanh nhân, Nalisa Nguyễn còn là gương mặt giám khảo quen thuộc trong giới giải trí và các cuộc thi sắc đẹp, nghành giải trí trong nước lẫn quốc tế. Cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo tại nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn tại Malaysia, Singapore, Thái Lan… Đồng thời là chánh giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu tại Canada. Năm 2023, Nalisa Nguyễn được vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái có đóng góp cho cộng đồng, ghi dấu ấn cho những đóng góp nổi bật của cô trong các hoạt động xã hội và giao lưu quốc tế. Trong thời gian tới, cô tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo tại một cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế tổ chức tại thành phố Las Vegas bang Nevada- Hoa Kỳ.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin - Ảnh 5.

Với sức ảnh hưởng rộng khắp, hình ảnh uy tín và khả năng kết nối toàn cầu, Nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ giá trị thương hiệu Cryslin cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang tính đột phá đến người tiêu dùng toàn thế giới. Việc bổ nhiệm này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Nalisa Nguyễn, mà còn mở ra một chương phát triển mới đầy triển vọng cho Cryslin trên hành trình bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ cộng đồng toàn cầu.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Tâm sự

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Tâm sự 20:04

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

TÁM

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Chuyện của Sao 14:25

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Điểm đến 09:09

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.