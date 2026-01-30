Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Đây được xem là bước đi mang tính chiến lược của Cryslin trong hành trình mở rộng thị trường và khẳng định vị thế trên bản đồ chăm sóc sức khỏe quốc tế.

Cryslin là thương hiệu nổi tiếng tại Canada, được biết đến với các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, hướng đến việc nuôi dưỡng cơ thể từ cấp độ tế bào, mang lại nền tảng sức khỏe bền vững và lâu dài cho người sử dụng. Các sản phẩm của Cryslin bao gồm nhiều giải pháp ưu việt như: hỗ trợ trí não và tinh thần, phổi và hệ hô hấp, gan thận và giải độc, nội tiết tố và sinh lý, tim mạch tuần hoàn, xương khớp cơ miễn dịch phục hồi. Đặc biệt, Cryslin được đánh giá cao với công nghệ ADN chống lão hóa, góp phần duy trì tuổi thọ và nâng cao chất lượng sống.

Với thông điệp xuyên suốt "Đầu tư cho tế bào hôm nay khỏe mạnh, minh mẫn và bền bỉ cho nhiều năm về sau", Cryslin không ngừng đổi mới để mang đến những giá trị bền vững cho cộng đồng. Chính vì vậy, việc Cryslin Canada lựa chọn Nalisa Nguyễn đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu được xem là quyết định phù hợp, thể hiện tầm nhìn dài hạn của thương hiệu trong việc kết nối, phân phối và giới thiệu sản phẩm đến các đối tác, doanh nghiệp và hệ thống nhà phân phối trên toàn thế giới.

Nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt, sở hữu vẻ đẹp tỏa sáng cùng tư duy nhạy bén trên thương trường. Với kinh nghiệm quản lý và chiến lược kinh doanh hiệu quả, cô đã tham gia và triển khai nhiều dự án mang ý nghĩa tích cực cho cộng đồng sắc đẹp, đặc biệt trong các lĩnh vực sức khỏe và phát triển bền vững.

Song song với vai trò doanh nhân, Nalisa Nguyễn còn là gương mặt giám khảo quen thuộc trong giới giải trí và các cuộc thi sắc đẹp, nghành giải trí trong nước lẫn quốc tế. Cô từng đảm nhiệm vai trò giám khảo tại nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn tại Malaysia, Singapore, Thái Lan… Đồng thời là chánh giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu sắc đẹp toàn cầu tại Canada. Năm 2023, Nalisa Nguyễn được vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái có đóng góp cho cộng đồng, ghi dấu ấn cho những đóng góp nổi bật của cô trong các hoạt động xã hội và giao lưu quốc tế. Trong thời gian tới, cô tiếp tục đảm nhận vai trò giám khảo tại một cuộc thi sắc đẹp quy mô quốc tế tổ chức tại thành phố Las Vegas bang Nevada- Hoa Kỳ.

Với sức ảnh hưởng rộng khắp, hình ảnh uy tín và khả năng kết nối toàn cầu, Nữ hoàng điện ảnh Nalisa Nguyễn được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối quan trọng, lan tỏa mạnh mẽ giá trị thương hiệu Cryslin cũng như các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mang tính đột phá đến người tiêu dùng toàn thế giới. Việc bổ nhiệm này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Nalisa Nguyễn, mà còn mở ra một chương phát triển mới đầy triển vọng cho Cryslin trên hành trình bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ cộng đồng toàn cầu.