AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Theo thông tin từ Tổng hội Y học Việt Nam, trên thế giới hiện tại có khoảng 300 triệu bệnh nhân đang mắc khoảng 6.000 loại bệnh hiếm. Tại Việt Nam, cứ trong 15 người thì có 1 người bị ảnh hưởng bởi bệnh hiếm, tương đương với 6 triệu người đang sống cùng với những căn bệnh hiếm.

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day) - ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam, hướng tới nâng cao năng lực hệ thống y tế, thúc đẩy chẩn đoán, tiếp cận điều trị và tăng cường hợp tác đa bên vì người bệnh.

Bắt đầu từ năm 2025, AstraZeneca Việt Nam định hướng chiến lược dài hạn trong lĩnh vực bệnh hiếm tại Việt Nam, với trọng tâm lấy bệnh nhân làm trung tâm và thúc đẩy ứng dụng các giải pháp khoa học tiên tiến.

Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam phát biểu trong sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế Bệnh Hiếm tại Bệnh viện Nhi đồng 1

AstraZeneca Việt Nam hỗ trợ cơ quan quản lý thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và kinh nghiệm quốc tế, góp phần triển khai "Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý bệnh hiếm 2025–2026". Kế hoạch hướng đến hoàn thiện thể chế, cập nhật danh mục bệnh và thuốc hiếm, xây dựng hướng dẫn chẩn đoán – điều trị, đẩy mạnh truyền thông, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và đánh giá cơ chế tài chính hỗ trợ người bệnh.

Công ty cũng phối hợp với bệnh viện, trường đại học và hội chuyên ngành triển khai đào tạo, nâng cao năng lực chẩn đoán sớm và quản lý bệnh hiếm theo mô hình đa chuyên khoa, phát triển trung tâm điều trị chuẩn và tối ưu hóa mạng lưới chuyển tuyến nhằm rút ngắn hành trình chẩn đoán.

Để giảm gánh nặng tài chính, AstraZeneca Việt Nam thúc đẩy đối thoại về cơ chế bền vững như bảo hiểm y tế cho bệnh hiếm, mô hình chia sẻ rủi ro và chương trình hỗ trợ bệnh nhân, đồng thời đồng hành cùng các đơn vị y tế trong hoạt động giáo dục và nâng cao năng lực tự quản lý bệnh.



