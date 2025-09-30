AstraZeneca Việt Nam vinh danh tài năng trẻ trong cuộc thi iDEA 2025

Một số bạn sinh viên tham gia cuộc thi

Cuộc thi thu hút hơn 300 sinh viên từ các trường đại học trọng điểm (Y dược và ngoài Y dược) trên cả nước, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ của thế hệ trẻ với lĩnh vực bệnh lý còn nhiều khoảng trống tại Việt Nam.

Dự án iDEA (Innovation, Development, and Empowerment in Asia) là một sáng kiến của AstraZeneca tại khu vực châu Á, được triển khai tại 7 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Philippines.

Dự án hướng đến mục tiêu tạo cơ hội học tập và phát triển bình đẳng cho sinh viên đến với ngành dược phẩm và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Dự án iDEA 2025 với chủ đề "Giải quyết thách thức bệnh hiếm" - một lĩnh vực y tế đặc thù với nhiều thách thức về chẩn đoán, điều trị và nâng cao nhận thức tại Việt Nam.

Các đội thi được yêu cầu xây dựng một kế hoạch nâng cao giáo dục cộng đồng về bệnh hiếm, tập trung vào ba trụ cột chính: Xây dựng mạng lưới hỗ trợ bệnh nhân, Thúc đẩy các can thiệp khoa học và hệ thống và Triển khai các chiến dịch vận động và tiếp cận đa dạng.

Sau 3 tháng triển khai với hơn 300 sinh viên gửi bài tham dự, 6 đội thi tài năng của vòng chung kết quốc gia đã có mặt tại công ty AstraZeneca Việt Nam để tham dự vòng chung kết quốc gia vào cuối tháng 8-2025. Với những phương pháp tiếp cận và giải quyết vấn đề sáng tạo thông qua sự tìm tòi nghiêm túc, 3 đội có thứ hạng cao nhất là đội HPLC, Senium và Raredi, trong đó đội HPLC với 4 sinh viên đến từ Đại học Y dược TP HCM và Đại học Y Hà Nội đã xuất sắc giành giải nhất Việt Nam.

Các đội chiến thắng sẽ nhận được cơ hội thực tập tại AstraZeneca Việt Nam, được cố vấn bởi các lãnh đạo cấp cao. Đặc biệt, đội giành được giải nhất sẽ có cơ hội được tham sự Vòng chung kết khu vực châu Á vào tháng 9-2025.

Ông Atul Tandon, Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam, chia sẻ: "Thông qua Dự án iDEA, các bạn sinh viên chính là những người viết tiếp câu chuyện thay đổi này - bằng cách biến những kiến thức thành giải pháp sáng tạo để nâng cao nhận thức cộng đồng. Dự án iDEA không chỉ là cuộc thi mà còn là minh sống động cho cam kết của AstraZeneca: Trao quyền cho thế hệ trẻ giải quyết thách thức y tế, kết nối khoa học với con người để đóng góp vào sự bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam ".

Thành công của chương trình khẳng định AstraZeneca Việt Nam không chỉ tiên phong nuôi dưỡng tài năng trẻ mà còn đầu tư kiến tạo hệ sinh thái y tế bền vững.