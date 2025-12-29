Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội triển khai chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026", hỗ trợ giảm 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) từ ngày 8-1 đến 8-3-2026.

Chương trình được triển khai trong bối cảnh nhiều gia đình hiếm muộn lựa chọn đầu năm là thời điểm phù hợp để tiếp tục hoặc bắt đầu hành trình điều trị hỗ trợ sinh sản, khi điều kiện nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và sự đồng hành của gia đình trở nên trọn vẹn hơn. Đáng chú ý, bệnh viện vẫn duy trì hoạt động chuyên môn ổn định trong dịp Tết Nguyên đán, giúp quá trình điều trị không bị gián đoạn.

Nhân viên y tế bệnh viện đang tư vấn một số nội dung chương trình cho bệnh nhân

Theo các chuyên gia, trong điều trị hiếm muộn, nhiều giai đoạn không thể trì hoãn; việc gián đoạn phác đồ, nhất là khi kích thích buồng trứng, chuẩn bị niêm mạc hoặc chờ chuyển phôi, có thể ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Bên cạnh thời gian, chi phí vẫn là áp lực lớn với nhiều gia đình, trong đó kỹ thuật IVF – đòi hỏi công nghệ cao, phòng lab hiện đại và đội ngũ chuyên môn sâu – chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng chi phí điều trị. Với chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026", các bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn trong thời gian áp dụng sẽ được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật IVF.

ThS-BS Hoàng Văn Khanh siêu âm thai cho bệnh nhân

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết chương trình không chỉ nhằm giảm áp lực tài chính ban đầu mà còn giúp người bệnh tiếp cận điều trị sớm hơn, thuận lợi hơn, trên nền tảng chuyên môn vững vàng và sự đồng hành lâu dài của đội ngũ y bác sĩ.

Trải qua 16 năm phát triển, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội là địa chỉ tin cậy của hàng nghìn gia đình hiếm muộn, với triết lý lấy người bệnh làm trung tâm trong mọi hoạt động chuyên môn.