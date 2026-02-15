Hoa hậu Dạ Minh Châu hoài niệm về ký ức Tết

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ

15 tháng 2, 2026 | 11:12

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ - Ảnh 1.

Phiên chợ quy tụ hàng chục gian hàng thiết yếu như gạo, nếp, trái cây, rau củ, nhu yếu phẩm và gian hàng hoa Tết… Bà con nghèo và các phật tử được phát phiếu, tự do lựa chọn những món quà phù hợp với nhu cầu của gia đình để mang về đón Tết mà không phải trả bất kỳ chi phí nào. 

Không gian phiên chợ ngập tràn sắc hoa xuân, tiếng chào hỏi rộn ràng, nụ cười rạng rỡ của người trao và người nhận đã tạo nên một sự kiện đầy nhân văn, thấm đượm nghĩa tình.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ - Ảnh 2.

Chia sẻ tại chương trình, doanh nhân Lê Thùy, Đại sứ cống hiến AAC thuộc Ủy ban Văn hóa Nghệ thuật Châu Á xúc động nói: "Tôi đã đồng hành cùng chương trình nhiều năm nay và cảm nhận rõ ý nghĩa thiết thực mà mô hình này mang lại. Việc chung tay đóng góp giúp Ban tổ chức có thêm nhiều phần quà, đa dạng mặt hàng để bà con có thể chọn lựa đúng nhu cầu cần thiết của mình. Tôi mong rằng các phật tử và mạnh thường quân khắp nơi sẽ tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình này, không chỉ trong dịp Tết mà cả trong những thời điểm bà con còn nhiều khó khăn trong cuộc sống".

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ - Ảnh 3.

Theo nữ doanh nhân, những phần quà tuy giản dị nhưng góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện đón một mùa xuân đủ đầy, ấm no hơn. Đó cũng chính là động lực để chị tiếp tục gắn bó với các hoạt động thiện nguyện, xem đây là trách nhiệm xã hội song hành cùng hành trình phát triển sự nghiệp.

Không chỉ tích cực trong công tác thiện nguyện, sau Tết, với vai trò Đại sứ cống hiến của AAC, doanh nhân Lê Thùy sẽ đảm nhận vị trí Phó Ban tổ chức chương trình "Kỷ nguyên xanh – Hát cùng biển đảo Việt Nam", dự kiến diễn ra tại Vũng Tàu (TPHCM) từ tháng 3 đến tháng 6/2026. Chương trình hướng đến nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phát huy tinh thần yêu biển đảo và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Đặc biệt, vào tháng 5/2026, chị sẽ tham gia Hội thảo và giao lưu quốc tế nhân kỷ niệm 65 năm Thảm họa Chất độc Da cam/Dioxin Việt Nam tại Hàn Quốc với vai trò Đại sứ liên kết, vận động chăm lo đời sống xã hội và nhân đạo, phối hợp cùng Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin TPHCM.

Doanh nhân Lê Thùy đồng hành cùng Phiên chợ Tết 0 đồng Xuân Bính Ngọ - Ảnh 4.

Từ những phiên chợ 0 đồng đậm nghĩa tình đến các hoạt động văn hóa- xã hội mang tầm vóc quốc tế, doanh nhân Lê Thùy đang từng bước khẳng định hình ảnh một nữ doanh nhân giàu tâm huyết, luôn đặt trách nhiệm cộng đồng song hành cùng khát vọng cống hiến vì sự phát triển bền vững của xã hội và bản sắc

P.Nguyễn

