OPPO Find X9 Ultra và Find X9s ra mắt tại Việt Nam

Trong đó, Find X9 Ultra đại diện cho đỉnh cao công nghệ nhiếp ảnh di động, còn Find X9s hướng đến trải nghiệm Hasselblad chuẩn flagship nhưng gần gũi, linh hoạt hơn cho người dùng trẻ yêu thích dịch chuyển.

Find X9 Ultra gây ấn tượng với Hệ thống Camera Hasselblad chuyên nghiệp thế hệ mới, nổi bật là camera tele 50MP zoom quang học 10x đầu tiên trên thế giới. Máy sử dụng cấu trúc ống kính tiềm vọng 5 lăng kính giúp tăng khả năng zoom nhưng vẫn thu gọn 30% kích thước mô-đun. Kết hợp công nghệ tinh khiết hóa ánh sáng và chống rung cảm biến biên độ 530μm, thiết bị cho trải nghiệm zoom 20x chất lượng quang học, ổn định và sắc nét.

Bên cạnh đó, máy sở hữu hệ thống camera kép Hasselblad 200MP, gồm camera chính dùng cảm biến Sony LYTIA 901 kích thước lớn, khẩu độ f/1.5, và camera tele chân dung 3x 200MP. Đi kèm là camera góc siêu rộng 50MP và camera tái tạo màu thế hệ mới. Hợp tác với Hasselblad tiếp tục được mở rộng với bộ ống kính Tele Explorer, cho phép nâng tiêu cự lên 300mm (tương đương zoom 13x) khi kết hợp camera 3x.

Về video, Find X9 Ultra hỗ trợ quay 4K 60fps Dolby Vision, 4K 120fps, và lần đầu có quay 8K trên flagship OPPO. Tính năng O-Log2, hỗ trợ ACES và 3D LUT giúp tối ưu cho nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Máy được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, pin 7050mAh, sạc nhanh 100W và sạc không dây 50W.

Trong khi đó, Find X9s mang đến trải nghiệm nhiếp ảnh Hasselblad gọn nhẹ với bộ ba camera 50MP: camera chính OIS, camera tele 3x và camera góc siêu rộng 120°. Máy hỗ trợ chụp chân dung AI, chế độ Hasselblad Master với khả năng tùy chỉnh sâu (ISO, tốc độ, RAW 16-bit), cùng tính năng chụp nhanh 200 khung hình.

Thiết bị hỗ trợ quay 4K 60fps Dolby Vision. Máy có thiết kế mỏng 7,99mm, màn hình 6,59 inch sáng 3.600 nits, đạt chuẩn kháng nước IP66/68/69 và chứng nhận chống va đập SGS. Find X9s sử dụng chip MediaTek Dimensity 9500s tiến trình 3nm, pin 7.025mAh, sạc nhanh 80W, duy trì hiệu năng ổn định và bền bỉ.

Ngoài ra, cả hai thiết bị chạy ColorOS với nhiều tính năng AI hữu ích như dịch thực đơn, quản lý chi tiêu, trợ lý ghi nhớ… giúp tối ưu trải nghiệm trong các chuyến đi.

Tại Việt Nam, OPPO Find X9 Ultra phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong có giá 49.990.000đ với hai màu nâu và cam. Mẫu Find X9s có giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng. Người dùng đặt mua sớm sẽ nhận được bộ quà tặng trị giá đến 12 triệu đồng.

Hãng cũng công bố giá cho loạt phụ kiện bao gồm bộ ống kính zoom giá 10 triệu đồng, đồng hồ OPPO Watch X3 giá 12,99 triệu đồng. Hai mẫu tai nghe Enco Clip 2 và Enco Air5 Pro lần lượt có giá 4,99 triệu đồng và 2,29 triệu đồng.