Nữ Việt kiều cải thiện triệu chứng mãn kinh sau một tháng điều trị

Mãn kinh là giai đoạn sinh lý tự nhiên ở phụ nữ, song nhiều người phải âm thầm chịu đựng các rối loạn kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống. Trường hợp một nữ Việt kiều 51 tuổi, điều trị tại Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội (Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội) là ví dụ điển hình.

Khoảng ba năm trước, khi chu kỳ kinh nguyệt thưa dần, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các cơn bốc hỏa nhẹ, mỗi ngày 1-2 lần, kèm giảm nhu cầu sinh hoạt vợ chồng. Hai năm sau, khi kinh nguyệt ngừng hẳn, tình trạng bốc hỏa trở nên nghiêm trọng, xuất hiện 3-4 lần mỗi ngày, kèm đổ mồ hôi nhiều, gây gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng công việc. Bệnh nhân còn gặp tình trạng tiểu són, tiểu gấp, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt.



Bác sĩ Phạm Minh Ngọc thăm khám, tư vấn cho người bệnh.

Do gặp khó khăn về chi phí và giao tiếp khi khám chữa bệnh ở nước ngoài, bệnh nhân quyết định về Việt Nam điều trị. Theo bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, kết quả thăm khám, làm các xét nghiệm nội tiết cho thấy chỉ số FSH tăng cao, estrogen giảm mạnh, kèm teo niêm mạc âm đạo.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân mắc rối loạn vận mạch và hội chứng niệu sinh dục thời kỳ mãn kinh. Bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp hormone kết hợp điều chỉnh lối sống. "Đây là phương pháp có hiệu quả cao nếu được chỉ định đúng và loại trừ chống chỉ định trước điều trị”- bác sĩ Ngọc nói.

Sau khoảng một tháng, các triệu chứng của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Bốc hỏa chấm dứt, giấc ngủ ổn định, sức khỏe tổng thể tốt hơn. Sau tái khám, bác sĩ tiếp tục điều chỉnh liều và theo dõi. Bác sĩ Ngọc khuyến cáo phụ nữ không nên coi các biểu hiện mãn kinh là “bình thường” để chịu đựng.

Việc thăm khám kịp thời giúp kiểm soát triệu chứng và cải thiện chất lượng sống. Nếu để kéo dài nhiều năm hoặc sau 60 tuổi, cơ hội điều trị nội tiết sẽ hạn chế do nguy cơ đi kèm tăng cao.

Trung tâm Y học giới tính là nơi tiếp nhận, tư vấn nhiều vấn đề “khó nói” trong đời sống vợ chồng. Trung tâm cũng tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài nước nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe giới tính.

