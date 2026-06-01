Bộ đôi thương hiệu Jeep & Ram và sản phẩm Suv Peugeot 3008 & 5008 chào sân?

Hợp tác giữa THACO AUTO và Tập đoàn Stellantis

THACO AUTO vừa chính thức tổ chức sự kiện giới thiệu đến thị trường Việt Nam bộ đôi thương hiệu xe Mỹ danh tiếng Jeep và Ram (từ Chrysler), đồng thời ra mắt các sản phẩm SUV Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới (từ PSA Châu Âu).

Sự kiện là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa THACO AUTO và Tập đoàn Stellantis. Đây là bước tiến mở rộng danh mục thương hiệu quốc tế của THACO AUTO và thể hiện định hướng lâu dài của Stellantis trong việc xây dựng hệ sinh thái sản phẩm toàn diện.

Hành trình di sản của những thương hiệu toàn cầu

Sự kiện quy tụ các thương hiệu có bề dày lịch sử lâu đời và là biểu tượng trong ngành công nghiệp ô tô thế giới:

Peugeot – Hơn 215 năm đổi mới từ di sản nước Pháp: Ra đời năm 1810 là một xưởng luyện thép cơ khí , Peugeot chuyển mình sang sản xuất ô tô từ năm 1889. Trải qua hơn hai thế kỷ, thương hiệu "Sư tử nước Pháp" đã trở thành biểu tượng của phong cách sống hiện đại với thiết kế giàu cảm xúc và công nghệ tiên tiến.

Jeep – Biểu tượng tự do và nguồn cảm hứng SUV toàn cầu: Ra đời năm 1941 phục vụ quân đội Mỹ trong Thế chiến thứ II, Jeep mang DNA off-road đặc trưng và đặt nền móng cho dòng xe SUV hiện đại. Với khẩu hiệu "Go Anywhere. Do Anything.", Jeep ngày nay là biểu tượng toàn cầu của tinh thần khám phá, tự do và chinh phục.

Ram – Di sản bán tải Mỹ hơn một thế kỷ: Bắt nguồn từ công ty cơ khí Dodge thành lập năm 1900 tại Detroit , Ram chính thức xuất hiện trên các mẫu bán tải vào năm 1981 với biểu tượng chú cừu núi trước khi trở thành thương hiệu độc lập năm 2009. Ram là cái tên tiên phong đưa các tiện nghi cao cấp lên xe bán tải, định hình phong cách sống Mỹ hiện đại.

Bước tiến mới trong hợp tác giữa THACO AUTO và Stellantis

Mối duyên giữa THACO AUTO và Stellantis đã được thiết lập bền chặt từ năm 2013 thông qua việc hợp tác với tập đoàn PSA để phân phối thương hiệu Peugeot tại Việt Nam. Năm 2021, Stellantis chính thức hình thành từ sự hợp nhất giữa hai tập đoàn ô tô lớn PSA và FCA (tập đoàn Fiat đã mua lại Chrysler từ năm 2009).

Năm 2024, sau khi thỏa thuận giữa Stellantis và đơn vị phân phối Jeep & Ram cũ (JVA) kết thúc, Stellantis đã chủ động đề xuất THACO AUTO tiếp quản và phát triển hai thương hiệu này tại Việt Nam. Nhằm mở ra một chương phát triển mới, THACO AUTO đã triển khai dự án đầu tư một cách bài bản, bao gồm dây chuyền sản xuất lắp ráp, cơ sở vật chất hệ thống phân phối - bán lẻ và nguồn nhân lực tiêu chuẩn quốc tế.

Jeep Wrangler Rubicon 1

Các thế hệ sản phẩm hoàn toàn mới lần đầu ra mắt

Tại sự kiện, THACO AUTO chính thức công bố các dòng sản phẩm thế hệ mới của Stellantis:

Bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 hoàn toàn mới

Việt Nam tự hào là quốc gia đầu tiên trong khu vực ASEAN giới thiệu thế hệ Peugeot 3008 và 5008 hoàn toàn mới. Bộ đôi xe được trang bị: Không gian Panoramic i-Cockpit® thế hệ mới cùng màn hình cong Panoramic 21-inch ấn tượng; Nền tảng khung gầm STLA Medium thế hệ mới tăng cường độ cứng vững, ổn định và cách âm; Động cơ 1.6L Turbo PureTech nâng cấp mang lại cảm giác lái đầy cảm xúc.

Huyền thoại off-road Jeep Wrangler mới

Tiếp tục khẳng định vị thế biểu tượng với khả năng vận hành vượt trội nhờ mui, cửa và kính chắn gió có thể tháo rời. Trong thời gian tới, THACO AUTO sẽ tiếp tục mở rộng danh mục SUV của Jeep tại Việt Nam với các dòng B-SUV mới, mẫu xe đa dụng Jeep Cherokee và SUV cao cấp Grand Wagoneer.

Cuộc cách mạng bán tải Ram 1500 mới

Thay thế cho động cơ V8 trước đây, Ram 1500 mới sở hữu động cơ Hurricane I6 3.0L Twin-Turbo hoàn toàn mới giúp tối ưu hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu. Đặc biệt, động cơ mới giúp xe chịu mức thuế thấp hơn tại Việt Nam, mang đến mức giá hợp lý hơn cho khách hàng. Xe còn trang bị hệ dẫn động 4x4 đa chế độ cùng hệ thống treo hiệu năng cao Bilstein Black Hawk E2.

Mô hình "Stellantis Brand House" và cam kết từ THACO AUTO

THACO AUTO xác định chiến lược phát triển hệ thống Stellantis Brand House – "ngôi nhà chung" hiện đại, nơi quy tụ và mang đến không gian trải nghiệm đặc trưng của từng thương hiệu thuộc Stellantis.