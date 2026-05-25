Bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ (Visa K1): Tổng hợp từ A-Z mới nhất





K1 là một trong những diện visa phổ biến vì thời gian xử lý tương đối nhanh và phù hợp với các cặp đôi chưa đăng ký kết hôn tại Việt Nam.

Visa K1 là gì?

Visa K1 là loại thị thực không định cư dành cho hôn thê hoặc hôn phu của công dân Mỹ. Tuy được xếp vào nhóm visa không định cư, nhưng mục đích cuối cùng của diện này vẫn là định cư lâu dài thông qua kết hôn hợp pháp tại Mỹ.

Điểm quan trọng của bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ là:

Người bảo lãnh bắt buộc phải là công dân Mỹ

Hai bên có mối quan hệ thật

Đã gặp mặt trực tiếp ít nhất 1 lần trong 2 năm gần nhất

Cam kết kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh Mỹ

Khác với diện CR1 hoặc IR1, visa K1 cho phép cặp đôi hoàn tất thủ tục kết hôn tại Mỹ thay vì phải đăng ký kết hôn trước ở Việt Nam.

Điều kiện bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ (visa K1)

Để xin visa K1 bảo lãnh hôn phu hôn thê đi Mỹ, cả hai bên cần đáp ứng các điều kiện sau:

Người bảo lãnh phải là công dân Mỹ

Hai bên đã gặp mặt trực tiếp ít nhất 1 lần trong 2 năm gần nhất

Cả hai đều độc thân và đủ điều kiện kết hôn hợp pháp

Cam kết kết hôn trong vòng 90 ngày sau khi nhập cảnh Mỹ

Chứng minh mối quan hệ thật bằng hình ảnh, tin nhắn, vé máy bay, lịch sử gặp gỡ

Ngoài ra, người bảo lãnh cần chứng minh tài chính đủ theo yêu cầu của chính phủ Mỹ.

Quy trình xin visa K1 diện hôn phu hôn thê đi Mỹ mới nhất

Bước 1: Nộp hồ sơ I-129F

Người bảo lãnh tại Mỹ nộp mẫu Form I-129F cho Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ.

Hồ sơ gồm:

Đơn I-129F

Bằng chứng quốc tịch Mỹ

Hình ảnh và tài liệu chứng minh mối quan hệ

Thư cam kết kết hôn

Bước 2: Hồ sơ chuyển sang NVC

Sau khi Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ chấp thuận, hồ sơ được chuyển đến Trung tâm Thị thực Quốc gia (NVC) để cấp Case Number và gửi về Lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam.

Bước 3: Khám sức khỏe và điền DS-160

Người được bảo lãnh cần:

Điền đơn DS-160

Đóng phí visa

Khám sức khỏe

Chích ngừa theo yêu cầu

Thông tin hướng dẫn được cập nhật tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Bước 4: Phỏng vấn visa K1

Buổi phỏng vấn thường xoay quanh:

Quá trình quen nhau

Kế hoạch kết hôn

Công việc và thông tin người bảo lãnh

Mức độ hiểu biết giữa hai người

Nếu đậu visa, người được bảo lãnh sẽ được cấp visa K1 để nhập cảnh Mỹ.

Thời gian xử lý hồ sơ visa K1

Thời gian xét duyệt bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ năm 2026 thường dao động từ 8 đến 15 tháng tùy từng trường hợp.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng thời gian xử lý gồm:

Hồ sơ thiếu giấy tờ

Bị Request for Evidence (RFE)

Lượng hồ sơ Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ tồn đọng

Kiểm tra an ninh bổ sung

Trong nhiều trường hợp, việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ ngay từ đầu có thể giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi.

Chi phí bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ (Visa K1)

Tổng chi phí visa K1 bảo lãnh hôn phu hôn thê đi Mỹ thường từ 2.000 USD trở lên, chưa bao gồm luật sư hoặc chi phí phát sinh.

Các khoản phí cơ bản gồm:

Phí nộp I-129F

Phí DS-160

Khám sức khỏe

Dịch thuật công chứng

Chi phí di chuyển

Chi phí Adjustment of Status sau kết hôn

Mức phí có thể thay đổi tùy chính sách của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sau khi nhập cảnh Mỹ bằng visa K1

Sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ:

Hai bên phải kết hôn trong vòng 90 ngày

Sau kết hôn sẽ nộp hồ sơ I-485 xin thẻ xanh

Người được bảo lãnh có thể xin giấy phép lao động

Nếu không kết hôn đúng thời hạn, người mang visa K1 có thể bị yêu cầu rời khỏi Mỹ.

Con đi kèm diện K2

Con ruột dưới 21 tuổi và còn độc thân của hôn thê/hôn phu có thể đi cùng theo diện Visa K2.

Trẻ đi theo diện K2 cũng có thể xin điều chỉnh tình trạng cư trú sau khi cha/mẹ hoàn tất kết hôn tại Mỹ.

Những lưu ý quan trọng khi xin visa K1

Để tăng tỷ lệ thành công khi bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ visa K1, cần lưu ý:

Hồ sơ phải trung thực tuyệt đối

Không khai sai lịch sử hôn nhân

Chuẩn bị bằng chứng quan hệ rõ ràng

Thống nhất thông tin khi phỏng vấn

Không sử dụng hình ảnh hoặc tài liệu giả

Lời khuyên chuyên gia

Các hồ sơ có dấu hiệu bất thường thường dễ bị yêu cầu bổ sung bằng chứng hoặc từ chối visa.

Việc tìm hiểu kỹ quy trình bảo lãnh diện hôn thê qua Mỹ sẽ giúp đương đơn chủ động hơn trong từng bước chuẩn bị hồ sơ, hạn chế rủi ro bị kéo dài thời gian xét duyệt. Cuối cùng, yếu tố quan trọng nhất khi xin visa K1 vẫn là chứng minh được mối quan hệ chân thật và kế hoạch kết hôn nghiêm túc tại Hoa Kỳ.

