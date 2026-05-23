Hành trình cho trẻ vào lớp 1 cần gì?

Tọa đàm được tổ chức tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TPHCM. Chương trình có có sự tham gia của các chuyên gia uy tín: TS Phạm Thị Thúy, Giảng viên Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TPHCM; ThS Nguyễn Thị Ngọc Nuôi – Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Đại học Sư phạm TPHCM. Và ThS. Nguyễn Huỳnh Lâm Thư –Giám đốc Trải nghiệm Học tập hệ thống Wisdomland World School kiêm Tổng Hiệu trưởng Cơ sở Imperia.

Các đại biểu tham gia tọa đàm "Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1

Chương trình mang đến những góc nhìn khoa học và kinh nghiệm thực tiễn quý báu, giúp ba mẹ đồng hành cùng con chuẩn bị tốt nhất trước cánh cửa lớp 1 trên mọi phương diện: tâm lý, thể chất, trí tuệ, tình cảm – xã hội, ngôn ngữ và các kỹ năng cần thiết cho hoạt động học tập.

Phân tích dưới lăng kính tâm lý học, TS Phạm Thị Thúy nhấn mạnh vai trò cốt lõi của gia đình như một điểm tựa tinh thần vững chãi: "Hành trang vào lớp 1 đích thực của trẻ không nằm ở việc học chữ trước, mà nằm ở năng lực thích ứng và một tâm lý vững vàng. Thay vì áp lực điểm số, cha mẹ hãy là điểm tựa thấu cảm để biến bước ngoặt chuyển cấp thành một hành trình an toàn, tràn ngập sự tự tin và niềm vui khám phá".

Dịp này, trường đã tổ chức thành công Lễ tốt nghiệp 2026 cho khối lớp Lá với chủ đề "The Greatest Wisdomland Show - Nơi con bước ra thế giới". Sự kiện thu hút hơn 200 phụ huynh, học sinh cùng các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tâm lý và giáo dục.

Đây không chỉ là cột mốc đánh dấu bước trưởng thành đầu đời của các em nhỏ, mà còn là không gian để nhà trường cùng chuyên gia chia sẻ giải pháp giúp trẻ chuẩn bị tâm thế vững vàng bước vào lớp 1.

Lễ tốt nghiệp 2026 cho khối lớp Lá với chủ đề "The Greatest Wisdomland Show - Nơi con bước ra thế giới"

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, bà Iride Sorace – Giám đốc Học thuật Hệ thống Wisdomland World School kiêm Tổng Hiệu trưởng Cơ sở Đảo Kim Cương khẳng định: "Mọi bước chuyển mình chiến lược của Wisdomland — từ chăm sóc y tế, học thuật, trường học xanh cho đến việc kiến tạo văn hóa đọc và sự đồng hành chặt chẽ của gia đình — đều hướng về một mục tiêu duy nhất: Xây dựng bệ phóng vững chắc để các học sinh tốt nghiệp hôm nay bước ra thế giới với tâm thế của những Công dân Toàn cầu: phát triển toàn diện, vững vàng bản sắc Việt và giàu lòng nhân ái".

Thông điệp này cũng chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho sứ mệnh của Wisdomland trên hành trình xây dựng một "ngôi nhà thứ hai" — nơi an toàn, tràn đầy yêu thương, giúp trẻ được nuôi dưỡng trong nền tảng văn hóa Việt Nam, đồng thời mở rộng tư duy quốc tế để trở thành những công dân toàn cầu có trách nhiệm.