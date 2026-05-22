Garmin xây dựng hệ sinh thái chạy bộ thông minh qua Garmin Run Marathon Series 2026

Ngày 20-5, Garmin chính thức công bố sự trở lại của Garmin Run Marathon Series 2026 tại Việt Nam, tiếp tục truyền cảm hứng sống năng động và tinh thần chinh phục cột mốc mới đến cộng đồng yêu chạy bộ.

Khởi đầu từ năm 2022 với các điểm dừng chân tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á như Việt Nam, Indonesia, Singapore, Hàn Quốc, Philippines, Malaysia, Thái Lan, Nhật Bản…, Garmin Run đang từng bước mở rộng để trở thành chuỗi giải chạy kết nối cộng đồng runner trên quy mô toàn cầu.

Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu cột mốc phát triển lớn nhất từ trước đến nay khi Garmin Run lần đầu tiên mở rộng sang Mỹ, tiếp tục đưa tinh thần "Beat Yesterday" lan tỏa đến cộng đồng yêu vận động trên quy mô toàn cầu.

Sau mùa giải 2025 thu hút gần 6000 vận động viên tham gia, Garmin Run Vietnam 2026 sẽ chính thức trở lại vào ngày 17-18/10/2026 tại Khu đô thị Sala, phường An Khánh (TPHCM), dự kiến chào đón hơn 8500 chân chạy ở mọi cấp độ, từ người mới bắt đầu đến những runner theo đuổi thành tích, cùng nhau chinh phục các cột mốc mới trên hành trình "From Zero To Hero" theo cách của riêng mình.

Mùa giải năm nay tiếp tục được nâng cấp với nhiều hạng mục thi đấu phù hợp cho từng mục tiêu và phong cách chạy khác nhau từ 5km, 10km và 21km.

Ông Ivan Lai, Giám đốc Khu vực Garmin Việt Nam, chia sẻ: "Garmin Run Marathon Series 2026 không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của phong trào chạy bộ trên toàn cầu, mà còn cho thấy sự dịch chuyển rõ nét trong cách mọi người nhìn nhận về sức khỏe và chất lượng sống. Với Garmin Run, chúng tôi kỳ vọng tiếp tục góp phần thúc đẩy văn hóa vận động, truyền cảm hứng để nhiều người bắt đầu hành trình của riêng mình và kết nối cộng đồng runner ngày càng phát triển tại Việt Nam".

Tiếp tục lựa chọn "thánh địa chạy bộ" Sala, cung đường được nhiều runner yêu thích tại TPHCM nhờ không gian xanh, địa hình bằng phẳng và ít góc cua, Garmin Run Vietnam 2026 hứa hẹn mang đến trải nghiệm thi đấu thuận lợi hơn để người tham gia duy trì nhịp chạy, bứt phá thành tích và tận hưởng trọn vẹn năng lượng race-day.

Trước thềm giải đấu, câu lạc bộ chạy bộ Garmin Run Club (GRC) cũng triển khai chuỗi tập luyện "Road To Garmin" tại Hà Nội và TPHCM với sự hướng dẫn từ các huấn luyện viên chuyên nghiệp cùng giáo án tập luyện khoa học, nhằm giúp người tham gia chuẩn bị tốt hơn về thể lực, kỹ thuật và tinh thần trước ngày thi đấu.

Đồng hành cùng cộng đồng runner là hệ sinh thái Garmin Forerunner Watch, dòng đồng hồ chạy bộ GPS thông minh hỗ trợ theo dõi sức khỏe, tối ưu giáo án luyện tập và phục hồi dành cho nhiều cấp độ người dùng, từ người mới bắt đầu đến vận động viên theo đuổi thành tích.