Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026

Vào ngày 16-5. "The Best of Vietnam 2026" do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam phối hợp cùng Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo tổ chức thường niên, nhằm tôn vinh các thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu tại Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI được vinh danh tại lễ trao giải The Best of Vietnam 2026 với hạng mục "Dịch vụ y tế nhãn khoa chất lượng tốt nhất Việt Nam 2026"

Hiện nay, Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI có 5 bệnh viện chuyên khoa mắt trải dài từ Bắc vào Nam, gồm Bệnh viện Mắt VISI Hoa Lư, Bệnh viện Mắt VISI Đà Lạt, Bệnh viện Mắt VISI Bến Tre, Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng và Bệnh viện Mắt VISI tại TPHCM. Mạng lưới này góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuyên sâu cho người dân tại nhiều khu vực.

Được hình thành từ tâm huyết của các bác sĩ, chuyên gia nhãn khoa Việt Nam cùng đội ngũ tri thức trẻ, Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI phát triển với định hướng xây dựng mạng lưới bệnh viện mắt chuyên khoa, chú trọng năng lực điều trị, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm người bệnh. Với triết lý phụng sự "Mỗi ánh mắt, Một Niềm tin", VISI từng bước đầu tư vào chuyên môn, công nghệ và nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc mắt cho cộng đồng.

Một trong những nền tảng quan trọng của hệ thống là đội ngũ chuyên môn được dẫn dắt bởi BS.CKII Trần Bá Kiền (Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Cấp caoTập đoàn Y khoa VISI). Cùng với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt, bác sĩ nội trú, điều dưỡng và kỹ thuật viên nhãn khoa, VISI đang xây dựng hệ thống điều trị theo hướng đồng bộ và chuẩn hóa tại các bệnh viện thành viên.

Song song với phát triển nhân lực, Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI đầu tư nhiều trang thiết bị phục vụ khám, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu.

Có thể kể đến hệ thống phẫu thuật tật khúc xạ ELITA từ Johnson & Johnson Vision, hệ thống SCHWIND AMARIS 1050RS (Đức), IOL Master 700, hệ thống OCT và thiết bị vi phẫu nhãn khoa hỗ trợ điều trị bệnh lý mắt phức tạp.

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI, ông Phạm Thanh Danh (Tổng Giám đốc Tập đoàn Y khoa VISI), chia sẻ: "Giải thưởng là minh chứng cho những nỗ lực bền bỉ của tập thể bác sĩ, nhân viên y tế toàn Hệ thống Bệnh viện Mắt VISI trong quá trình xây dựng mô hình nhãn khoa chuyên sâu, hiện đại và phát triển bền vững vì cộng đồng. Đây là động lực để VISI tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ và lan tỏa các giá trị y tế nhân văn đến người dân Việt Nam và khu vực".