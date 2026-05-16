Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với những ghi nhận uy tín trong nước và quốc tế





Carlsberg là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành đồ uống được vinh danh, ghi nhận những đóng góp nổi bật vào sự phát triển chung của ngành.

Đây không chỉ là những danh hiệu riêng lẻ, mà là sự tiếp nối của một quá trình phát triển đã được bền bỉ vun đắp trong hơn ba thập kỷ hiện diện tại Việt Nam – nơi tăng trưởng luôn gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và định hướng phát triển bền vững.

Trong khuôn khổ Đại hội lần thứ VII và Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA), Carlsberg Việt Nam đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương, ghi nhận những thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất – kinh doanh cũng như những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2021–2025 của hiệp hội.

Là một trong những doanh nghiệp được vinh danh tại Đại hội, Carlsberg Việt Nam được ghi nhận qua những nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện chuẩn mực sản xuất và giảm thiểu tác động môi trường.

Những nỗ lực này được phản ánh rõ nét trong chiến lược đầu tư dài hạn cho hệ thống sản xuất. Tại nhà máy bia Phú Bài, dự án mở rộng hoàn thành vào năm 2025 không chỉ nâng cao năng lực sản xuất, mà còn được thiết kế theo định hướng "sẵn sàng cho tương lai", với dây chuyền nấu bia mới giúp giảm 20% lượng nước và 15% năng lượng…

Tại Monde Selection 2026 - một trong những tổ chức đánh giá chất lượng uy tín và lâu đời trên thế giới tại Brussels (Bỉ), hai thương hiệu bia nội địa của Carlsberg Việt Nam – Huda và Halida – tiếp tục được trao Giải Vàng chất lượng (Gold Quality Award), nối dài hành trình nhiều năm được vinh danh tại tổ chức quốc tế này.

Nếu Huda được xem là biểu tượng của miền Trung với hơn 35 năm đồng hành cùng người tiêu dùng địa phương, thì Halida từ lâu đã ghi dấu ấn tại thị trường miền Bắc như một thương hiệu quen thuộc, được xây dựng trên nền tảng chất lượng ổn định và không ngừng đổi mới để thích ứng với thị trường.

Carlsberg Việt Nam cũng góp mặt trong nhiều bảng xếp hạng và giải thưởng trong năm 2025, trong đó có Top 100 Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (CSI 100) do VCCI công bố và giải thưởng "Doanh nghiệp vì cộng đồng" tại EuroCham Business Awards 2025.

Những kết quả này không đến từ một bước tiến riêng lẻ, mà là sự tiếp nối của một quá trình được duy trì qua nhiều năm, nơi mỗi cải tiến trong vận hành, mỗi cam kết với cộng đồng và mỗi tiêu chuẩn chất lượng đều góp phần tạo nên nền tảng phát triển dài hạn.