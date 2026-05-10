Dải sản phẩm eufy Baby lần này gồm máy hút sữa không dây (S1 Pro, S1, E20), máy rửa bình tiệt trùng S1 Pro, camera giám sát em bé, cùng các thiết bị hỗ trợ như bình hâm nóng và bình giữ lạnh sữa E10. Các sản phẩm được thiết kế nhằm giúp mẹ hiện đại chăm con chủ động, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn, dù ở nhà, nơi làm việc hay khi di chuyển.

Sự xuất hiện của eufy Baby diễn ra trong bối cảnh nhu cầu về các thiết bị chăm sóc trẻ thông minh tại Việt Nam ngày càng tăng. Theo khảo sát Digital Mom Survey Vietnam 2026, các bà mẹ có xu hướng tìm kiếm thông tin và đưa ra quyết định mua sắm dựa trên nguồn đáng tin cậy như chuyên gia, website chính hãng, cộng đồng mẹ bỉm và đánh giá người dùng.

Đại diện Anker Innovations cho biết Việt Nam là thị trường có cộng đồng cha mẹ trẻ năng động, am hiểu công nghệ và đặt tiêu chuẩn cao cho sản phẩm chăm sóc con. Với eufy Baby, hãng không chỉ cung cấp thiết bị thông minh mà còn mong muốn đồng hành cùng các bà mẹ trong hành trình nuôi con, giúp họ tự tin và chủ động hơn.

Anker Innovations chính thức ra mắt eufy Baby tại Việt Nam

Trọng tâm của hệ sinh thái là các dòng máy hút sữa không dây, tích hợp công nghệ HeatFlowTM hỗ trợ làm ấm, giúp sữa chảy tốt hơn, tăng sự thoải mái và giảm nguy cơ tắc tia sữa. Các sản phẩm đều hướng đến trải nghiệm rảnh tay, kín đáo, phù hợp nhịp sống bận rộn.

Trong đó, S1 Pro là phiên bản cao cấp với thiết kế nhỏ gọn, hộp sạc từ tính, lực hút chuẩn y khoa lên đến 300 mmHg, tích hợp công nghệ OptiRhythmTM cá nhân hóa nhịp hút và kết nối ứng dụng để theo dõi, điều chỉnh dễ dàng. S1 là lựa chọn linh hoạt hơn, giữ các công nghệ cốt lõi nhưng tối ưu cho nhu cầu sử dụng hằng ngày. E20 có mức giá dễ tiếp cận, vẫn đảm bảo hiệu quả và các tính năng quan trọng.

Bên cạnh máy hút sữa, eufy Baby còn phát triển các thiết bị hỗ trợ toàn diện. Máy rửa bình tiệt trùng S1 Pro tích hợp nhiều chức năng như rửa, tiệt trùng, sấy khô và lưu trữ, giúp giảm tải công việc cho cha mẹ. Camera giám sát em bé cho phép theo dõi rõ nét, tăng sự an tâm trong quá trình chăm sóc. Các sản phẩm như bình hâm nóng và giữ lạnh sữa hỗ trợ bảo quản và sử dụng sữa mẹ tiện lợi khi di chuyển.

Tại Việt Nam, các sản phẩm sẽ được phân phối qua hệ thống bán hàng chính hãng của Anker Innovations và các nền tảng thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok Shop cùng các đối tác bán lẻ ủy quyền.