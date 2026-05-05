TCP Việt Nam lan tỏa giá trị bền vững vì nguồn nước

Top 8 nước hoa Gucci cho nữ được yêu thích nhất

5 tháng 5, 2026 | 17:58

Gucci không đi theo một kiểu mùi duy nhất, mà trải rộng từ hoa trắng nữ tính, hoa cỏ trẻ trung đến những mùi ấm, gợi cảm và cá tính hơn.

Gucci là nhà mốt Ý được thành lập tại Florence năm 1921, gắn liền với tinh thần thủ công, sáng tạo và vẻ sang trọng mang màu sắc thời trang rất rõ. Trong nước hoa, Gucci không đi theo một kiểu mùi duy nhất, mà trải rộng từ hoa trắng nữ tính, hoa cỏ trẻ trung đến những mùi ấm, gợi cảm và cá tính hơn.

Các dòng nước hoa Gucci cho nữ nổi bật nhất hiện nay thường xoay quanh ba tinh thần chính: Flora tươi sáng và nữ tính, Bloom đậm chất hoa trắng, còn Guilty mang vẻ gợi cảm hiện đại. Nếu đang tìm một mùi hương Gucci dễ dùng, sang và có độ nhận diện tốt, 8 cái tên dưới đây là những lựa chọn đáng cân nhắc.

1. Nước hoa nữ Gucci Flora Gorgeous Gardenia Eau de Parfum

Gucci Flora Gorgeous Gardenia là một trong những chai nước hoa nữ Gucci được yêu thích nhất, nổi bật với hoa lê, quýt Ý, trái mọng đỏ, hoa dành dành trắng, hoa nhài, hoa sứ, đường nâu và hoắc hương. Mùi hương mở ra ngọt sáng, mềm và hơi mọng, sau đó chuyển dần sang sắc hoa trắng nữ tính, dễ thương nhưng vẫn có độ sang vừa đủ. Đây là lựa chọn hợp với người thích nước hoa nữ ngọt nhẹ, tươi vui, dễ dùng hằng ngày và không quá nồng.

Dịp và mùa phù hợp: Đi làm, đi chơi, hẹn hò ban ngày, cà phê; hợp xuân, hè, đầu thu và thời tiết mát.

2. Nước hoa nữ Gucci Bloom Eau de Parfum

Gucci Bloom Eau de Parfum là mùi hương rất tiêu biểu của Gucci ở nhóm hoa trắng. Mùi hương xoay quanh hoa nhài, hoa huệ trắng và hoa sử quân tử, tạo cảm giác như bước vào một khu vườn đang nở rộ, mềm mại, nữ tính và có độ xanh nhẹ. Gucci Bloom không quá ngọt, không quá trẻ con, mà thiên về vẻ thanh lịch, sạch và có chút cổ điển. Đây là chai nước hoa cao cấp hợp với người thích mùi hoa trắng rõ, tinh tế và dễ nhận ra.

Dịp và mùa phù hợp: Đi làm, gặp gỡ, đi chơi nhẹ, sự kiện ban ngày; hợp xuân, thu và môi trường văn phòng.

3. Nước hoa nữ Gucci Flora Gorgeous Jasmine Eau de Parfum

Gucci Flora Gorgeous Jasmine mang tinh thần sáng, vui và nữ tính hơn trong dòng Flora. Mùi hương có quýt Ý, cam bergamot, tiêu đen, hoa nhài, hoa nhài sambac, mộc lan, hoa hồng Damascena, gỗ đàn hương, nhựa benzoin và hoắc hương. Hoa nhài ở đây không quá nồng hay già, mà được làm sáng bằng cam quýt và làm mềm bằng gỗ, tạo cảm giác thanh thoát, lãng mạn và dễ dùng.

Dịp và mùa phù hợp: Đi làm, đi chơi, hẹn hò nhẹ, dạo phố; hợp xuân, hè, đầu thu và ban ngày.

4. Nước hoa nữ Gucci Guilty Pour Femme Eau de Parfum

Gucci Guilty Pour Femme Eau de Parfum là lựa chọn dành cho người thích nước hoa nữ có vẻ gợi cảm, hiện đại và rõ cá tính hơn. Mùi hương mở ra với quýt mandora, cam bergamot và tiêu hồng, sau đó chuyển sang tử đinh hương, hoa hồng, violet, phong lữ, hoắc hương và hổ phách. Tổng thể vừa có độ tươi, vừa có nét ấm và quyến rũ, hợp với người muốn một mùi hương nữ tính nhưng không quá mềm hay quá ngọt.

Dịp và mùa phù hợp: Hẹn hò, đi chơi buổi tối, gặp gỡ, tiệc nhẹ; hợp thu, đông và thời tiết mát.

5. Nước hoa nữ Gucci Flora Gorgeous Magnolia Eau de Parfum

Gucci Flora Gorgeous Magnolia là mùi hương mềm, sáng và có phần trưởng thành hơn trong nhóm Flora. Mùi hương kết hợp quả mâm xôi đen, dừa, cam, hoa mộc lan, hoa nhài sambac, ngọc lan tây, linh lan, xạ hương, hoắc hương và gỗ sáng màu. Hoa mộc lan tạo cảm giác mềm mịn, nữ tính và hơi phấn nhẹ, trong khi trái cây và dừa làm tổng thể ngọt vừa, sáng và dễ gần hơn.

Dịp và mùa phù hợp: Đi làm, đi chơi, hẹn hò ban ngày, sự kiện nhẹ; hợp xuân, hè và đầu thu.

6. Nước hoa nữ Gucci Bloom Intense Eau de Parfum

Gucci Bloom Intense là phiên bản đậm hơn, sâu hơn của tinh thần Bloom. Mùi hương có lê, gừng, quýt, hoa nhài sambac, hoa cam, hoa nhài nở đêm, hoắc hương, dừa và rêu. So với Gucci Bloom Eau de Parfum, bản Intense có cảm giác ấm hơn, dày hơn và quyến rũ hơn, nhưng vẫn giữ được nét hoa trắng đặc trưng. Đây là chai nước hoa hợp với người thích Bloom nhưng muốn mùi có chiều sâu và độ nổi bật rõ hơn.

Dịp và mùa phù hợp: Hẹn hò, tiệc tối, sự kiện, những ngày muốn mùi hương rõ hơn; hợp thu đông và buổi tối.

7. Nước hoa nữ Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum

Gucci Flora Gorgeous Orchid là lựa chọn hợp với người thích mùi hoa ngọt, mềm và hiện đại. Mùi hương xoay quanh vani, hoa lan vani và sắc hương thoáng nhẹ, tạo cảm giác ngọt mịn nhưng không quá nặng. Điểm dễ thích của Gorgeous Orchid nằm ở sự nữ tính sáng, có chút gourmand nhẹ nhưng vẫn giữ được vẻ sạch và trẻ trung. Đây là chai nước hoa Gucci cho nữ hợp với người thích mùi ngọt sang, dễ dùng và không quá cầu kỳ.

Dịp và mùa phù hợp: Đi chơi, hẹn hò, cà phê, du lịch nhẹ; hợp xuân, thu và những ngày thời tiết dịu.

Link mua chính hãng: Nước hoa Gucci

8. Nước hoa nữ Gucci Bamboo Eau de Parfum

Gucci Bamboo Eau de Parfum là mùi hương nữ tính theo hướng hoa cỏ pha gỗ, ra mắt năm 2015. Mùi hương mở ra bằng cam bergamot, sau đó chuyển sang hoa ly Casablanca, ngọc lan tây, hoa cam, gỗ đàn hương, vani Tahiti và hổ phách. Tổng thể thanh lịch, mềm, có độ ấm vừa phải và khá dễ dùng. Gucci Bamboo hợp với người thích nước hoa nữ chỉn chu, không quá ngọt, có thể dùng đi làm, gặp gỡ hoặc dùng như một mùi hương hằng ngày.

Dịp và mùa phù hợp: Đi làm, gặp gỡ, sự kiện ban ngày, dùng hằng ngày; hợp xuân, thu và không gian văn phòng.

Địa chỉ mua nước hoa Gucci chính hãng

Nếu đang tìm cửa hàng nước hoa chính hãng để mua nước hoa Gucci, The Perfumes là địa chỉ đáng tham khảo cho những ai muốn chọn sản phẩm chuẩn auth, nguồn gốc rõ ràng và được tư vấn theo đúng gu mùi hương. Tại đây, khách hàng có thể tìm các dòng Gucci được yêu thích như Flora, Bloom, Guilty hay Bamboo, phù hợp từ nhu cầu dùng hằng ngày đến hẹn hò, đi làm và làm quà tặng.

The Perfumes phù hợp cả với người đã có sẵn mùi hương yêu thích lẫn người đang muốn chọn chai Gucci đầu tiên. Đội ngũ tư vấn có thể gợi ý mùi theo phong cách cá nhân, hoàn cảnh sử dụng, mùa trong năm và ngân sách, giúp việc chọn nước hoa trở nên dễ dàng và đúng nhu cầu hơn.

The Perfumes – Cửa hàng nước hoa chính hãng

Địa chỉ: 70 Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Hotline: 0869058393

Website: https://theperfumes.vn/

Đan Sao

