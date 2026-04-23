Á hậu Ánh Quyên: Hình mẫu nữ doanh nhân đa năng

Mới đây, Á hậu Ánh Quyên chính thức tổ chức lễ công bố dự án Mr. Cosmopolitan 2026, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hành trình sự nghiệp của mình khi trở thành nữ Chủ tịch đầu tiên của một đấu trường nhan sắc dành cho nam giới. Đây không chỉ là cột mốc cá nhân, mà còn là minh chứng cho vai trò tiên phong của phụ nữ Việt trong việc định hình và dẫn dắt các sân chơi sắc đẹp mang tầm quốc tế.

Việc đảm nhiệm vị trí này, theo giới chuyên môn đánh giá, là sự khẳng định năng lực tổ chức, tư duy chiến lược và đặc biệt là khả năng kết nối của Á hậu Ánh Quyên. Thông qua dự án Mr. Cosmopolitan, cô hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh con người, văn hóa và du lịch Việt Nam ra thế giới, mở ra một hướng đi mới cho ngành công nghiệp sắc đẹp gắn liền với phát triển kinh tế – du lịch.

Không chỉ dừng lại ở vai trò trong lĩnh vực giải trí, Á hậu Ánh Quyên còn được biết đến là một nữ doanh nhân thành đạt trong ngành làm đẹp. Cô là người sáng lập và điều hành hệ thống thẩm mỹ viện mang thương hiệu riêng, được xây dựng từ nền tảng kiến thức chuyên môn vững chắc và quá trình học tập bài bản trong và ngoài nước. Những chứng chỉ chuyên ngành như chăm sóc da, y khoa và ứng dụng công nghệ laser đã giúp cô tạo dựng uy tín trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, bảng thành tích của cô cũng gây ấn tượng với nhiều dấu mốc nổi bật: Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Đất Việt 2023 tại Huế, Á hậu 2 quốc tế năm 2025 tại Thái Lan, đồng thời giữ nhiều vai trò quan trọng như Chủ tịch Văn phòng công chứng Thuận An (Khánh Hòa), CEO hệ thống thẩm mỹ viện Ánh Quyên, Chủ tịch chi hội VBBC ngành làm đẹp quốc tế năm 2024. Cô cũng là đối tác chiến lược của Học viện Diamond Luxury…

Từng đạt giải thưởng "Thương hiệu vàng ngành làm đẹp uy tín Việt Nam" năm 2021, Tham gia khách VIP tại diễn đàn đô thị- công nghiệp- văn hóa Cicon Hàn Quốc 2026.

Với Á hậu Ánh Quyên, làm đẹp không chỉ là ngành nghề mà còn là sứ mệnh. Cô theo đuổi mục tiêu mang đến vẻ đẹp toàn diện, giúp phụ nữ Việt tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Đó cũng là lý do cô không ngừng học hỏi, cập nhật công nghệ mới và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Song song với hoạt động kinh doanh, Á hậu Ánh Quyên còn tích cực tham gia các chương trình thiện nguyện, đồng hành cùng nhiều hoạt động cộng đồng. Cô xem đây là trách nhiệm xã hội của một doanh nhân, đồng thời là cầu nối để lan tỏa những giá trị tích cực, nhân văn đến cộng đồng.

Sự kết hợp hài hòa giữa sắc đẹp, trí tuệ và tinh thần cống hiến đã giúp Á hậu Ánh Quyên trở thành hình mẫu tiêu biểu cho người phụ nữ hiện đại đa năng, bản lĩnh và giàu lòng nhân ái. Trong tương lai, với những bước đi chiến lược như Mr. Cosmopolitan 2026, giới chuyên môn kỳ vọng cô sẽ tiếp tục tạo nên những dấu ấn mạnh mẽ, góp phần nâng tầm vị thế Việt Nam trên bản đồ sắc đẹp quốc tế.