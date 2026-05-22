Hoa hậu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình

Hoa hậu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình

22 tháng 5, 2026 | 10:59

Năm 2026, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan dành thời gian nhìn lại hành trình đã qua và chuẩn bị cho những cơ hội mới.

Với chị, lãnh đạo không chỉ là đưa ra quyết định thông minh, mà còn là biết lắng nghe bản thân, tôn trọng nhịp sống riêng và nuôi dưỡng những giá trị bền vững cho bản thân và cộng đồng.

Hoạ hâu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình - Ảnh 1.

Lắng nghe bản thân - bí quyết lãnh đạo trọn vẹn

Xuất thân từ lĩnh vực quảng cáo ngoài trời và tổ chức sự kiện, Hoàng Thanh Loan hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TP. Hồ Chí Minh và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Thương mại Đại Dương. Chị kết hợp giữa quản trị doanh nghiệp và các dự án cộng đồng, đặc biệt trong giáo dục và trẻ em, xây dựng hình ảnh một doanh nhân năng động, sáng tạo nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết và trách nhiệm xã hội. Danh hiệu hoa hậu với chị không chỉ là hào quang, mà còn là cam kết tạo ra tác động tích cực, lâu dài cho xã hội.

Được biết, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan đã dành nhiều thời gian cho các dự án giáo dục vì trẻ em, các dự án vì cộng đồng… Chị cho rằng, tương lai được tạo nên từ hôm nay, và sự đầu tư cho thế hệ trẻ chính là cách bền vững nhất để tạo ra những giá trị tích cực lâu dài cho cộng đồng.

Hoạ hâu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình - Ảnh 2.

Đây là cách chị duy trì năng lượng tích cực, sáng tạo và truyền cảm hứng cho đội ngũ xung quanh. Tinh thần ấy cũng là "kim chỉ nam" cho các dự án cộng đồng mà chị tham gia như: giáo dục trẻ em, nâng cao năng lực cho phụ nữ, đồng hành cùng doanh nghiệp trẻ.

Chị thường trực tiếp gặp gỡ các lớp học, hướng dẫn trẻ nhỏ các hoạt động sáng tạo, và khích lệ phụ nữ tham gia các chương trình đào tạo để nâng cao kỹ năng. Mọi việc bắt đầu từ sự tỉnh táo, đi chậm nhưng vững chắc, để giá trị tạo ra có chiều sâu, lan tỏa lâu dài và tạo nguồn năng lượng tích cực cho xã hội.

Hoa hậu Hoàng Thanh Loan chia sẻ: "Mỗi dự án đều là một cơ hội để lan tỏa giá trị tích cực. Khi làm việc với trái tim đầy hứng khởi và tinh thần tích cực, mọi việc đều trở nên dễ dàng và trọn vẹn hơn. Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe bản thân, hiểu rõ năng lượng và giá trị mình đang có. Khi biết cân bằng và tôn trọng nhịp sống riêng, mọi quyết định đều sáng suốt hơn".

Hoạ hâu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan còn mở rộng các chương trình hợp tác giữa doanh nghiệp và cộng đồng. Chị tổ chức nhiều buổi hội thảo, kết nối những doanh nhân trẻ, trao cơ hội cho các dự án khởi nghiệp xã hội. Những sáng kiến này không chỉ giúp tăng khả năng thực hành cho học viên, mà còn truyền cảm hứng để các bạn trẻ dám theo đuổi đam mê với sự tự tin và tràn đầy năng lượng.

Bản lĩnh dịu dàng - đi chậm để đi xa trong công việc và cuộc sống

Trong vai trò lãnh đạo, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan luôn chọn cách tiếp cận dịu dàng nhưng hiệu quả. Chị không chạy theo những tiêu chuẩn áp đặt, mà ưu tiên các dự án phù hợp với giá trị và năng lượng hiện có. Mỗi quyết định, mỗi bước đi đều được cân nhắc kỹ lưỡng, để vừa đạt mục tiêu công việc, vừa duy trì sự cân bằng cho bản thân.

Những buổi gặp gỡ doanh nghiệp trẻ, chị luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của nhịp đi riêng và giá trị bền vững: "Đi nhanh thì dễ mỏi, đi chậm nhưng chắc sẽ đi xa và rực rỡ hơn. Điều quan trọng là biết lựa chọn những dự án phù hợp với năng lượng của mình, để mỗi đóng góp đều tràn đầy nhiệt huyết và niềm vui".

Khi được hỏi về hình ảnh người phụ nữ lý tưởng, Hoàng Thanh Loan không nhắc đến thành tích hay danh hiệu. Chị nói về sự bình thản, nhịp đi riêng, và niềm vui trong từng khoảnh khắc: "Một người hiểu mình đang ở đâu, đang cần gì, và cho phép bản thân linh hoạt với cảm xúc. Sự mềm mại không làm yếu đi mà giúp cân bằng và tỏa sáng hơn." Chị gửi lời chúc đến tất cả chị em phụ nữ đã và đang vừa xây dựng sự nghiệp, vừa nuôi dưỡng tình yêu thương trong gia đình: "Mong mọi người đủ dịu dàng với chính mình, đủ niềm vui để tin vào con đường mình chọn, và đủ an yên để bước theo nhịp riêng. Bản lĩnh thực sự là biết tỏa sáng với năng lượng của riêng mình, để truyền cảm hứng cho tất cả xung quanh".

Giữa những lời chúc quen thuộc về sự bứt phá và thành tựu, câu chuyện của Hoa hậu Hoàng Thanh Loan mở ra một nhịp đi khác cho năm 2026, chậm rãi nhưng chủ động, vững vàng nhưng tươi sáng. Đó là thông điệp dành cho doanh nhân, phụ nữ hiện đại, và những ai muốn giữ năng lượng cho bản thân, thành công không nằm ở việc gồng mình, mà ở việc biết đi chậm, đi chắc và vẫn tỏa sáng.

Hoạ hâu Hoàng Thanh Loan: Lãnh đạo bắt đầu từ việc lắng nghe chính mình - Ảnh 4.

Năm 2026, Hoàng Thanh Loan khởi đầu bằng việc lan tỏa giá trị tích cực, không chạy theo áp lực thành tích mà tập trung vào tạo ra những ảnh hưởng sâu sắc và lâu dài. Các dự án cộng đồng, những buổi gặp gỡ doanh nghiệp trẻ, hay hoạt động giáo dục và hỗ trợ phụ nữ đều được chị sắp xếp hợp lý, để vừa hiệu quả, vừa tràn đầy năng lượng tích cực, như một món quà gửi đến xã hội và cộng đồng.

Chị dành thời gian trò chuyện trực tiếp với trẻ em, phụ nữ và các doanh nhân trẻ, lắng nghe mong muốn và chia sẻ kinh nghiệm. Chính những khoảnh khắc giản dị này đã tạo ra sự kết nối tích cực, lan tỏa niềm vui và cảm hứng.

Mỗi hành động, mỗi quyết định, mỗi nụ cười trao đi đều là mảnh ghép rực rỡ, nơi bản lĩnh và sự dịu dàng song hành, nơi hạnh phúc và thành công không còn là áp lực mà là sự lan tỏa và niềm vui. Hoa hậu Hoàng Thanh Loan tin rằng phía trước là thời điểm để tạo ra những giá trị bền vững, để mọi nỗ lực đều trở thành năng lượng tích cực, vừa giúp bản thân, vừa đóng góp cho cộng đồng.

P.Nguyễn

