Hoa hậu Dạ Minh Châu lan tỏa yêu thương qua chương trình mổ mắt cho người nghèo

Sự xuất hiện của nàng hậu không chỉ góp phần tiếp thêm động lực cho chương trình mà còn để lại nhiều xúc cảm sâu sắc trong lòng người tham dự.

Tại chương trình, Dạ Minh Châu gây ấn tượng với hình ảnh gần gũi, thân thiện khi trực tiếp thăm hỏi, chăm sóc từng cụ già, từng bệnh nhân nghèo đang điều trị các bệnh lý về mắt. Không chỉ dừng lại ở vai trò đồng hành, cô còn tận tay trao từng hộp cơm đến các bệnh nhân, thể hiện sự quan tâm chân thành và tinh thần sẻ chia đầy nhân ái.

Những khoảnh khắc Hoa hậu Dạ Minh Châu ân cần trò chuyện, động viên các cô chú trước và sau khi phẫu thuật đã khiến nhiều người không khỏi xúc động. Hình ảnh một nàng hậu giản dị, hết lòng vì cộng đồng đã tạo nên dấu ấn đẹp, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc.

Chia sẻ tại chương trình, Dạ Minh Châu bày tỏ: "Khi chứng kiến những hoàn cảnh khó khăn lại mắc bệnh về mắt, tôi thực sự xúc động. Tôi mong rằng trong thời gian tới sẽ có thêm nhiều cơ hội để góp sức giúp đỡ bà con, để ai cũng có thể tìm lại ánh sáng và niềm tin trong cuộc sống".

Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Hoa hậu Dạ Minh Châu đã trao tặng 100 phần cơm chay đến các bệnh nhân vừa trải qua ca mổ mắt tại bệnh viện. Hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này đã góp phần xoa dịu phần nào những khó khăn, mang lại sự ấm áp cho người bệnh.

Hoa hậu Dạ Minh Châu trao đổi kịch bản cùng đạo diễn Hà Tuấn Cường.

Với tinh thần tiên phong trong các hoạt động thiện nguyện, Dạ Minh Châu tiếp tục khẳng định hình ảnh một hoa hậu không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn rực rỡ trong các hoạt động vì cộng đồng. Tấm lòng từ tâm và những hành động thiết thực của cô đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái, truyền cảm hứng cho nhiều người cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Được biết vào tháng 5 tới, Hoa hậu Dạ Minh Châu sẽ tham gia vai diễn trong phim của đạo diễn Hà Tuấn Cường. Bộ phim lấy hình ảnh từ câu chuyện có thật của một Hoa hậu doanh nhân trong đời sống thường nhật.