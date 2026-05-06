Nghỉ hưu rồi mới biết...

Tâm trạng tuổi hưu

Đến lúc về hưu, con cái đã yên bề gia thất, hai người lớn tuổi trong ngôi nhà trống vắng, suốt ngày ra vô gặp mặt và thế là mâu thuẫn nảy sinh.

1. Ông Thành (quận Gò Vấp, TPHCM) về hưu trong tâm trạng nhẹ nhàng, thanh thản sau mấy mươi năm cống hiến cho ngành bưu điện. Lương hưu của hai vợ chồng không nhiều nhưng cũng đủ chi tiêu và có dư chút đỉnh.

Những ngày đầu không phải đi làm, ông cảm thấy thoải mái lắm. Sáng mặc sức nằm nướng, không phải nghĩ ngợi đến công việc. Đợi vợ đi tập thể dục về là có bữa ăn sáng nóng hổi, ly cà phê thơm lừng. Sau đó, ông đủng đỉnh đến bên tủ sách, chọn một quyển mà khi còn bận bịu với công việc chưa kịp đọc.

Thế nhưng, ngày vui qua mau. Chẳng bao lâu, ông lại rơi vào tâm trạng chán chường. Khi ông còn đi làm, mọi việc trong nhà, vợ ông cáng đáng mà chẳng nề hà. Ông chỉ việc sáng đi, chiều về ăn cơm, xem tivi rồi ngủ. Giờ đây, cũng là những việc nội trợ như trước, nhưng vợ ông lại thấy ông toàn nằm không, trong khi bà phải luôn tay làm là điều bất công. Thế là bà tận dụng ông chồng “rỗi việc”. Nào là, “ông ơi, dậy nhanh đưa tôi đi chợ…”, “ông ơi, trông giùm nồi thịt kho, tôi ra ngoài một chút”. Và cứ “ông ơi…”, bất kể ông đang thả hồn trên trang sách, đang nghĩ một tứ thơ, hay xem một chương trình tivi ưa thích.

Đôi lúc ông phàn nàn “trước đây khi tôi đi làm, bà gọi ai?” thì bà lại tỏ vẻ hờn giận “vợ chồng phải giúp nhau việc nhà, ông ở không chứ có làm gì đâu”. Thành ra, ông luôn trong tâm trạng bất an, không biết bị sai bảo lúc nào. Thời gian để dành cho những việc yêu thích luôn bị gián đoạn. Tâm sự với một người bạn, ông nói, “không lẽ bây giờ tôi đi xin làm một chân bảo vệ, để sáng đi chiều về, tránh làm những công việc bất như ý hiện nay”.

2. Ông Hùng, giáo viên ở TP Thủ Đức (TPHCM) thì khác. Trước khi nghỉ hưu, ông đã có những toan tính cho cuộc sống sau này của hai vợ chồng. Con cái đã ổn định, có nhà riêng nên ông bàn với vợ cho thuê căn nhà ở thành phố, về nông thôn vui thú điền viên, tránh xa chốn phồn hoa ồn ào, náo nhiệt.

Được những người bà con giới thiệu, ông bà sang một mảnh đất nhỏ, xây lên ngôi nhà cấp bốn khá xinh xắn thỏa được ước mơ. Không khí trong lành, giá sinh hoạt không cao, cuộc sống của hai vợ chồng già cứ tưởng sẽ vô cùng êm ấm. Thế nhưng, đời không như là mơ. Càng ngày ông Hùng càng cảm thấy khó chịu. Ở bên ngoài, người ta biết ông là dân thành phố, nghe nói lương hưu cũng gấp mấy lần lao động nông nghiệp ở đây nên họ cũng nể nang. Thế là ông cứ được mời đám tiệc liên miên, và mỗi lần đi dự, ông đều về nhà trong trạng thái ngà ngà, bởi vì ai cũng kính chú Hai, bác Hai, anh Hai hết ly này đến ly nọ, khó mà từ chối. Bà vợ ông thì phản ứng quyết liệt với việc ông chén chú, chén anh với những người lối xóm, còn ông thì cả nể, lại sợ người ta cho là mình xa cách. Cũng vì chuyện này mà không khí trong nhà thường nặng nề.

Nghỉ hưu rồi mới biết: Thứ đáng sợ nhất không phải là hết tiền Theo chia sẻ của George Jerjian (71 tuổi, tác giả cuốn Dare to Discover Your Purpose: Retire, Refire, Rewire), ba vấn đề khiến người nghỉ hưu trăn trở nhất chính là: sự hối tiếc, sức khỏe suy giảm và cảm giác bị lãng quên. Nghỉ hưu không đáng sợ vì thiếu tiền, mà vì mất phương hướng Năm 52 tuổi, George buộc phải nghỉ hưu đột ngột sau khi phát hiện khối u nghiêm trọng. Trải qua hai ca phẫu thuật và thoát khỏi lằn ranh sinh tử, ông bước vào cuộc sống nghỉ hưu sớm với kỳ vọng bình yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Ông mô tả quãng thời gian đó bằng những từ như "buồn chán", "bồn chồn", "bế tắc". Nhiệt huyết dần biến mất, sức khỏe tinh thần suy giảm. Điều khiến ông bất ngờ là rất nhiều người nghỉ hưu khác cũng âm thầm trải qua cảm giác tương tự, nhưng ít ai nói ra. Chính trải nghiệm này khiến ông nhận ra: vấn đề lớn nhất của nghỉ hưu không phải là tài chính, mà là mất đi mục tiêu sống. 3 nỗi hối tiếc lớn nhất khi nghỉ hưu Sau khi khảo sát hơn 15.000 người trên 60 tuổi, George Jerjian phát hiện ba nhóm vấn đề nổi bật: Thứ nhất là sự hối tiếc Nhiều người nhớ công việc cũ, nhớ cảm giác được cống hiến và có ích. Có người thừa nhận họ không biết phải làm gì với thời gian rảnh rỗi, cảm thấy lạc lõng ngay trong chính cuộc sống của mình. Thứ hai là sức khỏe Không chỉ là thể chất suy giảm, mà còn là nỗi lo về tinh thần. Việc thiếu hoạt động, thiếu mục tiêu khiến tâm trí dễ rơi vào trạng thái tiêu cực, thậm chí trầm cảm. Thứ ba là cảm giác bị lãng quên Khi không còn vai trò trong công việc hay xã hội, nhiều người cảm thấy mình "biến mất". Họ mất đi danh tính đã gắn bó suốt hàng chục năm, và điều này gây tổn thương sâu sắc hơn cả vấn đề tiền bạc. Nhầm lẫn lớn nhất: Đồng nhất nghỉ hưu với tiền tiết kiệm Một trong những sai lầm phổ biến là coi "kế hoạch nghỉ hưu" chỉ đơn thuần là tích lũy tài chính. Thực tế, tiền bạc chỉ giải quyết được phần "sinh tồn", còn chất lượng cuộc sống lại phụ thuộc vào cách bạn sống sau khi rời công việc. Bạn có thể nghỉ việc, nhưng không thể "nghỉ sống". Câu hỏi quan trọng hơn là: Bạn sẽ làm gì với phần đời còn lại? Mục đích sống: "Liều thuốc" quan trọng nhất sau nghỉ hưu Trong khảo sát, 35% người tham gia tin rằng cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng nghỉ hưu là tìm lại mục đích sống, thông qua việc học kỹ năng mới hoặc theo đuổi sở thích. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy, những người có mục tiêu sống rõ ràng thường có lối sống lành mạnh hơn và quá trình lão hóa diễn ra chậm hơn. Không chỉ vậy, mục đích sống còn mở ra cơ hội tạo thu nhập mới, giúp giảm bớt áp lực tài chính một cách tự nhiên. Nghỉ hưu không phải là kết thúc, mà là một khởi đầu khác Sau khi tìm lại được mục đích sống, George Jerjian đã bắt đầu một hành trình mới: thành lập doanh nghiệp, huấn luyện và giúp những người nghỉ hưu khác xây dựng lại cuộc đời. Ông nhận ra rằng, nhiều người không cần quay lại guồng quay 9–5, nhưng họ vẫn có thể làm việc theo cách riêng: tư vấn, tình nguyện, sáng tạo, hoặc theo đuổi đam mê. Thực tế, nếu nghỉ hưu ở tuổi 60, bạn vẫn có thể còn 30–40 năm phía trước – một khoảng thời gian quá dài để sống mà không có định hướng.

Tầm nhìn xa của người già thông thái

Sự bình yên thực sự ở tuổi xế chiều không đến từ những lời hứa hẹn của con cái, mà đến từ sự tỉnh táo và chuẩn bị kỹ lưỡng của chính bản thân mình. Người già có tầm nhìn lớn nhất chính là người biết chuẩn bị tốt 3 điều sau nghỉ hưu để sống tự tại, kiêu hãnh mà không làm phiền lụy đến con cháu.

1. Quản lý sức khỏe: Giảm gánh nặng thể chất cho con

Quản lý sức khỏe hiệu quả bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như uống một ly nước ấm vào buổi sáng hay duy trì chế độ ăn thanh đạm mỗi ngày. Sức khỏe là loại tài sản duy nhất không bị mất giá nếu bạn biết cách bồi đắp hàng ngày.

Ngoại trừ những trường hợp bệnh tật bất ngờ hay tai nạn ngoài ý muốn, đa số các vấn đề sức khỏe ở tuổi già đều là kết quả của thói quen sinh hoạt. Nhiều người khi còn trẻ thường buông thả trong ăn uống, lười vận động, để rồi khi về già phải đối mặt với cảnh nằm trên giường bệnh, sinh hoạt không thể tự lý. Đó không chỉ là nỗi khổ của bản thân mà còn là gánh nặng dai dẳng cho con cái về cả tài chính lẫn tinh thần.

Quản lý sức khỏe không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là một lộ trình kiên trì dài hạn để đổi lấy sự dẻo dai. Một cơ thể khỏe mạnh chính là món quà lớn nhất mà cha mẹ dành cho con cái.

Người già nên rèn luyện, quản lý tốt sức khoẻ của mình để không mang lại gánh nặng cho con cái. Ảnh minh họa

2. Quy hoạch tài sản: Tạo lập "lá chắn" bảo mật cho tuổi già

Người nghỉ hưu có tầm nhìn thường không mặn mà với những món đồ xa xỉ hay những bữa tiệc tùng phô trương. Họ hiểu rằng đồng tiền hưu trí là mồ hôi nước mắt cả đời, vì vậy họ chi tiêu rất thận trọng và tỉ mỉ.

Họ không cần những hào nhoáng bên ngoài để chứng minh giá trị bản thân, mà dùng tiền đó để xây dựng một quỹ dưỡng già vững chắc. Ngược lại, những người thiếu tầm nhìn thường dễ bị lôi kéo vào các dự án đầu tư mạo hiểm, những lời hứa hẹn lãi suất cao từ người lạ, để rồi "tiền mất tật mang".

Khi một người già mất đi số tiền dưỡng già, đó không chỉ là sự thất thoát cá nhân mà còn tạo ra phản ứng dây chuyền, khiến con cái phải trích phần ngân sách hạn hẹp của gia đình nhỏ để bù đắp vào. Biết giữ túi tiền của mình chính là cách bảo vệ sự tự do của chính mình và tương lai của con cái.

3. Rèn luyện tính tự lập: Giảm áp lực tâm lý cho thế hệ trẻ

Những người già có thể sống tự lập thường là những người đã nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi, từ đó rèn luyện được khả năng xử lý việc vặt và một tâm thế thản nhiên trước mọi biến động. Với họ, những rắc rối nhỏ trong sinh hoạt không bao giờ trở thành chuyện lớn vì họ đã có kinh nghiệm đối mặt.

Ngược lại, có những người luôn mang tâm lý dựa dẫm, ngay cả một bữa cơm đơn giản hay việc mua sắm hàng ngày cũng cảm thấy khó khăn, bối rối nếu không có con cái bên cạnh. Sự phụ thuộc quá mức vào con cái không chỉ khiến cha mẹ mất đi khả năng thích nghi mà còn tạo ra áp lực đè nặng lên đôi vai của con cái – vốn đang phải vật lộn với cơm áo gạo tiền cho gia đình nhỏ của chúng.

Người già tự lập là người hiểu rằng: Cuộc sống chỉ cần nắm giữ được chìa khóa "tự chăm sóc bản thân" là đủ. Việc tự tay nấu một bữa cơm, tự dọn dẹp nhà cửa không chỉ giúp rèn luyện trí não mà còn khiến tuổi già trở nên ý nghĩa và có phẩm giá hơn.

Chuẩn bị kỹ để có cuộc sống an tâm khi về già

Bước vào tuổi xế chiều, năng lực có hạn là chuyện bình thường, không có gì phải mặc cảm. Điều quan trọng nhất là phải sống một cách tỉnh táo và thấu đáo. Hãy hiểu rõ bản thân và đưa ra những lựa chọn thông minh cho cuộc sống của mình.

Không cần thiết việc gì cũng phải dựa dẫm vào con cái hay giả vờ như mình không thể sống thiếu người chăm sóc. Sống tự chủ không chỉ giúp bản thân cảm thấy thoải mái mà còn là cách yêu thương con cái tinh tế nhất. Bởi suy cho cùng, hạnh phúc của cha mẹ chính là sự an tâm của con cái.

Có bao nhiêu tiền cũng trắng tay nếu nghỉ hưu phạm ba sai lầm

“Trong cuộc sống không có thuốc nào chữa khỏi sự hối tiếc, nhưng bạn có thể thực hiện các biện pháp phòng ngừa trước”.

Nghỉ hưu, với nhiều người, lẽ ra phải là một khúc nhạc êm đềm sau hành trình dài lao động: buổi sáng thong thả nhâm nhi trà, chiều dạo bộ ngoài công viên, tối đọc vài trang sách rồi ngủ sớm. Nhưng thực tế, không ít người lại biến giai đoạn này thành khoảng thời gian âu lo: hết than phiền lương hưu không đủ, rồi bất an vì số tiền tiết kiệm bỗng “bốc hơi” sau vài lần con cái hỏi mượn.

Điều đáng nói là hạnh phúc tuổi già không nhất thiết nằm ở con số trong tài khoản, mà ở cách ta quản lý và sử dụng chúng. Để sống an nhàn, cần tránh 3 sai lầm rất phổ biến sau đây.

1. Đừng biến tiền hưu trí thành “con tin” trong gia đình

Không hiếm trường hợp cha mẹ quá tin tưởng, trao thẻ lương hưu cho con giữ hoặc tiết lộ toàn bộ tài khoản tiết kiệm. Ban đầu, họ nghĩ đó là yêu thương. Nhưng về sau, không ít người rơi vào cảnh khó xử: con cái xem cha mẹ như “cây ATM”, xin mãi không thôi, thậm chí coi đó là trách nhiệm đương nhiên của bậc làm cha mẹ.

Câu thoại nổi tiếng trong phim “Mọi chuyện rồi sẽ ổn”: “Tại sao tôi phải đưa số tiền tôi đã vất vả cả đời để bù đắp cho bạn?” đã khiến nhiều khán giả lớn tuổi giật mình. Khi cha mẹ già yếu, cần tiền thuốc men, họ lại rơi vào tình cảnh… chẳng còn gì trong tay.

Một người bạn của tôi kể về mẹ mình: bà đã gom hết khoản tiết kiệm đưa cho con trai làm ăn. Chỉ sau hai năm, công việc thất bại, tiền mất, mà bản thân bà phải quay sang vay mượn để mua thuốc. Từ đó, bà rút ra: yêu thương không có nghĩa là hy sinh vô điều kiện.

Lời khuyên: hãy phân biệt rõ “giúp đỡ” và “phụ thuộc”. Bạn có thể hỗ trợ con cái khi thực sự cấp bách, nhưng tuyệt đối không dốc toàn bộ tài sản. Bởi tiền hưu trí chính là “tấm khiên” bảo vệ phẩm giá của bạn, chứ không phải món quà thử thách tình thân.

2. Đừng để “tiết kiệm cực đoan” đánh cắp chất lượng sống

Tiết kiệm là đức tính, nhưng tiết kiệm quá mức đôi khi lại là một dạng “tự làm khổ mình”. Nhiều người nghỉ hưu bỗng sống khắc khổ: ăn cơm thừa canh cặn nhiều lần, quần áo mới để nguyên trong tủ, đi khám bệnh thì nhất quyết chọn loại thuốc rẻ nhất.

Tôi từng gặp một bác gái 65 tuổi ở Hà Nội. Bác kể: “Ngày trẻ tôi quen thói tiết kiệm, đến lúc nghỉ hưu vẫn thế. Nhưng rồi một lần ngã bệnh, bác sĩ bảo tôi bị thiếu chất trầm trọng. Lúc đó tôi mới hối hận vì đã quá khắt khe với chính mình”.

Hãy nhớ rằng: tiền bạn để dành cả đời là để phục vụ cuộc sống hôm nay, không phải để trở thành gánh nặng tinh thần. Một cuộc kiểm tra sức khỏe định kỳ, một bữa ăn bổ dưỡng, hay một bộ quần áo vừa vặn – đó không phải xa xỉ, mà là cách giữ cho tuổi già thêm vui khỏe.

Cắt giảm chi tiêu hợp lý, nhưng đừng tự biến mình thành “tù nhân của tiết kiệm”.

3. Đừng để “khoảng trống xã hội” nuốt chửng tâm hồn

Người ta có thể nghỉ hưu, nhưng tâm hồn thì không được phép nghỉ. Nếu không, sự cô đơn sẽ trở thành liều thuốc độc chậm rãi.

Thực tế, nhiều người sau khi rời công việc đã tự thu hẹp thế giới của mình: không liên lạc bạn bè, ít ra ngoài, quanh quẩn bên bếp lò hoặc tivi. Một số khác lại tự nhốt mình trong tâm thế “mình già rồi, chẳng ai cần”.

Sự khác biệt giữa “cô đơn” và “cô độc” nằm ở chỗ đó. Cô đơn có thể là lựa chọn tỉnh táo, nhưng cô độc lại là sự trống rỗng khiến tâm trí bị bào mòn.

Vậy nên, đừng bỏ qua những hoạt động cộng đồng: lớp dưỡng sinh, khiêu vũ, câu lạc bộ sách, trường đại học người cao tuổi, hoặc đơn giản là buổi trà chiều với hàng xóm. Một cụ bà tôi quen ở Nha Trang từng bảo: “Đi nhảy với nhóm bạn mỗi tối, tôi thấy mình trẻ lại thêm mười tuổi. Về già mà còn được cười vui như thế thì đâu có gì phải buồn.”

Hãy để tâm hồn luôn vận động, để đời sống tinh thần được tiếp thêm năng lượng. Đó mới là “liều thuốc trường thọ” thật sự.

Kết luận: Nghỉ hưu cũng cần khôn ngoan

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu giống như một ly rượu vang lâu năm – càng để lâu càng thấm, miễn là ta biết giữ gìn. Lương hưu nhiều hay ít không phải là thước đo duy nhất, tiền tiết kiệm dày hay mỏng cũng không quyết định tất cả. Quan trọng hơn hết:

- Đừng trao toàn bộ tiền bạc cho con cái mà không giữ lại cho mình.

- Đừng tiết kiệm cực đoan đến mức tự làm khổ bản thân.

- Đừng thu hẹp thế giới xã hội của mình, hãy để tâm hồn luôn mở rộng.

Một cuộc sống hưu trí bình yên không tự đến, mà là kết quả của sự tỉnh táo và chuẩn bị. Hãy nhớ: hạnh phúc tuổi già không nằm ở chỗ tôi có bao nhiêu, mà ở cách tôi sử dụng những gì mình có để sống một cuộc đời trọn vẹn.

Vậy nên, từ hôm nay, hãy bắt đầu bằng việc chăm sóc cả ví tiền lẫn tâm hồn. Biến những năm tháng cuối đời thành “mùa xuân thứ hai” – nơi bạn được sống, được vui và được an nhàn theo cách bạn xứng đáng.

Trước khi về hưu, người khôn ngoan buộc mình phải hoàn tất 3 việc để tuổi già an nhàn 1. Khoản tiền tiết kiệm Cuộc sống của một người những năm về sau, đặc biệt là giai đoạn sau nghỉ hưu có tốt đẹp hay không đều liên quan trực tiếp đến tài sản và tiền bạc. Nhiều người thường nói tiền không phải vạn năng nhưng không có tiền thì cũng chẳng làm được việc gì. Đặc biệt ở thời điểm sau khi về hưu, cơ thể dần lão hoá, khả năng lao động giảm dần. Sau khi về hưu, trong tay có tiền, có thể rủ bạn bè đi đây đi đó, cũng có thể học và làm những thứ mà hồi trẻ thích nhưng không có thời gian và cơ hội đi làm. Nếu không có tiền, tiền mua thuốc chữa bệnh còn chẳng có chứ nói gì tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống. 2. Tình bạn tri kỷ Bước sang ngưỡng tuổi nghỉ hưu, người ta sợ nhất chính là sự cô đơn, lẻ loi. Khi đó, bạn bè chính là đại diện cho sự giàu có của mỗi con người. Tình bạn kéo dài 20 năm là tri kỷ, tình bạn đến năm 50 tuổi lại càng trân quý hơn. Về già, người ta gặp được bạn bè sẽ thấy vui mừng tự đáy lòng, tùy tiện nói chuyện gì cũng được, chỉ cần là nói chuyện phiếm với nhau. Nhưng mấy ai có thể giữ được tình bạn sau nhiều năm như vậy? 3. Kế hoạch hưu trí Nếu tìm kiếm từ khóa “lập kế hoạch hưu trí" trên Google bạn sẽ nhận được kết quả nội dung liên quan đến tiết kiệm và lương hưu. Bạn sẽ khó tìm kiếm được thông tin về kế hoạch nghỉ hưu thực tế liên quan nhiều hơn đến cuộc sống và ít ràng buộc bởi tiền bạc. Có nguồn tài chính ổn định để duy trì thời gian nghỉ hưu đóng vai trò quan trọng. Song điều quan trọng hơn là lập kế hoạch cuộc sống.

Về hưu được 3 năm, tôi nhận ra số phận con người không thể "né" khỏi 4 chuyện

1. Trở thành bảo mẫu chăm sóc con cháu

Nhiều người nghĩ rằng khi nghỉ hưu sớm họ sẽ có rất nhiều thời gian để sống tự do, thoải mái, cũng như đi du lịch thư giãn sau những năm tháng vất vả kiếm tiền, nuôi con cái trưởng thành.

Nhưng trên thực tế, nhiều người cao tuổi phải trở thành bảo mẫu để chăm sóc cháu do chúng còn nhỏ và cha mẹ chúng thì quá bận rộn với công việc.

Nhiều người thương con, biết con của mình có nhiều áp lực cuộc sống, phải gồng gánh hàng tháng trả nợ mua nhà, mua xe,... nên chủ động chịu trách nhiệm chăm sóc cháu và đến ở cùng phụ giúp các công việc già.

Bên cạnh đó, để giảm bớt áp lực cho con cái, nhiều người cũng dùng số tiền hưu trí của mình để trợ cấp cho gia đình, giúp con chia sẻ gánh nặng.

Nhưng nhiều người già thì lại có suy nghĩ khác, họ hy vọng bản thân có thời gian nghỉ ngơi sau nhiều năm tháng vất vả. Họ muốn đi du lịch khắp nơi, có nhiều thời gian hơn cho bản thân thay vì dành nhiều thời gian để chăm sóc con cháu.

2. Cảm thấy cô đơn khi mất dần liên lạc với các mối quan hệ xã hội

Cuộc sống về hưu sẽ trở nên phong phú và nhiều màu sắc hơn khi người già chủ động kết nối và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Hay đơn giản người già chỉ cần tụ tập cùng nhau trò chuyện, chơi cờ giải trí,... sẽ khiến mỗi ngày trôi qua thật vui vẻ và giá trị.

Nhưng thực tế, chỉ sau ba năm nghỉ hưu, tôi giật mình nhận ra dù có tự do nhưng bản thân cũng không quá vui vẻ. Bởi những người bạn cũ, đồng nghiệp khi xưa của tôi đã dần mất liên lạc. Mọi người không còn chủ động chia sẻ và nói chuyện với nhau, dần dần các mối quan hệ kết nối xã hội của tôi cũng bị thu hẹp.

Vốn dĩ cứ nghĩ chỉ cần được nói chuyện với các con hàng ngày đã là hạnh phúc, nhưng bọn trẻ lại quá bận với công việc. Hàng ngày các con đều đi sớm về muộn, không có nhiều thời gian cho gia đình.

Sự mất dần các mối quan hệ xã hội khiến người già cảm thấy cô đơn và buồn chán.

3. Nghỉ hưu nhưng không nghỉ ngơi

Thay vì chọn nghỉ ngơi khi về hưu, nhiều người nghĩ bản thân còn sức khỏe nên đã tìm kiếm những công việc khác để đi làm kiếm thêm thu nhập.

Những công việc phổ biến được nhiều người già quan tâm như: bảo vệ, nhân viên vệ sinh, bảo mẫu,...

Nhiều người đặt câu hỏi, liệu những người nghỉ hưu không nghỉ nơi có thực sự yêu thích làm việc? Trên thực tế, không phải ai cũng thích làm việc khi đã có tuổi mà họ chỉ đang chăm chỉ để giảm bớt gánh nặng cho con cái.

Nhưng cũng có những người thật sự yêu thích làm việc, họ đã quen với cuộc sống bận rộn nay nghỉ ở nhà bỗng cảm thấy buồn chán, rảnh rỗi muốn tìm việc làm qua ngày.

Tuy nhiên, người già cũng cần chú ý quan tâm đến sức khỏe của bản thân, không làm việc quá sức để luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng.

4. Gia đình xảy ra mâu thuẫn

Nghỉ hưu là một bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, là giai đoạn bắt đầu một "cuộc sống mới".

Nhiều người khi còn đi làm ít có thời gian bên gia đình, không được sống cùng con cái nên họ muốn nghỉ hưu để cả nhà đoàn tự, quây quần bên nhau.

Tuy nhiên, sau khi về già ở bên con cái do không quen và bất đồng quan điểm từ lối sống, phong cách sống khiến các cuộc cãi vã xảy ra. Và điều này khiến gia đình lục đục, mất đoàn kết và không còn vui vẻ.

Một ví dụ điển hình cho mâu thuẫn gia đình đó là mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu. Người con dâu thích mua sắm trực tuyến vì nó tiện lợi, lại có giá ưu đãi hơn nên mỗi ngày sẽ nhận được rất nhiều đơn hàng chuyển phát.

Tuy nhiên, mẹ chồng lại không hiểu điều này bà cho rằng con dâu tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm và quản lý cho tiêu. Thời gian lâu dần, sẽ xảy ra các cuộc xung đột, cãi vã làm mất không khí vui vẻ của gia đình.

Đối với người già, những mâu thuẫn trong gia đình sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần.

Hơn nữa, theo thời gian nhiều người sẽ cảm thấy cô đơn, bất lực, suy nghĩ nhiều dẫn đến trầm cảm,...

Vậy nên, trong tình huống này người cao tuổi nên giành không gian cho riêng bản thân và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Đừng lúc nào cũng kìm kẹp con cái theo lối suy nghĩ cũ của mình mà hãy để chúng sống tự do, vui vẻ để cả gia đình quây quần ấm áp.