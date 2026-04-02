Á hậu Thùy Linh ngồi “ghế nóng” cuộc thi sân khấu điện ảnh

Là cái tên không còn xa lạ với các sân chơi nghệ thuật, Á hậu Thùy Linh từng là thí sinh bước ra từ chính cuộc thi này. Sự trở lại lần này của cô trên cương vị giám khảo không chỉ mang ý nghĩa đặc biệt mà còn tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thí sinh trẻ đang theo đuổi đam mê diễn xuất.

Xuất hiện rạng rỡ và đầy tự tin tại sự kiện, nàng Á hậu đã có những chia sẻ thẳng thắn về tiêu chí lựa chọn thí sinh cũng như hành trình theo đuổi nghệ thuật của mình. Theo cô, một thí sinh tiềm năng không chỉ cần sở hữu ngoại hình mà còn phải hội tụ đam mê, bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng.



Tôi mong muốn truyền năng lượng tích cực để các bạn trẻ dám ước mơ, dám theo đuổi nghệ thuật một cách nghiêm túc và bền bỉ" - Thùy Linh nhấn mạnh. Trên cương vị giám khảo, Á hậu Thùy Linh khẳng định sẽ làm việc với tinh thần công tâm, khách quan, đồng hành cùng Ban tổ chức để tìm ra những gương mặt xứng đáng nhất cho điện ảnh Việt Nam trong tương lai.

Đánh giá về cuộc thi, cô cho rằng đây là một sân chơi tài năng điện ảnh đầy ý nghĩa, thiết thực và cần được nhân rộng. “Đây là cơ hội quý giá để tìm kiếm và ươm mầm cho các bạn trẻ yêu nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu kịch và điện ảnh" - cô chia sẻ.



Bên cạnh đó, Á hậu Thùy Linh cũng đưa ra ba yếu tố quan trọng để thí sinh có thể chinh phục ban giám khảo và đạt điểm cao. Trước hết, thí sinh phải biết diễn, diễn chân thật và thể hiện đúng cảm xúc của một diễn viên chuyên nghiệp. Thứ hai, cần được đào tạo bài bản, có quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế qua các vai diễn, các dự án phim để thể hiện năng lực và đam mê.



Cuối cùng, điều quan trọng nhất chính là tình yêu nghề, sự nhiệt huyết và tinh thần cống hiến hết mình cho nghệ thuật, đặc biệt là môn nghệ thuật thứ bảy. Với kinh nghiệm thực tế cùng góc nhìn sâu sắc, sự góp mặt của Á hậu Thùy Linh trên “ghế nóng” được kỳ vọng sẽ mang đến những đánh giá công tâm, góp phần nâng tầm chất lượng chuyên môn của cuộc thi năm nay.