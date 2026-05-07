Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:16

Cake và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh hợp tác triển khai dịch vụ nhận tiền quốc tế Cake GlobalX tại hệ thống cửa hàng Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh.

Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam

7 tháng 5, 2026 | 09:15

Ngày 6-5, Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) và Công ty CP Tasco Auto đã ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác toàn diện trong lĩnh vực di chuyển xanh.

Hợp tác giúp đối tác tài xế Grab tiếp cận với các dòng xe điện, xe plug-in hybrid do Tasco Auto phân phối với mức giá ưu đãi và sử dụng chuỗi dịch vụ đa dạng của Tasco để nâng cao hiệu quả vận hành.

Sự hợp tác giữa Grab - siêu ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu và Tasco Auto - hệ sinh thái giải pháp di duyển toàn diện - tạo ra sự cộng hưởng để hai bên mở rộng và hoàn thiện các mảnh ghép trong hệ sinh thái, từ đó góp phần vào tiến trình thúc đẩy giao thông xanh và chuyển đổi xanh tại Việt Nam trong dài hạn.

Grab Việt Nam và Tasco Auto hợp tác toàn diện thúc đẩy chuyển đổi xanh tại Việt Nam - Ảnh 1.

Đại diện Tasco Auto & Grab Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác giữa Grab Việt Nam và Tasco Auto sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính sau: khuyến khích sử dụng các mẫu xe năng lượng mới của thương hiệu Geely do Tasco Auto phân phối tại Việt Nam. Đối tác tài xế Grab sẽ được hưởng chính sách ưu đãi riêng khi mua các mẫu xe năng lượng mới của Geely do Tasco Auto phân phối…

Tăng cường trải nghiệm dịch vụ và tối ưu mọi chi phí vận hành. Đối tác tài xế Grab sẽ được tiếp cận với chuỗi dịch vụ chất lượng cao của Tasco Auto với chi phí tối ưu nhất, bao gồm Carpla Service (hệ thống xưởng dịch vụ ô tô toàn quốc), bảo hiểm Tasco, VETC Cứu hộ (cứu hộ toàn quốc 24/7), VETC Go (nền tảng cho thuê xe)...

Đặc biệt, khách hàng sử dụng các mẫu xe do Tasco Auto phân phối sẽ được áp dụng biểu phí sạc ưu đãi tại hệ thống showroom Tasco Auto và hệ thống trạm sạc Esky với mức giá 4.550 đồng/kWh (so với giá niêm yết hệ thống là 7.000 đồng/kWh), mức giá trên đã bao gồm thuế VAT…

Nâng cao hỗ trợ cho cộng đồng tài xế Grab: Tasco Auto sẽ tham gia sâu rộng vào các sự kiện gắn kết cộng đồng và hoạt động gia tăng tiện ích cho cộng đồng đối tác tài xế Grab, hướng đến cải thiện sinh kế cho bác tài.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Hệ sinh thái Tasco với các sản phẩm và dịch vụ đa dạng dành cho người sử dụng ô tô sẽ giúp đối tác tài xế Grab ngày càng tự tin chuyển đối sang phương tiện thân thiện với môi trường và yên tâm vận hành, đảm bảo sinh kế. Sự chung tay của Tasco trong các hoạt động gắn kết và gia tăng tiện ích cho tài xế, và hy vọng hai bên sẽ cùng nhau tạo nên nhiều giá trị thiết thực cho đối tác tài xế Grab trong thời gian tới".

Song Hà

