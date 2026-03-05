Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe máy điện

Top10DaNang: Tổng hợp địa điểm ăn uống, vui chơi, lưu trú tại Đà Nẵng

Điểm đến 14:57

Top10DaNang ra đời như một kênh tổng hợp uy tín, giúp tra cứu những địa điểm nổi bật để hành trình khám phá thành phố biển trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Hà Nội Toplist: kênh thông tin toàn diện cho du khách và người dân Thủ đô

Điểm đến 20:05

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân

Tiêu dùng thông minh 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Huawei Band 11 Series: Trợ thủ sức khỏe nhẹ tênh trên cổ tay cho phái đẹp

Tiêu dùng thông minh 14:59

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Các tính năng thông minh của cửa cuốn ở BossDoor Đà Nẵng

Tiêu dùng thông minh 11:01

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp Inox đa dạng về kích thước và thiết kế tại Inoxmientrung

Tiêu dùng thông minh 11:00

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

Ben Villa thu hút khách sau phim ”Thỏ ơi!!”

Chuyện của Sao 10:17

Ben Villa từng xuất hiện trong phim “Thỏ ơi!!” của đạo diễn Trấn Thành chính thức mở dịch vụ cho thuê bối cảnh điện ảnh.

AstraZeneca tăng cường đồng hành cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 17:07

Hưởng ứng Ngày Quốc tế Bệnh Hiếm (Rare Disease Day), ngày 28-2, AstraZeneca Việt Nam khẳng định cam kết đồng hành dài hạn cùng cộng đồng bệnh hiếm tại Việt Nam.

Vanda Uniform - Chuyên cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp

Khoẻ - Đẹp 17:03

Vanda Uniform - Cung cấp đồng phục chất lượng đồng hành cùng doanh nghiệp là giải pháp hoàn hảo được nhiều đơn vị lựa chọn.

In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Tiêu dùng thông minh 17:02

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách.

Khám phá Hà Tĩnh dễ dàng hơn bao giờ hết cùng HaTinhtoplist.com

Điểm đến 13:05

HaTinhtoplist.com ra đời nhằm cung cấp nguồn thông tin rõ ràng, đáng tin cậy, giúp người dùng dễ dàng khám phá và lựa chọn phù hợp.

BacNinhtoplist - Cẩm nang khám phá Bắc Ninh đáng tin cậy hiện nay

Điểm đến 15:10

Trong thời đại số hóa hiện nay, nhu cầu tìm kiếm thông tin du lịch, ẩm thực, dịch vụ và y tế tại các địa phương ngày càng tăng cao.

LG khởi động chương trình “Đại sứ cộng đồng LG” 2026

Khoẻ - Đẹp 21:45

LG Electronics Việt Nam (LG) chính thức khởi động chương trình “Đại sứ Cộng đồng LG” 2026 (LG Ambassador Challenge 2026).

QuangNinhtoplist: Cẩm nang không thể thiếu cho du khách đến Quảng Ninh lần đầu

Điểm đến 21:44

Quảng Ninh là vùng đất giao hòa giữa thiên nhiên kỳ vĩ và nhịp sống sôi động luôn là điểm đến cuốn hút du khách.

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đi vào hoạt động

Khoẻ - Đẹp 15:47

Bệnh viện Mắt VISI Sóc Trăng đã khai trương vào ngày 27-2 đánh dấu bước phát triển quan trọng trong lĩnh vực nhãn khoa tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ra mắt sách “Nơi yêu thương là nhà”

Bản lĩnh sống 15:46

Hạnh phúc gia đình không nằm ở những điều quá lớn lao, mà chính là vô vàn khoảnh khắc nhỏ bé nhưng ấm áp.

Những "hậu duệ" hứa hẹn nối nghiệp các sao

Chuyện của Sao 08:31

Con trai Thái Hòa- Cát Phượng đã có vai diễn đầu tiên, con gái xinh xắn của Khánh Thy-Phan Hiển... Những "hậu duệ" này có thể trở thành ngôi sao tương lai.

Lannie Trần Ngọc Lan: Tỏa sáng tại TikTok Live Fest 2025

Bản lĩnh sống 08:29

Trần Ngọc Lan – Lannie – đã tạo nên dấu ấn rực rỡ khi xuất sắc đạt top 2 tại TikTok Live Fest 2025.

Đánh giá nhanh ứng dụng Kí tự đặc biệt của KiTuHAY

Tiêu dùng thông minh 15:25

KiTuHAY đã phát triển ứng dụng Kí tự đặc biệt – một công cụ đơn giản nhưng cực kỳ hữu ích cho cộng đồng game thủ và người dùng mạng xã hội.

BIDV MetLife ra mắt sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí"

Tiêu dùng thông minh 15:23

Từ đầu tháng 3, BIDV MetLife triển khai sản phẩm "Bảo hiểm Miễn đóng phí" trên toàn hệ thống chi nhánh và phòng giao dịch của Ngân hàng BIDV.

Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe máy điện

5 tháng 3, 2026 | 14:56

Ngày 3-3, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam ký hợp tác triển khai các dự án hỗ trợ đối tác tài xế Grab tại Việt Nam tiếp cận và chuyển đổi sang xe máy điện.

Thỏa thuận hợp tác sẽ mở ra cơ hội để hai bên cùng tạo nên những tác động tích cực và sâu rộng hơn trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi xanh, thông qua hợp tác truyền thông và quảng bá xe điện, xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối tác tài xế Grab mua xe máy điện…

Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam hỗ trợ tài xế chuyển đổi xe máy điện - Ảnh 1.

Grab Việt Nam hợp tác Yadea Việt Nam để tăng cường chuyển đổi sang xe máy điện cho đối tác tài xế Grab

Sau những hợp tác quan trọng với các nhà sản xuất xe máy điện nội địa được công bố trong năm 2025, đây là bước đi tiếp theo của Grab nhằm hiện thực hóa cam kết tăng cường hỗ trợ cho đối tác tài xế chuyển đổi sang xe điện.

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên liên quan trong hệ sinh thái xe điện chính là chìa khóa để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam đạt được thành công. Cùng với các chương trình ưu đãi vượt trội dành riêng cho đối tác tài xế Grab mà hai bên đang cùng nhau thiết kế, sự hợp tác này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các bác tài chuyển sang xe máy điện để vừa duy trì sinh kế, vừa góp phần đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuyển đổi xanh của đất nước."

Ông Liu Jia, Tổng Giám đốc Yadea Việt Nam, cho biết: "Di chuyển xanh chính là xu hướng phát triển tất yếu của tương lai. Yadea mong muốn cùng chung tay thúc đẩy sự phát triển của ngành giao thông năng lượng mới, góp phần cải thiện môi trường giao thông đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đứng trước một khởi đầu mới, Yadea sẽ tiếp tục kiên định thực hiện chiến lược phát triển song song toàn cầu hóa và nội địa hóa, đặt ra những tiêu chuẩn cao hơn cho chính mình, mang đến những sản phẩm tốt hơn cho thị trường, và thể hiện trách nhiệm lớn hơn với xã hội."

Thỏa thuận hợp tác giữa Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính như hợp tác thúc đẩy truyền thông và quảng bá xe máy điện. Xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi dành cho đối tác tài xế Grab khi mua xe máy điện. Thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái xe điện hỗ trợ bền vững cho tài xế công nghệ…

Dịp này, Grab Việt Nam và Yadea Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi nhằm hỗ trợ đối tác tài xế chuyển đổi sang xe máy điện Yadea. Mỗi đối tác tài xế có thể nhận mức hỗ trợ lên tới 4 triệu đồng, áp dụng cho các dòng xe Yadea phù hợp với điều kiện hoạt động của tài xế công nghệ.

Song Hà

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

