Grab Việt Nam tăng cường hỗ trợ và kết nối các đối tác tài xế nữ

Grab Chị Em được triển khai với các hoạt động hỗ trợ, các khóa đào tạo riêng, đi kèm với những tính năng được phát triển riêng để đảm bảo mang đến tiện ích và hiệu quả hoạt động tốt nhất cho đối tác tài xế nữ.

Đặc biệt, chương trình còn có sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ tại một số địa phương. Thông qua chương trình, Grab hướng đến mục tiêu hỗ trợ phụ nữ có thêm thu nhập, cải thiện sinh kế thông qua nền tảng Grab một cách thuận lợi và xây dựng cộng đồng đối tác tài xế nữ thân thiện, gắn kết.

Gần đây nhất, Grab Việt Nam đã ra mắt Đội nữ đối tác tài xế tại Huế và Đà Nẵng, thông qua sự đồng hành của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Huế và Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Đà Nẵng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tại các địa phương sẽ đóng vai trò kết nối và tư vấn về chuyên môn, giúp Grab tiếp cận đúng đối tượng đang có nhu cầu, từ đó mang cơ hội tự chủ, độc lập tài chính đến cho nhiều phụ nữ hơn.

Bà Lý Thụy Bích Huyền, Giám đốc Vận hành, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Nền tảng số của Grab mang đến cho mọi người những lựa chọn linh hoạt, giúp họ có thêm cơ hội thu nhập mà vẫn có thể cân bằng các sở thích cá nhân hoặc trách nhiệm khác. Với chương trình Grab Chị Em, chúng tôi mong muốn tạo điều kiện tốt nhất có thể cho những phụ nữ đang và sẽ có thể là tài xế công nghệ, để họ không chỉ có thêm một nguồn thu nhập mà còn có thêm sự tự tin để tự chủ về tài chính và làm chủ cuộc sống của mình".

Các hỗ trợ đặc biệt dành cho đối tác tài xế nữ của Grab bao gồm hỗ trợ về cơ hội thu nhập; hỗ trợ đào tạo kỹ năng; gia tăng tính năng an toàn…

Tại Grab, ngoài những cuốc xe, các đối tác tài xế nữ còn được tạo điều kiện tham gia các hoạt động giao lưu để tăng cường gắn kết. Nhờ những nỗ lực liên tục nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ gia nhập nền tảng và phát triển cộng đồng đối tác tài xế nữ, Grab đã ghi nhận mức tăng trung bình hằng năm về số lượng nữ đối tác khoảng 30% (giai đoạn 2022 - 2025).