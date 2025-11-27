Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Câu chuyện hôn nhân cùng ông xã sau 2 năm lên xe hoa khá ngắn ngủi.

Mặc dù Ngọc Hân vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi trong lúc trò chuyện nhưng trong ánh mắt và giọng nói của cô vẫn không giấu được nỗi buồn mà có lẽ khá lâu cô cố kìm nén để giữ chặt trong lòng.

Tuy nhiên qua câu chuyện của mình, giọng ca "Trách ai vô tình" không trách ai cả, cô chia sẻ và cũng để tâm sự về chuyện hôn nhân của mình: "Cũng có rất nhiều các anh chị hay những fan của em hay hỏi sao lâu rồi không thấy chồng của Ngọc Hân đâu? Hay còn gọi với tên thân thiện là chồng của Út Nhỏ đâu? Hôm nay Hân cũng xin chia sẻ luôn là em và ông xã đã chia tay gần 1 năm rồi nhưng tại vì Hân không muốn cho mọi người biết vì Hân vốn không thích ồn ào về chuyện đời tư của mình. Hân không muốn như kiểu khi yêu cũng đăng lên hay khi chia tay cũng đăng lên mà Hân chỉ muốn im lặng và mọi chuyện diễn ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng thời gian vừa qua vì mọi người cũng luôn quan tâm và hỏi Hân rất là nhiều nhưng Hân không có tiện trả lời, Hân chỉ cười nhẹ rồi thôi vì mình cũng không biết trả lời sao. Vì khi nói ra thì nhiều người sẽ hiểu và thông cảm với mình nhưng cũng có nhiều người sẽ không đồng cảm và bảo là mới lấy chồng đây chưa được bao lâu mà lại chia tay rồi. Lúc đó mình sẽ suy nghĩ nhiều hơn và sẽ buồn nữa. Tại vì trong một mối quan hệ khi về sống chung với nhau, sống cùng nhau mới hiểu được thôi.

PV: Từ ngày đám cưới đến nay mới tròn 2 năm, mà Ngọc Hân nói đã chia tay gần một năm rồi, tính ra cuộc hôn nhân này cũng khá ngắn ngủi nhỉ? Em có thể chia sẻ thêm nguyên nhân vì sao lại chia tay sớm như vậy?

- Dạ, nếu tính ra từ lúc tụi em quen nhau đến nay cũng đã 3 năm. Còn tính từ ngày cưới đến lúc chia tay cũng hơn một năm. Về nguyên nhân đường ai nấy đi thì em cũng không trách ai hết, không đổ lỗi cho ai hết.

Em chỉ nghĩ hết duyên hết nợ thôi. Chỉ có trong cuộc thì cả hai mới hiểu nhau và hiều câu chuyện như thế nào, còn khán giả khi nhìn bề ngoài thì cũng chỉ thấy mặt phải của người này, mặt trái của người kia chứ không thể hiểu sâu xa hơn.

Cho nên nhiều người cũng hỏi này kia nhưng Hân không muốn giải thích vì chỉ có những người sống chung một nhà thì mới thấu hiểu như thế nào mà thôi. Cho nên Hân và ông xã quyết định chia tay trong êm đẹp, chứ không phải đi nói xấu nhau hay oán trách gì nhau cả.

Ngay cả chuyện chia tay bọn em cũng không muốn công bố nhưng vì sẵn hôm nay anh hỏi và nhiều người cũng thắc mắc nên Hân mới chia sẻ vậy thôi. Hân mong là mọi người vẫn luôn dành sự yêu thương cho Hân vì mặc dù Hân và ông xã chia tay nhưng trên tinh thần vẫn hỗ trợ lẫn nhau, anh ấy cần gì thì Hân sẵn sàng hỗ trợ và ngược lại Hân cần gì anh ấy cũng sẽ sẵn lòng hỗ trợ và coi nhau như bạn bè chứ không có gì phải cự cãi hay hận thù gì cả. Nên anh và cả nhà yên tâm nhé.

PV: Sau thời gian im ắng và chuyện hôn nhân cũng không được như mong muốn, sắp tới đây Ngọc Hân có những kế hoạch gì trong tương lai và có dự án âm nhạc nào mới không?

- Sau thời gian lắng lại cũng khá lâu rồi, sắp tới em sẽ có những dự án âm nhạc dành riêng cho bản thân, bên cạnh việc đi hát từ thiện và những show diễn khác. Em cũng đang đặt hàng các nhạc sĩ viết cho em vài bài nhưng phải đúng tâm trạng của em lúc này, tức mang nhiều ưu tư của một cô gái U40 với những chuyện hợp tan buồn nhiều hơn vui.

Ngoài ra, sắp tới Ngọc Hân và anh Khưu Huy Vũ cũng sẽ có thêm sản phẩm song ca dành tặng mọi người trong thời gian sớm nhất. Mong là khán giả trước giờ vẫn luôn quan tâm và yêu thương Ngọc Hân sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm mới cũng như các chương trình sắp tới của Út Nhỏ nhé.