Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Trong khi mùa lễ Giáng sinh luôn là thời điểm bận rộn nhất của giới nghệ sĩ, đặc biệt với "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng năm nay nam ca sĩ đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Đàm Vĩnh Hưng chụp hình cùng cô dâu Sunny Đan Ngọc cùng chú rể Đoàn Minh Tài

Lễ thành hôn của nữ ca sĩ kiêm bác sĩ Sunny Đan Ngọc và nam diễn viên gốc Bến Tre Đoàn Minh Tài diễn ra vào ngày 25-12 vừa qua. Đây là thời điểm được xem là "đỉnh điểm" lịch diễn của Đàm Vĩnh Hưng. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ phía gia đình cô dâu, Mr. Đàm đã hủy ít nhất ba show diễn để có mặt trong ngày trọng đại của người "cháu gái" thân thiết.

Xuất hiện tại tiệc cưới, Đàm Vĩnh Hưng gây ấn tượng với bộ vest tông đen chủ đạo, điểm nhấn là những họa tiết hoa thêu ánh trắng tinh tế, toát lên vẻ lịch lãm và phong cách. Được biết, mẹ Sunny Đan Ngọc hiện là bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện lớn tại TP HCM, và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết, gắn bó với gia đình cô dâu như người nhà.

Đàm Vĩnh Hưng trong bộ veston lịch lãm sang trọng dự tiệc cưới.

Chính mối quan hệ đặc biệt ấy khiến Mr. Đàm từng công khai khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Sunny Đan Ngọc bất cứ lúc nào trên con đường nghệ thuật. Việc anh hủy nhiều show diễn trong dịp lễ lớn để tham dự đám cưới được xem là minh chứng rõ nét cho sự trân trọng và tình cảm mà nam ca sĩ dành cho "cháu gái" của mình.

Bác sĩ Ngô Kim Thanh (mẹ cô dâu Sunny Đan Ngọc) có mối quan hệ kết nghĩa thân tình với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Sunny Đan Ngọc hiện đang công tác tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương. Trước khi khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, cô từng theo học song song ngành bác sĩ và Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. Nhờ nền tảng âm nhạc bài bản, Sunny Đan Ngọc được đánh giá là một gương mặt trẻ tài năng. Ngay từ những ngày đầu bước vào con đường nghệ thuật, cô đã nhận được nhiều lời góp ý, định hướng chân thành từ Đàm Vĩnh Hưng.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyện hội ngộ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên thảm đỏ tiệc cưới.

Không chỉ đến chung vui, trên sân khấu tiệc cưới của Sunny Đan Ngọc và Đoàn Minh Tài, "ông hoàng nhạc Việt" còn đảm nhận vai trò dẫn dắt một tiết mục bốc thăm trúng thưởng, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động, ấm áp cho buổi tiệc. Anh gửi lời chúc phúc hạnh phúc đến cặp đôi, đồng thời không quên chúc Giáng sinh an lành đến toàn thể khách mời, bạn bè và người thân hai bên gia đình trong ngày trọng đại.