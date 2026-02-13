Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ

13 tháng 2, 2026 | 15:04

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Trong không gian rộn ràng sắc xuân, doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh xuất hiện đầy cuốn hút trong tà áo dài thuần Việt, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp nhất đến bạn bè, đối tác và người thân nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026. 

Hình ảnh nữ doanh nhân trong trang phục truyền thống không chỉ tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, nền nã mà còn thể hiện tình yêu sâu sắc với văn hóa dân tộc.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Là nữ doanh nhân đang công tác trong ngành y tế, hiện giữ vị trí nhân viên Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Tim Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của PGS.TS.BS Nguyễn Sinh Hiền - 1 bậc Thầy về y đức và chuyên môn chữa lành trái tim, Nguyễn Thị Ngọc Trinh được đồng nghiệp biết đến là người tận tâm, trách nhiệm và luôn hết lòng vì công việc. Song song với vai trò chuyên môn, chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bền bỉ và thầm lặng trên hành trình thiện nguyện vì cộng đồng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Áo dài là trang phục truyền thống, tôn vinh nét đẹp phụ nữ Việt được Nguyễn Thị Ngọc Trinh đặc biệt yêu thích. Trong những dịp quan trọng, nhất là mỗi độ Tết đến xuân về, chị thường lựa chọn áo dài để thực hiện những bộ ảnh lưu giữ khoảnh khắc ý nghĩa. 

Tết Bính Ngọ 2026, nữ doanh nhân ưu tiên những thiết kế mang phong cách cổ phục như gam xanh, vàng cung đình sang trọng, hay sắc trắng tinh khôi thuần khiết. Kiểu áo cổ xưa với đường nét tinh tế, chuẩn mực truyền thống chính là phong cách mà chị mong muốn gìn giữ và theo đuổi.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ - Ảnh 3.

Không chỉ ghi dấu ấn bởi hình ảnh thanh lịch trong tà áo dài Việt, năm 2025, Nguyễn Thị Ngọc Trinh còn vinh dự được trao tặng giải thưởng "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng", ghi nhận những đóng góp bền bỉ của chị trong các hoạt động thiện nguyện và dự án xã hội. 

Bước sang năm 2026, nữ doanh nhân cho biết sẽ tiếp tục lan tỏa năng lượng tích cực, duy trì các dự án cộng đồng, đồng thời ấp ủ thêm nhiều chương trình hướng đến sức khỏe và giá trị sống bền vững.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ - Ảnh 4.

Trước thềm năm mới, doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh chia sẻ đầy xúc động: "Năm mới Bính Ngọ, với mong ước thế hệ trẻ được sống trong tình yêu thương và sự thấu cảm đủ đầy, tôi tin câu chuyện của mình sẽ đại diện cho lớp trẻ mang trong mình những trái tim không lành lặn, còn nhiều mặc cảm. Chúng tôi khao khát được sống, được khẳng định chính mình và nguyện đóng góp công sức nhỏ bé để lan tỏa giá trị sống thông qua câu chuyện cá nhân, qua lối sống với những bữa ăn sạch lành và những chuyến đi tìm về nơi chữa lành tâm thức".

Chị cũng nhấn mạnh: "Sự chung tay của thật nhiều người hướng về sự sinh tồn thiện lành sẽ làm nên nhiều 'phép màu của sự sống', tái sinh nhiều sinh linh và hồi sinh triệu triệu trái tim đang chờ được vá lành vì sự thiện lương".

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài gửi lời chúc Tết Bính Ngọ - Ảnh 5.

Hình ảnh nữ doanh nhân trong tà áo dài truyền thống giữa mùa xuân mới không chỉ là nét đẹp văn hóa, mà còn là biểu tượng của tinh thần nhân ái, sự kiên cường và khát vọng cống hiến. Một mùa xuân mới lại về, mang theo niềm tin, hy vọng và hành trình tiếp nối của những trái tim biết yêu thương và sẻ chia.

P.Nguyễn

