Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Danh mục sản phẩm tiêu dùng của Nisshin Seifun Welna hiện đã nâng lên gần 20 mặt hàng, đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược đầu tư dài hạn và phát triển bền vững tại Việt Nam - một trong những thị trường trọng điểm hàng đầu Đông Nam Á.

Nisshin Seifun Welna tin rằng việc ra mắt loạt giải pháp ẩm thực sáng tạo và chất lượng cao lần này sẽ góp phần làm phong phú thêm thị trường tiêu dùng nhanh (FMCG) tại Việt Nam.

1. Sợi mì ý luộc nhanh cực bán chạy tại Nhật Bản, nay chính thức đổ bộ đến Việt Nam!

Qua các khảo sát tiêu dùng mà công ty thực hiện, Nisshin Seifun Welna nhận thấy người Việt có xu hướng yêu thích sợi mì ý có độ mềm hơn. Vì vậy, bên cạnh thời gian luộc tiêu chuẩn "3 phút" để đạt được độ dai chuẩn kiểu ý (al dente), công ty cũng ghi thêm lựa chọn thời gian luộc "6 phút" giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn.

2. Mì ý tươi cấp đông dễ dàng chế biến, chỉ cần hâm nóng bằng lò vi sóng để thưởng thức sợi mì dẻo ngon ngay!

Dịp này, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thương hiệu mới "Nảy Nảy" gần gũi với ngôn ngữ bản địa. Dòng mì tươi sở hữu công thức pha trộn và quy trình độc quyền, mang đến kết cấu dẻo dai và bật nảy trong từng sợi mì.

3. Xốt nấu cơm với thiết kế bao bì Doraemon, nhân vật được yêu thích tại Việt Nam!

Bên cạnh 2 sản phẩm ra mắt năm ngoái - "Khoai lang & Bắp" (Vị Việt Nam) và "Thịt heo & Nấm" (Vị Nhật Bản), năm nay, công ty giới thiệu thêm hương vị mới là "Cay Mala" (Vị Tứ Xuyên). Cùng với đó là bao bì được tái thiết kế với hình ảnh Doraemon - nhân vật nổi tiếng được yêu thích rộng rãi tại Việt Nam - mang đến cảm giác thân thiện, vui tươi.

4. Bột trộn sẵn tiện lợi

Nisshin Seifun Welna ra mắt dòng sản phẩm bột trộn sẵn giúp người tiêu dùng Việt Nam dễ dàng chế biến các món ăn truyền thống này của Nhật Bản. Hương vị điều chỉnh phù hợp với khẩu vị người Việt, nhưng vẫn giữ trọn tinh hoa ẩm thực Nhật!

5. Xốt mì ý với khẩu phần ăn cho một người, không cần đun nóng mà chỉ rưới trực tiếp lên mì đã luộc!

Sản phẩm xốt mì ý trọng lượng 80g dành cho 1 khẩu phần ăn, không cần hâm nóng, chỉ cần trộn đều với sợi mì đã luộc chín để có thể thưởng thức ngay, tiện lợi và nhanh chóng. Bao bì được thiết kế lỗ treo, hỗ trợ trưng bày dễ dàng trên kệ hàng. Sản phẩm còn có gói trọng lượng 220g với khẩu phần ăn được thiết kế cho 2 người.