Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Nhằm nâng cao nhận thức về lựa chọn thực phẩm an toàn, Công ty TNHH QBB Việt Nam (QBB Việt Nam) đã sản xuất video ngắn giới thiệu khái niệm “truy xuất nguồn gốc” và tổ chức chiếu tại một số trường tiểu học ở TPHCM.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ hợp tác với dự án Thư viện Văn hóa S-Gallery, do Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) chủ trì, nhằm tạo nền tảng học tập kết hợp giữa giáo dục hiện đại và văn hóa truyền thống. Dự án được triển khai từ tháng 11-2025.



Video ngắn về truy xuất nguồn gốc được chiếu cho học sinh xem

Trong tháng 12, QBB Việt Nam tham gia lễ bàn giao Thư viện số S-Gallery và giới thiệu video về truy xuất nguồn gốc tại ba trường: Tiểu học Chương Dương, Hòa Bình và Trần Hưng Đạo.

Theo Codex Alimentarius Commission – cơ quan chung của FAO và WHO – “truy xuất nguồn gốc” là công cụ quan trọng trong quản lý an toàn thực phẩm, cho phép xác định thực phẩm được sản xuất ở đâu, bởi ai và như thế nào.

Thông qua dự án, QBB Việt Nam mong muốn đưa khái niệm quốc tế này vào môi trường học đường, giúp học sinh hiểu và phân biệt thực phẩm an toàn, hình thành “năng lực lựa chọn thực phẩm”.

Tại các buổi giao lưu, học sinh được xem video, trao đổi về ý nghĩa truy xuất nguồn gốc và chia sẻ lại với gia đình. Các em cũng được nghe giới thiệu về quy trình sản xuất thực phẩm, qua đó hiểu rõ hơn tính minh bạch và sự nỗ lực phía sau mỗi sản phẩm.

Toàn bộ nội dung video được sản xuất dưới sự giám sát của Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục, bảo đảm tính phù hợp với lứa tuổi và độ chính xác chuyên môn. Ông Võ Thiện Cang, đại diện Trung tâm, trực tiếp tham gia giám sát để bảo đảm nội dung đạt yêu cầu giáo dục.

Ông Kihara, đại diện QBB Việt Nam, cho biết: “Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy. Chúng tôi hy vọng qua những hoạt động này, triết lý ‘an tâm – an toàn’ của Nhật Bản sẽ được lan tỏa tại Việt Nam”.

Trong thời gian tới, QBB Việt Nam dự kiến tiếp tục phối hợp với các trường học tại TPHCM và Hà Nội để mở rộng hoạt động giáo dục về truy xuất nguồn gốc và an toàn thực phẩm.