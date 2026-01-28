Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Nu Skin Việt Nam phối hợp cùng chương trình Chung tay tái thiết thuộc Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund triển khai chương trình hỗ trợ chăm sóc sức khỏe phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ.

Theo đó, Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng đến phụ nữ tại các khu vực Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang cùng các xã ở Diên Khánh (Khánh Hòa).

Các địa phương được lựa chọn trong chương trình là những vùng chịu thiệt hại nặng nề nhất về tài sản, cơ sở hạ tầng và điều kiện sinh hoạt do mưa lũ, trong đó phụ nữ là một trong những nhóm dễ bị tổn thương nhất.

Tại khu vực Tây Nha Trang, Bắc Nha trang, Nam Nha Trang cùng các xã ở Diên Khánh, đại diện Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children’s Fund đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để trao tận tay các sản phẩm đến phụ nữ.

Thông qua chương trình, các hoạt động cứu trợ được triển khai bài bản, từ kết nối với chính quyền, đến quản lý hậu cần và báo cáo minh bạch quá trình trao tặng, đồng thời tập trung hỗ trợ phụ nữ, trẻ em và các cộng đồng đang gặp khó khăn, phù hợp với mục tiêu chính của chương trình tài trợ lần này.

Những món quà tuy đơn giản nhưng mang giá trị thiết thực, góp phần giúp phụ nữ tại các khu vực bị ảnh hưởng có thể chăm sóc bản thân và gia đình sau nhiều ngày đối mặt với mưa lũ.

"Những món quà nhỏ nhưng thiết thực này không chỉ mang đến lợi ích về sức khỏe mà còn là thông điệp về sự sẻ chia và hy vọng. Chúng tôi mong rằng chương trình sẽ góp phần giúp phụ nữ tại các khu vực bị thiên tai sớm ổn định cuộc sống và cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng" – ông Bùi Quốc Thắng, đại diện Nu Skin Việt Nam, chia sẻ.

Hoạt động này thể hiện cam kết lâu dài của Nu Skin với tinh thần Force For Good – làm vì những điều tốt đẹp tại Việt Nam và gần 50 thị trường khác trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Nu Skin duy trì đều đặn các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng, không chỉ mang lại giá trị thiết thực mà còn góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân ái và bền vững.