Nu Skin Việt Nam ghi dấu hành trình 12 năm kiến tạo giá trị bền vững

Sự kiện nhằm đánh giá, ghi nhận kết quả năm 2024 và chia sẻ định hướng, mục tiêu của công ty và của tập đoàn trong năm 2025.

Năm 2024, Nu Skin Việt Nam là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương

Năm nay, với chủ đề BE THE ONE, Nu Skin mong muốn truyền cảm hứng để mỗi cá nhân bứt phá, vượt qua giới hạn của chính mình, để đạt được mục tiêu và đóng góp những giá trị tích cực cho xã hội. Dịp này, Nu Skin Việt Nam tiếp tục trao tặng 3,542 tỉ đồng cho Chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc VinaCapital Foundation, giúp mang lại cơ hội phẫu thuật cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Hơn một thập kỷ qua, Nu Skin Việt Nam đã không ngừng đổi mới và phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Với tầm nhìn dài hạn, Nu Skin Việt Nam không chỉ hỗ trợ, đào tạo mà còn trao cơ hội để các nhà liên kết thương hiệu phát triển bền vững. Công ty cũng không ngừng tận dụng công nghệ và nền tảng số để giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp chất lượng cao. Với những nỗ lực vượt bậc, năm 2024, Nu Skin Việt Nam trở thành thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương, mang đến những đóng góp quan trọng cho tập đoàn.

Mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp tiên tiến, cơ hội kinh doanh hấp dẫn, hành trình 12 năm của Nu Skin tại thị trường Việt Nam cũng là hành trình lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Tính từ năm 2013 đến nay, tổng số tiền mà Nu Skin đóng góp cho Chương trình Nhịp tim Việt Nam lên đến 44,728 tỉ đồng giúp hàng nghìn trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh có một cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Bước sang năm 2025, Nu Skin Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực như ageLOC TRME, LumiSpa iO và chương trình Affiliates, giúp mở rộng thị trường và mang những giải pháp làm đẹp tiên tiến đến gần hơn với người tiêu dùng.