Bông Ahh - Gen Z nhiệt huyết cất tuổi trẻ trong từng ký ức

Cô nàng xinh đẹp đầy nhiệt huyết tuổi trẻ Bông Ahh.

Ở một góc nhỏ ký ức, Nguyễn Ngọc Hoa - còn được biết đến với nickname Bông Ahh - vẫn nhớ như in ngày mình lần đầu khoác chiếc balo, tay ôm tập vở, bước vào giảng đường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng. Giờ đây, khi đã tốt nghiệp, Bông Ahh lật giở từng trang thanh xuân để kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về quãng đời sinh viên rực rỡ và đong đầy kỷ niệm.

Những mùa nắng đầu tiên trên giảng đường

Sinh năm 2000 tại Đắk Lắk, Nguyễn Ngọc Hoa từng mang trong mình nhiều bỡ ngỡ khi quyết định rời xa quê nhà để học tập tại Đà Nẵng. "Ngày ấy, mọi thứ đều mới mẻ. Từ nhịp sống, con người cho đến cả giọng nói miền Trung. Mình vừa háo hức vừa lo lắng, nhưng hơn hết là sự quyết tâm trải nghiệm một chặng đường mới" - Bông Ahh chia sẻ.

Chọn ngành Ngôn ngữ Anh của Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, cô không chỉ nhìn thấy cơ hội học tập mà còn mong muốn thử thách bản thân trong một môi trường năng động, giàu hoạt động ngoại khóa. Và đó cũng chính là nơi bắt đầu cho chuỗi ngày "cháy" hết mình vì thanh xuân.

Ngọn lửa nhiệt huyết tuổi trẻ

Nhắc đến quãng đời đại học, Bông Ahh không thể quên khoảng thời gian gắn bó với câu lạc bộ 5 Tốt Sinh viên nơi cô vừa là thành viên, vừa cùng mọi người quản lý và tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa.

Những chiến dịch gây quỹ giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động để lại dấu ấn sâu đậm nhất. "Chúng mình từng tất bật chuẩn bị từng gian hàng, từng buổi gây quỹ, từ việc kêu gọi ủng hộ đến khâu tổ chức. Dù mệt, nhưng cảm giác được góp sức giúp bạn bè vượt qua khó khăn khiến mình hạnh phúc và trưởng thành hơn rất nhiều" - cô nhớ lại.

Chính môi trường này đã rèn cho cô kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và khả năng tổ chức sự kiện những kỹ năng mà cô nhận ra giá trị lâu dài của chúng không chỉ trong học tập mà còn cả trong công việc sau này.

Những mùa hè không ngủ và ký ức tân sinh viên

Bông Ahh khi tham gia các hoạt động đoàn

Nếu phải chọn một kỷ niệm đáng nhớ nhất, Bông Ahh sẽ kể ngay về những mùa trại hè và chương trình đón tân sinh viên. Đó là những đêm không ngủ vì tập văn nghệ, chuẩn bị trò chơi, trang trí khu trại tất cả chỉ để tạo ra một không gian chào đón nồng nhiệt nhất cho những gương mặt mới.

"Mình thấy mình của năm nhất trong ánh mắt háo hức của các bạn tân sinh viên. Và mình cũng hiểu, chính những hoạt động này giúp các bạn gắn kết nhanh hơn, cảm thấy môi trường đại học không chỉ là nơi học tập mà còn là ngôi nhà thứ hai" - Bông Ahh chia sẻ.

"Ngọn đèn" nhiệt huyết dẫn lối

Cô Chi - người truyền cảm hứng và Bông Ahh





Với Bông Ahh, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng không chỉ là nơi học tập, mà còn là miền ký ức ấm áp. Ở đó, hình ảnh cô Chi người thầy tận tụy luôn chắt chiu từng lời giảng, từng ánh mắt động viên, lắng nghe và sẻ chia đã trở thành nguồn động lực để cô vững bước qua những giờ học đầy thử thách nhưng chan chứa yêu thương. Mỗi lời dạy, mỗi cái gật đầu khích lệ như tiếp thêm cho cô niềm tin và sức mạnh để bước tiếp.

"Có những lúc mình áp lực vì deadline, vì phải hoàn thành chứng chỉ, nhưng sự hướng dẫn tận tình của cô và sự động viên từ bạn bè đã giúp mình vượt qua. Những khoảnh khắc ấy dạy mình về sự kiên trì và cách quản lý thời gian hiệu quả" - Bông Ahh bày tỏ.

Thông điệp gửi đến tân sinh viên

Tốt nghiệp cử nhân khóa K18 ngành Ngôn ngữ Anh, cô rời giảng đường với một nền tảng vững chắc về ngôn ngữ, cùng những kỹ năng mềm quý giá: tư duy phản biện, giao tiếp, và làm việc trong môi trường đa văn hóa.

"Đại học không chỉ cho mình tấm bằng. Nó cho mình cách suy nghĩ, cách xử lý vấn đề, và cách mở rộng tầm nhìn. Nếu không có quãng thời gian đó, mình sẽ không có được sự tự tin và trải nghiệm như hôm nay" - cô nói.

Khi được hỏi muốn nhắn nhủ gì cho các tân sinh viên sắp bước vào năm học mới, Bông Ahh không ngần ngại: "Hãy học hết mình, chơi hết mình và đừng sợ thất bại. Đại học là khoảng thời gian quý giá để thử và sai, để đứng dậy và tiến lên. Tham gia nhiều hoạt động, kết nối với nhiều người bạn sẽ thấy thanh xuân của mình ý nghĩa hơn rất nhiều".