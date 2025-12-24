Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Chuyện của Sao 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

Khoẻ - Đẹp 19:21

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Tiêu dùng thông minh 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Bản lĩnh sống 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Quỹ Coca-Cola và IUCN chung tay tăng cường sức chống chịu vùng ven biển

Khoẻ - Đẹp 10:13

Quỹ Coca-Cola vừa tiếp tục đồng hành cùng Liên Minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tổ chức sự kiện chia sẻ kiến thức và kết nối trong 2 ngày.

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Eras Land lan tỏa yêu thương tới miền Trung

Bản lĩnh sống 20:34

Đêm nhạc "Hãy Yêu Nhau Đi" do gia đình Trịnh Công Sơn phối hợp cùng Eras Land tổ chức tại Thủ Thiêm Riverstage.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Những phụ nữ khởi nghiệp trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe-sắc đẹp

Khoẻ - Đẹp 19:59

Những người phụ nữ bình thường nhưng dám bước ra khỏi vùng an toàn để khởi nghiệp, tìm kiếm cơ hội phát triển và nâng cao giá trị bản thân.

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Khoẻ - Đẹp 19:29

Người mắc đái tháo đường, đặc biệt là người lớn tuổi, đối mặt nguy cơ cao hơn khi nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV).

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Tiêu dùng thông minh 19:08

Mới đây, tại sự kiện Bosch Tech Tour diễn ra ở AEON Mall Hà Đông, Bosch Việt Nam đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch (Bosch Smart Lock).

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Tiêu dùng thông minh 19:06

Trong không khí rộn ràng đón chào năm mới, Coca-Cola Việt Nam vừa chính thức khởi động chiến dịch Tết 2026 với thông điệp “Bật Hứng Khởi, Dệt Nên Tết Mới”.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

24 tháng 12, 2025 | 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí" - Ảnh 1.

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM (Thương hiệu Vietskill) tổ chức, tiếp nối thành công của các mùa trước, là sân chơi bổ ích, lành mạnh và mang tính giáo dục cao, nhằm giúp các em nhỏ phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày và sự tự tin trước đám đông, đồng thời tạo cơ hội để các em khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân.

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là các trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã lần đầu tiên chủ động tổ chức cuộc thi MC nhí ở cấp trường nhằm tuyển chọn thí sinh tham gia vòng bán kết của chương trình. Các trường Tiểu học Trưng Vương, Tiểu học Lộc Châu, THCS Hùng Vương và THCS Phan Chu Trinh đã tổ chức thành công hội thi MC nhí vòng trường với sự tham gia của gần 300 học sinh, qua đó chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng bán kết.

Do đây là lần đầu triển khai mô hình cuộc thi MC trong nhà trường, các đơn vị không đặt nhiều kỳ vọng về quy mô, tuy nhiên thực tế đã mang lại nhiều bất ngờ trước sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh đối với kỹ năng nói, cũng như sự tự tin và chững chạc của các em khi thể hiện trên sân khấu.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí" - Ảnh 2.

Chia sẻ trong khuôn khổ vòng sơ loại, thầy Lưu Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương cho biết nhà trường rất bất ngờ khi số lượng học sinh đăng ký tham gia vượt xa kỳ vọng ban đầu, qua đó cho thấy nhu cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nói trước công chúng.

Cùng quan điểm, thầy Đào Trọng Lực, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, cho biết nhà trường chỉ phát động cuộc thi trong vòng một tuần nhưng số lượng học sinh đăng ký đã lên tới gần 70 em, điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của một sân chơi liên quan đến kỹ năng nói trước công chúng, đặc biệt trong bối cảnh học sinh ngày càng cần được trang bị các kỹ năng mềm song song với kiến thức học tập.

Cô Nguyễn Thị Kim Huế, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, cho biết cuộc thi là dịp để nhà trường phát hiện năng khiếu của học sinh, đồng thời giúp các em làm quen với sân khấu và rèn phong thái khi đứng trước tập thể.

Cô Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Châu 1, chia sẻ nhà trường kỳ vọng thông qua cuộc thi, học sinh sẽ sớm ý thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập và trở thành hành trang cần thiết cho cuộc sống trong tương lai.

Vòng sơ loại là bước khởi đầu quan trọng nhằm tuyển chọn những gương mặt xuất sắc thuộc Top 15 bước tiếp vào vòng bán kết trong tháng 12-2025, trước khi vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 25-01-2026 tại Nhà hát VOH.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí" - Ảnh 3.

Với sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh, "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" tiếp tục khẳng định là một sân chơi giàu giá trị nhân văn, góp phần ươm mầm thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng cất lên tiếng nói của mình.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Phụ nữ

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

TÁM

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

NTM tóc Trần Duy Khánh nhận giải thưởng Top 10 "Hair Colorist 2025 Awards"

Chuyện của Sao 17:15

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

PhenikaaMec phẫu thuật thành công u nang buồng trứng 15 cm

Khoẻ - Đẹp 19:21

Ca mổ của bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) không chỉ loại bỏ khối u mà còn bảo tồn buồng trứng, giữ trọn khả năng sinh sản cho người bệnh 36 tuổi.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Tiêu dùng thông minh 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Doanh nhân Nguyễn Thị Y Bình: Từ TikToker ẩm thực đến hành trình kinh doanh gắn cộng đồng

Bản lĩnh sống 10:37

Cái tên Nguyễn Thị Y Bình đang dần tạo được dấu ấn riêng khi trở thành một TikToker nổi bật với hơn 100.000 người theo dõi.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.