Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Cuộc thi do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM (Thương hiệu Vietskill) tổ chức, tiếp nối thành công của các mùa trước, là sân chơi bổ ích, lành mạnh và mang tính giáo dục cao, nhằm giúp các em nhỏ phát triển kỹ năng giao tiếp, khả năng trình bày và sự tự tin trước đám đông, đồng thời tạo cơ hội để các em khám phá và phát huy tiềm năng của bản thân.

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là các trường học trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đã lần đầu tiên chủ động tổ chức cuộc thi MC nhí ở cấp trường nhằm tuyển chọn thí sinh tham gia vòng bán kết của chương trình. Các trường Tiểu học Trưng Vương, Tiểu học Lộc Châu, THCS Hùng Vương và THCS Phan Chu Trinh đã tổ chức thành công hội thi MC nhí vòng trường với sự tham gia của gần 300 học sinh, qua đó chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng bán kết.

Do đây là lần đầu triển khai mô hình cuộc thi MC trong nhà trường, các đơn vị không đặt nhiều kỳ vọng về quy mô, tuy nhiên thực tế đã mang lại nhiều bất ngờ trước sự quan tâm mạnh mẽ của học sinh đối với kỹ năng nói, cũng như sự tự tin và chững chạc của các em khi thể hiện trên sân khấu.

Chia sẻ trong khuôn khổ vòng sơ loại, thầy Lưu Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương cho biết nhà trường rất bất ngờ khi số lượng học sinh đăng ký tham gia vượt xa kỳ vọng ban đầu, qua đó cho thấy nhu cầu và sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh đối với việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp và nói trước công chúng.

Cùng quan điểm, thầy Đào Trọng Lực, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Chu Trinh, cho biết nhà trường chỉ phát động cuộc thi trong vòng một tuần nhưng số lượng học sinh đăng ký đã lên tới gần 70 em, điều này chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của một sân chơi liên quan đến kỹ năng nói trước công chúng, đặc biệt trong bối cảnh học sinh ngày càng cần được trang bị các kỹ năng mềm song song với kiến thức học tập.

Cô Nguyễn Thị Kim Huế, Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, cho biết cuộc thi là dịp để nhà trường phát hiện năng khiếu của học sinh, đồng thời giúp các em làm quen với sân khấu và rèn phong thái khi đứng trước tập thể.

Cô Lê Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lộc Châu 1, chia sẻ nhà trường kỳ vọng thông qua cuộc thi, học sinh sẽ sớm ý thức được tầm quan trọng của kỹ năng nói, qua đó hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập và trở thành hành trang cần thiết cho cuộc sống trong tương lai.

Vòng sơ loại là bước khởi đầu quan trọng nhằm tuyển chọn những gương mặt xuất sắc thuộc Top 15 bước tiếp vào vòng bán kết trong tháng 12-2025, trước khi vòng Chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào ngày 25-01-2026 tại Nhà hát VOH.

Với sự hưởng ứng tích cực từ các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học sinh, "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" tiếp tục khẳng định là một sân chơi giàu giá trị nhân văn, góp phần ươm mầm thế hệ trẻ tự tin, bản lĩnh và sẵn sàng cất lên tiếng nói của mình.