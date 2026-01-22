Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Nằm bên hồ Thiên Quang thơ mộng, số 70 Nguyễn Du, Ngon Garden không chỉ mang đến những món ăn Việt đậm đà mà giúp thực khách đắm mình trong khu vườn xuân rực rỡ, quy tụ hàng ngàn bông hoa xuân khoe sắc với vẻ đẹp tinh khôi của mùa.

Chủ nhân Ngon Garden, chị Hạnh Phạm (Phạm Thị Bích Hạnh) là người con Hà Nội gốc, luôn ấp ủ niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp. Với chị, ẩm thực không chỉ dừng ở hương vị mà phải là tổng hòa hoàn hảo giữa vị giác, thị giác, khứu giác và cả những câu chuyện văn hóa sâu lắng. Chị Hạnh Phạm từng chia sẻ mong muốn lớn nhất là mang tinh hoa ẩm thực đến gần hơn với mọi người, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam qua từng món ăn. Chính tình yêu cái đẹp ấy đã thôi thúc chị đầu tư không ngừng vào không gian, biến mỗi mùa tại Ngon Garden thành một trải nghiệm khác biệt, nơi thực khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn đắm chìm trong vẻ đẹp tổng thể.

Mùa xuân năm nay, sau hơn một tháng chuẩn bị công phu và hơn 15 tiếng thi công liên tục trong đêm, khu vườn Ngon Garden hiện lên như bức tranh sống động giữa lòng phố thị.

Hàng ngàn bông hoa xuân – từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi – được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện cùng sắc xanh tươi mát của cây cối và ánh sáng dịu dàng.

Không gian Indochine cổ kính với sân vườn rộng lớn, hồ nước lấp lánh nay được khoác áo xuân rực rỡ, tạo cảm giác như bước vào một khu vườn cổ tích giữa Hà Nội ồn ã. Mỗi góc nhìn đều được tính toán kỹ lưỡng, từ những chùm hoa treo lơ lửng, lối đi rợp bóng hoa đến những khóm cây nở bung đón gió xuân – tất cả nhằm khơi gợi sự rung động tinh tế, giúp thực khách tạm gác lại nhịp sống vội vã để tận hưởng khoảnh khắc an yên hiếm hoi.

Với tâm niệm ẩm thực luôn đi đôi với cái đẹp, tại Ngon Garden, mỗi món ăn không chỉ tròn vị mà còn kể câu chuyện văn hóa riêng. Thực đơn phong phú được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, giữ trọn hồn cốt truyền thống. Khi thưởng thức bữa ăn giữa khu vườn xuân, thực khách như được hòa mình vào nhịp điệu mùa: hương hoa thoang thoảng quyện cùng mùi thơm món ăn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua tán lá, tạo nên trải nghiệm đa giác quan trọn vẹn. Đó cũng chính là triết lý mà chị Hạnh Phạm theo đuổi: mang đến cho mọi người không chỉ bữa ăn, mà còn khoảng lặng để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và cuộc sống.

Trong những ngày Tết cận kề, Ngon Garden mở ra một không gian xuân xanh mát, trong trẻo và tinh khiết. Ở đây, thực khách tìm lại sự bình yên rất riêng của mùa xuân Hà Nội. Ngon Garden không chỉ là nhà hàng Michelin Selected, mà còn là điểm đến để thưởng thức ẩm thực Việt một cách trọn vẹn nhất: ngon miệng, đẹp mắt và đầy cảm xúc.