Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Khoẻ - Đẹp 18:55

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Món ngon 10:21

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Điểm đến 16:31

Hội Chữ thập đỏ Phúc Lộc – TPHCM cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khởi công xây dựng 9 cây cầu giao thông nông thôn tại các xã trên địa bàn tỉnh.

Khoẻ - Đẹp 16:30

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Điểm đến 07:24

Tạp chí Phụ nữ Mới tổ chức gala "Vinh danh những trái tim nhân ái, vì cộng đồng năm 2025" tại Nhà hát VOH (TP HCM) vào tối 17-1.

Phụ nữ 18:04

Nếu để lựa chọn một địa danh check in cũng như nghỉ dưỡng thì chắc chắn Tây Tạng không dành cho bạn.

Phụ nữ 16:22

An Giang đồng hành cùng Chuyên gia Hiếu PC và Chống Lừa đảo tuyên truyền bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng.

Bản lĩnh sống 14:55

Thạc sỹ – nhà sản xuất Huỳnh Minh Hòa được bổ nhiệm giữ vai trò Giám đốc Điều hành AAC Việt Nam, trong khuôn khổ hoạt động của Asia Artpiad Committee (AAC).

Bản lĩnh sống 13:52

Ủy ban Nghệ thuật châu Á trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thụy Lê Thùy làm Ủy viên cống hiến AAC tại Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 13:50

Nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm trong mùa cao điểm cuối năm, Tết Bính Ngọ 2026 MM Mega Market Việt Nam (MMVN) đã chủ động xây dựng kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm.

Khoẻ - Đẹp 14:24

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden

22 tháng 1, 2026 | 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

Nằm bên hồ Thiên Quang thơ mộng, số 70 Nguyễn Du, Ngon Garden không chỉ mang đến những món ăn Việt đậm đà mà giúp thực khách đắm mình trong khu vườn xuân rực rỡ, quy tụ hàng ngàn bông hoa xuân khoe sắc với vẻ đẹp tinh khôi của mùa.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden - Ảnh 1.

Chủ nhân Ngon Garden, chị Hạnh Phạm (Phạm Thị Bích Hạnh) là người con Hà Nội gốc, luôn ấp ủ niềm đam mê mãnh liệt với cái đẹp. Với chị, ẩm thực không chỉ dừng ở hương vị mà phải là tổng hòa hoàn hảo giữa vị giác, thị giác, khứu giác và cả những câu chuyện văn hóa sâu lắng. Chị Hạnh Phạm từng chia sẻ mong muốn lớn nhất là mang tinh hoa ẩm thực đến gần hơn với mọi người, đồng thời gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam qua từng món ăn. Chính tình yêu cái đẹp ấy đã thôi thúc chị đầu tư không ngừng vào không gian, biến mỗi mùa tại Ngon Garden thành một trải nghiệm khác biệt, nơi thực khách không chỉ thưởng thức món ngon mà còn đắm chìm trong vẻ đẹp tổng thể.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden - Ảnh 2.

Mùa xuân năm nay, sau hơn một tháng chuẩn bị công phu và hơn 15 tiếng thi công liên tục trong đêm, khu vườn Ngon Garden hiện lên như bức tranh sống động giữa lòng phố thị.

Hàng ngàn bông hoa xuân – từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi – được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện cùng sắc xanh tươi mát của cây cối và ánh sáng dịu dàng.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden - Ảnh 3.

Không gian Indochine cổ kính với sân vườn rộng lớn, hồ nước lấp lánh nay được khoác áo xuân rực rỡ, tạo cảm giác như bước vào một khu vườn cổ tích giữa Hà Nội ồn ã. Mỗi góc nhìn đều được tính toán kỹ lưỡng, từ những chùm hoa treo lơ lửng, lối đi rợp bóng hoa đến những khóm cây nở bung đón gió xuân – tất cả nhằm khơi gợi sự rung động tinh tế, giúp thực khách tạm gác lại nhịp sống vội vã để tận hưởng khoảnh khắc an yên hiếm hoi.

Khu vườn xuân rực rỡ giữa lòng phố thị tại Ngon Garden - Ảnh 4.

Với tâm niệm ẩm thực luôn đi đôi với cái đẹp, tại Ngon Garden, mỗi món ăn không chỉ tròn vị mà còn kể câu chuyện văn hóa riêng. Thực đơn phong phú được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, giữ trọn hồn cốt truyền thống. Khi thưởng thức bữa ăn giữa khu vườn xuân, thực khách như được hòa mình vào nhịp điệu mùa: hương hoa thoang thoảng quyện cùng mùi thơm món ăn, ánh sáng dịu nhẹ chiếu qua tán lá, tạo nên trải nghiệm đa giác quan trọn vẹn. Đó cũng chính là triết lý mà chị Hạnh Phạm theo đuổi: mang đến cho mọi người không chỉ bữa ăn, mà còn khoảng lặng để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và cuộc sống.

Trong những ngày Tết cận kề, Ngon Garden mở ra một không gian xuân xanh mát, trong trẻo và tinh khiết. Ở đây, thực khách tìm lại sự bình yên rất riêng của mùa xuân Hà Nội. Ngon Garden không chỉ là nhà hàng Michelin Selected, mà còn là điểm đến để thưởng thức ẩm thực Việt một cách trọn vẹn nhất: ngon miệng, đẹp mắt và đầy cảm xúc.

D.Nhi

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.