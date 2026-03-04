LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng, AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ, giúp làm sạch và phân bổ khí sạch theo mọi hướng. Bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ đến 99,999% hạt bụi siêu mịn kích thước 0,01 micromet, đồng thời giảm thiểu vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc trong môi trường trong nhà.

Sản phẩm tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng, đo lường và phát hiện ô nhiễm theo thời gian thực. Người dùng có thể kết nối thiết bị với ứng dụng LG ThinQ để điều khiển từ xa, theo dõi chất lượng không khí và quản lý bộ lọc. Thiết kế bộ lọc all-in-one giúp việc thay thế nhanh chóng, thuận tiện.

AeroMini vận hành êm ái với độ ồn chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp phòng ngủ, phòng làm việc. Công suất 25W góp phần tiết kiệm điện năng khi sử dụng thường xuyên.

So với dòng PuriCare 360 HIT, sản phẩm giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao, dễ bố trí trên bàn, kệ hoặc sàn nhà. Thiết kế tối giản, nắp thay lõi lọc đặt dưới đáy tạo tổng thể liền mạch; người dùng có thể cá nhân hóa bằng các phụ kiện như quai xách da, khay cắm hoa.

Theo LG, Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khu vực ra mắt AeroMini. Hãng hiện có gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm. Báo cáo GfK cho thấy LG dẫn đầu thị trường máy lọc không khí năm 2025 với 32,1% thị phần theo giá trị.