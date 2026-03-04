Hà Nội Toplist: kênh thông tin toàn diện cho du khách và người dân Thủ đô

Hà Nội Toplist là kênh thông tin toàn diện, giúp cộng đồng tìm kiếm, khám phá những nơi uy tín về ẩm thực, dịch vụ, du lịch hay doanh nghiệp ở Thủ đô.

Ra mắt vào dịp 8-3 đang cận kề, Huawei Band 11 Series không chỉ là vòng đeo tay thông minh, còn là một gợi ý quà tặng ý nghĩa dành cho các chị em.

Cửa cuốn BossDoor Đà Nẵng mang đến những tính năng thông minh vượt trội. Bạn có thể điều khiển cửa qua điện thoại thông minh bất cứ lúc nào.

Bếp công nghiệp inox là thiết bị quen thuộc trong các nhà hàng, quán ăn. Tại Đà Nẵng, Bếp công nghiệp inox Inoxmientrung là địa chỉ đặt hàng uy tín.

LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân

4 tháng 3, 2026 | 20:04

LG Electronics Việt Nam vừa giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare AeroMini, hướng đến không gian sống cá nhân với thiết kế nhỏ gọn nhưng hiệu suất mạnh mẽ.

Trong bối cảnh ô nhiễm không khí gia tăng, AeroMini được trang bị công nghệ lọc 360 độ, giúp làm sạch và phân bổ khí sạch theo mọi hướng. Bộ lọc HEPA H13 có khả năng loại bỏ đến 99,999% hạt bụi siêu mịn kích thước 0,01 micromet, đồng thời giảm thiểu vi khuẩn, virus và bào tử nấm mốc trong môi trường trong nhà.

LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân - Ảnh 1.

Sản phẩm tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng, đo lường và phát hiện ô nhiễm theo thời gian thực. Người dùng có thể kết nối thiết bị với ứng dụng LG ThinQ để điều khiển từ xa, theo dõi chất lượng không khí và quản lý bộ lọc. Thiết kế bộ lọc all-in-one giúp việc thay thế nhanh chóng, thuận tiện.

AeroMini vận hành êm ái với độ ồn chỉ 25 dB ở chế độ ngủ và tối đa 48 dB, phù hợp phòng ngủ, phòng làm việc. Công suất 25W góp phần tiết kiệm điện năng khi sử dụng thường xuyên.

LG ra mắt PuriCare AeroMini, mở rộng hệ sinh thái lọc khí cá nhân - Ảnh 2.

So với dòng PuriCare 360 HIT, sản phẩm giảm 37% diện tích sàn và 30% chiều cao, dễ bố trí trên bàn, kệ hoặc sàn nhà. Thiết kế tối giản, nắp thay lõi lọc đặt dưới đáy tạo tổng thể liền mạch; người dùng có thể cá nhân hóa bằng các phụ kiện như quai xách da, khay cắm hoa.

Theo LG, Việt Nam là thị trường đầu tiên trong khu vực ra mắt AeroMini. Hãng hiện có gần 20 dòng sản phẩm lọc khí và hút ẩm. Báo cáo GfK cho thấy LG dẫn đầu thị trường máy lọc không khí năm 2025 với 32,1% thị phần theo giá trị.

M.Huy

