In hộp đựng cafe TPHCM theo yêu cầu nâng tầm thương hiệu

Trong ngành cà phê đầy cạnh tranh hiện nay, chất lượng sản phẩm thôi là chưa đủ. Khách hàng ngày càng quan tâm đến trải nghiệm tổng thể, trong đó bao bì – đặc biệt là hộp đựng cafe chính là điểm chạm giữa thương hiệu và người tiêu dùng. Một chiếc hộp được thiết kế và in ấn chuyên nghiệp còn giúp kể câu chuyện thương hiệu và tạo khác biệt trên thị trường.

Báo giá in hộp cafe tại TPHCM mới cập nhật

Giá in hộp cafe giá rẻ tại TPHCM mới nhất từ In An Khánh áp dụng cho thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Giá in có thể thay đổi theo số lượng, loại giấy và độ phức tạp của thiết kế:

100 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 4.500đ – D4×R3×C3.5 giá 5.000đ – D5.5×R3.5×C8 giá 5.500đ

200 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 3.500đ – D4×R3×C3.5 giá 4.000đ – D5.5×R3.5×C8 giá 5.000đ

300 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 3.000đ – D4×R3×C3.5 giá 3.500đ – D5.5×R3.5×C8 giá 4.500đ

400 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 2.500đ – D4×R3×C3.5 giá 3.000đ – D5.5×R3.5×C8 giá 3.500đ

500 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 2.000đ – D4×R3×C3.5 giá 2.500đ – D5.5×R3.5×C8 giá 3.000đ

1.000 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 1.650đ – D4×R3×C3.5 giá 1.800đ – D5.5×R3.5×C8 giá 2.000đ

2.000 sản phẩm: D2×R2×C8 giá 1.150đ – D4×R3×C3.5 giá 1.500đ – D5.5×R3.5×C8 giá 1.800đ

Kiểu dáng in hộp đựng cafe TPHCM được ưa chuộng

Nếu bạn đang tìm cách nâng tầm sản phẩm, in hộp đựng cafe TPHCM tại In An Khánh giúp tạo kiểu dáng hộp đựng ấn tượng, tiện lợi và phù hợp nhiều phong cách khác nhau.

Hộp cafe nắp gập đáy cài: Loại hộp phổ biến, dễ sử dụng và tiện lợi cho đóng gói cà phê. Thiết kế đáy cài giúp hộp đứng vững, bảo vệ sản phẩm và tạo ấn tượng gọn gàng, chuyên nghiệp.

Hộp cafe nắp gập hai đầu: Thiết kế đơn giản, tiết kiệm chi phí sản xuất và dễ đóng gói. Phù hợp với các sản phẩm tầm trung, vừa bảo vệ cà phê, vừa thuận tiện cho vận chuyển và trưng bày.

Hộp cafe âm dương: Mang lại cảm giác sang trọng, chỉnh chu với kiểu dáng nắp hộp tách rời nhưng vừa khít. Thích hợp cho các sản phẩm cao cấp hoặc làm quà tặng, tạo giá trị thương hiệu.

Hộp cafe nắp nam châm: Thiết kế cao cấp, tiện lợi cho quà tặng hoặc sản phẩm đặc biệt. Nắp hộp tích hợp nam châm, giúp đóng mở dễ dàng, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và sự sang trọng.

Hộp cafe rút (drawer box): Kiểu hộp hiện đại, tiện lợi với cơ chế kéo ra kéo vào giống ngăn kéo. Phù hợp làm bao bì quà tặng hoặc sản phẩm cao cấp, tạo cảm giác trải nghiệm thú vị cho người dùng.

Hộp cafe trụ tròn: Thiết kế độc đáo, khác biệt với các loại hộp thông thường. Thích hợp để gây ấn tượng mạnh, tăng giá trị cảm nhận và giúp sản phẩm nổi bật trên kệ hoặc trong các bộ sưu tập quà tặng.

Một sản phẩm cà phê chuyên nghiệp thường đi kèm với bộ bao bì đồng bộ, bao gồm:

Hộp giấy đựng cafe

Túi giấy đồng bộ

Tem nhãn thương hiệu

Thư cảm ơn khách hàng

Hộp carton vận chuyển

Tại sao doanh nghiệp nên đầu tư in hộp cafe TPHCM?

Thị trường cà phê cạnh tranh ngày càng khốc liệt, đầu tư in hộp đựng cafe tại In An Khánh là giải pháp giúp doanh nghiệp tạo khác biệt, nâng cao hình ảnh thương hiệu và chinh phục khách hàng hiệu quả.

Hộp đựng cafe là "Đại sứ thương hiệu" thầm lặng

Hộp đựng cafe được ví như "đại sứ thương hiệu" thầm lặng, là yếu tố đầu tiên khách hàng nhìn thấy trước khi thưởng thức sản phẩm. Một mẫu hộp được thiết kế đẹp, chỉn chu sẽ tạo ấn tượng ban đầu mạnh mẽ và thể hiện sự chuyên nghiệp.

Bảo vệ và duy trì chất lượng cà phê

Cà phê là sản phẩm nhạy cảm với ánh sáng, độ ẩm và không khí, vì vậy hộp giấy đựng cafe đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chất lượng. In hộp đúng quy cách giúp giữ trọn hương vị nguyên bản, hạn chế ẩm mốc, oxy hóa.

Gia tăng giá trị và niềm tin của khách hàng

Bao bì được in đầy đủ và rõ ràng các thông tin như nguồn gốc, thành phần, hạn sử dụng, hướng dẫn pha chế sẽ tạo cảm giác minh bạch và đáng tin cậy. Giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm.

Hộp giấy thân thiện với môi trường

Hộp giấy thân thiện môi trường, dễ tái chế, phân hủy nhanh và phù hợp xu hướng cà phê xanh, hữu cơ. Chi phí sản xuất thấp, đặc biệt khi in số lượng lớn. Dễ tùy chỉnh, in màu sắc đa dạng, kết hợp tem nhãn giúp nâng tầm trưng bày và bán hàng.

Các loại chất liệu in hộp đựng cafe TPHCM phổ biến

Giấy Ivory: Bề mặt láng mịn, trắng sáng, giúp màu in nổi bật và sắc nét. Loại giấy này thích hợp cho các sản phẩm cà phê cao cấp hoặc làm quà tặng, mang đến cảm giác sang trọng và tinh tế.

Giấy Duplex: Một mặt trắng, một mặt xám, có độ cứng tốt và giá thành hợp lý. Loại giấy này phù hợp với các sản phẩm cà phê tầm trung, đảm bảo chất lượng bao bì mà vẫn tối ưu chi phí sản xuất.

Giấy Kraft: Màu nâu tự nhiên, mộc mạc, thân thiện với môi trường. Hộp giấy Kraft rất phù hợp với cà phê rang mộc, cà phê organic, tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên và bền vững với người tiêu dùng.

Carton lạnh/ bìa cứng: Cứng cáp và sang trọng, thường dùng cho hộp quà tặng hoặc sản phẩm cao cấp. Có thể kết hợp bồi giấy mỹ thuật, ép kim, dập nổi để tăng giá trị thẩm mỹ và tạo ấn tượng với khách hàng.

Kích thước hộp được thiết kế theo sản phẩm bên trong, phổ biến gồm:

Hộp 2 gói 500g kèm phin: 35 × 30 × 11 cm

Hộp quà 3 gói kèm cốc: 30 × 30 × 11 cm

Hộp quà lớn: 42 × 36 × 11 cm

Hộp phin cà phê: 7 × 7 × 10 cm

Công nghệ in hộp cafe chất lượng cao tại TPHCM

In Offset: Phương pháp in này phù hợp với các đơn hàng lớn, cho màu sắc đồng đều, sắc nét và bền đẹp.

In kỹ thuật số: Thích hợp cho các đơn hàng số lượng ít, in nhanh và linh hoạt. Công nghệ này cho phép cá nhân hóa dễ dàng, thay đổi thiết kế theo chiến dịch.

In Flexo: Thường được sử dụng để in trên thùng carton hoặc hộp sóng. Phương pháp in này có tốc độ nhanh, chi phí thấp, phù hợp với sản xuất số lượng lớn.

In hộp đựng cafe là in bao bì và là một khoản đầu tư dài hạn cho thương hiệu. Một chiếc hộp được thiết kế đẹp, in ấn chất lượng và đúng định hướng sẽ giúp sản phẩm nổi bật, gia tăng giá trị cảm nhận và tạo sự gắn kết bền vững với khách hàng. Hãy để In An Khánh đồng hành cùng bạn tạo nên những mẫu hộp cafe chuyên nghiệp, ấn tượng ngay hôm nay.

