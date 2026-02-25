Tết truyền thống: Văn hoá Việt toả sáng như một sức mạnh mềm nơi xứ người

Điểm đến

Khi mùa đông phủ trắng những con phố nước Mỹ, Tết cổ truyền của người Việt lại trở về trong cộng đồng xa xứ.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng"

25 tháng 2, 2026 | 15:08

Bốn năm liền ca sĩ Lâm Trí Tú đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, đồng hành cùng các chương trình nhân ái trên cả nước.

Đầu xuân Bính Ngọ 2026, nam ca sĩ đã có cuộc trò chuyện thẳng thắn về trách nhiệm của người nghệ sĩ trong thời đại số.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng" - Ảnh 1.

PV: Bốn năm liền đạt danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng", đồng thời là đại sứ của nhiều tổ chức xã hội, theo anh giá trị mà mình mang lại cho cộng đồng là gì?

Ca sĩ Lâm Trí Tú: Tôi luôn tâm niệm người nghệ sĩ trước hết phải là người tử tế. Âm nhạc có thể chạm đến trái tim, nhưng hành động mới là điều ở lại lâu dài. Giá trị tôi mong muốn mang lại cho cộng đồng không chỉ nằm ở những bài hát hay những giải thưởng, mà ở sự lan tỏa tinh thần sẻ chia. Khi tôi tham gia các chương trình thiện nguyện, làm đại sứ cho Tủ sách nhân ái hay đồng hành cùng quỹ Trái tim nhân ái, tôi mong mình có thể góp một phần nhỏ bé để kết nối những tấm lòng. Danh hiệu "Nghệ sĩ vì cộng đồng" trong bốn năm liền không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở để tôi sống trách nhiệm hơn mỗi ngày.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng" - Ảnh 2.

- Năm 2026, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch rất quan tâm đến đội ngũ sáng tạo nội dung số, đặc biệt là KOL, nghệ sĩ và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Là một nghệ sĩ có ảnh hưởng, anh nghĩ vai trò của mình sẽ đóng góp trong thời gian tới là gì? 

- Tôi luôn nói với các học viên rằng: Đừng bước vào nghệ thuật chỉ vì hào quang. Nghệ thuật là hành trình dài của rèn luyện, kỷ luật và nhân cách. Trước khi muốn nổi tiếng, hãy học cách làm nghề cho vững. Trước khi muốn được yêu mến, hãy học cách yêu thương và tôn trọng khán giả. Giới trẻ hôm nay có nhiều cơ hội nhờ công nghệ số, nhưng cũng dễ bị cuốn theo những giá trị ảo. Tôi mong các em xác định rõ mục tiêu, xây dựng nền tảng chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Tài năng giúp bạn tỏa sáng, nhưng nhân cách mới giữ bạn ở lại lâu dài.

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng" - Ảnh 3.

Đầu năm 2026, anh được Đài Truyền hình Việt Nam mời tham dự gameshow "Lá Xanh" trên kênh VTV3 – chương trình gợi nhớ những ca khúc đi cùng năm tháng và giao lưu với các sĩ quan, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nhưng ở anh luôn giữ thái độ khiêm nhường, kín tiếng. Bí quyết nào để anh xây dựng hình ảnh đó? 

- Tham gia Gameshow Lá xanh, tôi cũng có nói tại trước trường quay và khán giả rằng: Đến tham gia là tôi không quan tâm thắng thua giải thưởng, mà chủ yếu lan toả tinh thần đọc sách cho các thế hệ, mong lan toả nhiều hơn việc chung tay phát triển văn hoá đọc trên khắp cả nước cho thế hệ trẻ mai sau đến các mạnh thường quân có tâm. Những việc làm như nâng bước đến trường hay phổ cập tri thức bằng cách giúp đỡ vật chất và sách vỡ rất quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước. Bằng tất cả các cách, tôi đã và đang rất cố gắng. 

Ca sĩ Lâm Trí Tú: "Nghệ sĩ phải sống có trách nhiệm với cộng đồng" - Ảnh 4.

Nhân dịp khai bút đầu năm tại tòa soạn, ca sĩ Lâm Trí Tú muốn gửi lời chúc gì đến quý bạn đọc trong năm Bính Ngọ? 

- Năm 2026 này, Lâm Trí Tú sẽ tập trung vào vai trò sáng tác. Trước đó, khán giả đã biết đến những dự án của Tú như: Tác phẩm của Ca nhạc sĩ Lâm Trí Tú đã được in vào các ấn phẩm âm nhạc cùng các nhạc sĩ như Ví Dầu Tiếng Cha, Bến Vắng... và các bài hát như "Xuân Này Con Lại Không Về", "Ba Chàng Lính Trẻ" cũng được khán thính giả đón nhận như một đóng góp tích cực của anh vào âm nhạc Việt Nam. 

Dịp đầu năm. Lâm Trí Tú xin chúc quý bạn đọc một năm Bính Ngọ nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Mong rằng mỗi người chúng ta sẽ trở thành một "người truyền cảm hứng" trong chính gia đình và cộng đồng của mình. Hãy lan tỏa điều tích cực, sống tử tế và biết yêu thương nhiều hơn. Khi xã hội có nhiều người tốt, đất nước chắc chắn sẽ phát triển bền vững.


Phạm Nguyễn (thực hiện)

