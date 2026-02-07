Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

7 tháng 2, 2026 | 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" - Ảnh 1.

"Tìm kiếm tài năng MC nhí" là chương trình thường niên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM (đại diện thương hiệu Vietskill Phía Nam) tổ chức. Trải qua 8 năm với 7 mùa giải thành công tại TPHCM, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, chương trình đã khẳng định uy tín khi thu hút từ 500-1000 thí sinh mỗi năm.

Với sự phối hợp của các Đài Truyền hình và sự ủng hộ từ các Sở ban ngành, cuộc thi đã giúp hàng ngàn phụ huynh và học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong việc hình thành thành công tương lai.

Mùa 8 năm nay, BTC đã phối hợp cùng ARTECH HUB - Trường Công nghệ và Thiết kế, UEH tổ chức đêm Chung kết nhằm tìm kiếm những gương mặt sáng giá nhất, hội tụ đủ tư duy và bản lĩnh sân khấu.

Sự thành công của đêm Chung kết ghi dấu ấn bởi sự hiện diện của quý đại biểu và khách mời uy tín: PGS-TS Trịnh Thùy Anh (Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, UEH - Đơn vị đồng tổ chức), TS Tâm lý Lý Thị Mai (Cố vấn Chương trình). Hội đồng Giám khảo: Diễn giả - Chuyên gia Đào tạo Thi Thảo (Trưởng BTC), NSND Hồng Vân, Đạo diễn Xuân Phước, MC Vũ Mạnh Cường. Khách mời đặc biệt: TS Phạm Thị Thúy, PGS-TS Tống Xuân , Ông Lê Thành Phong (Cố vấn cấp cao Công ty ATM), ThS Thời trang Trần Mạnh Tiến, Nhà báo Phạm Ngọc Toại.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" - Ảnh 2.

Chương trình nhận được sự đồng hành quý báu từ các nhà tài trợ: Công ty TNHH 4Season Food Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mộc, Hãng phim Xuân Phước, Nha khoa Happy, Công ty SX Yến sào Thế giới xanh, Tập đoàn Khải Hưng…

11 thí sinh đã mang đến những phần dự thi đầy màu sắc, từ lịch sử hào hùng như "Hào khí Bạch Đằng", "Hải chiến Gạc Ma" đến những nét văn hóa đặc sắc như "Huyền thoại đêm trăng", "Tết trong xóm nhỏ". Sau hai vòng thi kịch tính, các danh hiệu cao quý nhất đã chính thức lộ diện:

Quán quân: Thí sinh Trần Ngọc Bảo Anh đến từ TPHCM. Á quân: Thí sinh Tạ Trần Bảo Phúc (Bảo Lộc) và Nguyễn Thùy Dương (TP.HCM). Giải Ba: Thuộc về thí sinh Lê Anh Thư (Quy Nhơn), Dương Minh Lâm (TPHCM) và Vương Gia Như (TPHCM).

Chương trình cũng trao các giải phụ cho những thí sinh có nỗ lực vượt trội.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" - Ảnh 3.

Kết thúc chương trình, Diễn giả - Chuyên gia Đào tạo Thi Thảo đã có những lời chia sẻ đầy xúc động: "Hành trình cuộc thi đã khép lại, nhưng hành trình trưởng thành của các con chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy các con tự tin tỏa sáng, dùng ngôn ngữ để kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi thí sinh có mặt tại đêm chung kết hôm nay đều là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bệ phóng vững chắc để các con trở thành những học sinh tiêu biểu, những nhân tài tương lai luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực".

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" - Ảnh 4.

Lần đầu tiên xuất hiện trong Ban giám khảo của chương trình, NSND Hồng Vân đã dành nhiều lời khen ngợi cho thế hệ tài năng nhí. Bà chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ trước bản lĩnh và tư duy của các bé. Đây không chỉ là một cuộc thi dẫn chương trình, mà là nơi các con thể hiện quan điểm sống, sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa dân tộc. Nhìn thấy sự tự tin của các con trên sân khấu, tôi tin rằng đây chính là thế hệ sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Tôi đồng ý tham gia chương trình vì nhận thấy giá trị giáo dục sâu sắc mà Ban tổ chức đã kiên trì xây dựng suốt 8 năm qua".

P.Nguyễn

