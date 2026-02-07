Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

"Tìm kiếm tài năng MC nhí" là chương trình thường niên do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư ATM (đại diện thương hiệu Vietskill Phía Nam) tổ chức. Trải qua 8 năm với 7 mùa giải thành công tại TPHCM, Tây Ninh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, chương trình đã khẳng định uy tín khi thu hút từ 500-1000 thí sinh mỗi năm.

Với sự phối hợp của các Đài Truyền hình và sự ủng hộ từ các Sở ban ngành, cuộc thi đã giúp hàng ngàn phụ huynh và học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của kỹ năng giao tiếp, thuyết trình trong việc hình thành thành công tương lai.

Mùa 8 năm nay, BTC đã phối hợp cùng ARTECH HUB - Trường Công nghệ và Thiết kế, UEH tổ chức đêm Chung kết nhằm tìm kiếm những gương mặt sáng giá nhất, hội tụ đủ tư duy và bản lĩnh sân khấu.

Sự thành công của đêm Chung kết ghi dấu ấn bởi sự hiện diện của quý đại biểu và khách mời uy tín: PGS-TS Trịnh Thùy Anh (Hiệu trưởng Trường Công nghệ và Thiết kế, UEH - Đơn vị đồng tổ chức), TS Tâm lý Lý Thị Mai (Cố vấn Chương trình). Hội đồng Giám khảo: Diễn giả - Chuyên gia Đào tạo Thi Thảo (Trưởng BTC), NSND Hồng Vân, Đạo diễn Xuân Phước, MC Vũ Mạnh Cường. Khách mời đặc biệt: TS Phạm Thị Thúy, PGS-TS Tống Xuân , Ông Lê Thành Phong (Cố vấn cấp cao Công ty ATM), ThS Thời trang Trần Mạnh Tiến, Nhà báo Phạm Ngọc Toại.

Chương trình nhận được sự đồng hành quý báu từ các nhà tài trợ: Công ty TNHH 4Season Food Việt Nam, Công ty TNHH Dược phẩm Sao Mộc, Hãng phim Xuân Phước, Nha khoa Happy, Công ty SX Yến sào Thế giới xanh, Tập đoàn Khải Hưng…

11 thí sinh đã mang đến những phần dự thi đầy màu sắc, từ lịch sử hào hùng như "Hào khí Bạch Đằng", "Hải chiến Gạc Ma" đến những nét văn hóa đặc sắc như "Huyền thoại đêm trăng", "Tết trong xóm nhỏ". Sau hai vòng thi kịch tính, các danh hiệu cao quý nhất đã chính thức lộ diện:

Quán quân: Thí sinh Trần Ngọc Bảo Anh đến từ TPHCM. Á quân: Thí sinh Tạ Trần Bảo Phúc (Bảo Lộc) và Nguyễn Thùy Dương (TP.HCM). Giải Ba: Thuộc về thí sinh Lê Anh Thư (Quy Nhơn), Dương Minh Lâm (TPHCM) và Vương Gia Như (TPHCM).

Chương trình cũng trao các giải phụ cho những thí sinh có nỗ lực vượt trội.

Kết thúc chương trình, Diễn giả - Chuyên gia Đào tạo Thi Thảo đã có những lời chia sẻ đầy xúc động: "Hành trình cuộc thi đã khép lại, nhưng hành trình trưởng thành của các con chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi hạnh phúc khi được nhìn thấy các con tự tin tỏa sáng, dùng ngôn ngữ để kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Mỗi thí sinh có mặt tại đêm chung kết hôm nay đều là niềm tự hào của gia đình và nhà trường. Chúng tôi hy vọng đây sẽ là bệ phóng vững chắc để các con trở thành những học sinh tiêu biểu, những nhân tài tương lai luôn tiên phong trong mọi lĩnh vực".

Lần đầu tiên xuất hiện trong Ban giám khảo của chương trình, NSND Hồng Vân đã dành nhiều lời khen ngợi cho thế hệ tài năng nhí. Bà chia sẻ: "Tôi thực sự bất ngờ trước bản lĩnh và tư duy của các bé. Đây không chỉ là một cuộc thi dẫn chương trình, mà là nơi các con thể hiện quan điểm sống, sự hiểu biết về lịch sử và văn hóa dân tộc. Nhìn thấy sự tự tin của các con trên sân khấu, tôi tin rằng đây chính là thế hệ sẽ làm nên chuyện trong tương lai. Tôi đồng ý tham gia chương trình vì nhận thấy giá trị giáo dục sâu sắc mà Ban tổ chức đã kiên trì xây dựng suốt 8 năm qua".