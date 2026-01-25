Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Món ngon 17:17

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Bản lĩnh sống 17:07

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Bản lĩnh sống 17:02

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Điểm đến 16:25

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Tâm sự 14:50

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Tiêu dùng thông minh 09:16

Garmin mở rộng trải nghiệm thanh toán trên đồng hồ thông minh qua việc hợp tác với MoMo, mang đến giải pháp chi trả nhanh gọn và linh hoạt hơn cho người dùng.

Tiêu dùng thông minh 09:15

VISSAN chính thức công bố kế hoạch cung ứng hàng hóa với tổng ngân sách dự trữ hơn 530 tỉ đồng.

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Điểm đến 10:53

Hàng ngàn bông hoa xuân, từ mai vàng rực rỡ, đào phai hồng nhạt đến những nhành mận trắng tinh khôi… được sắp đặt tỉ mỉ, hòa quyện tại Ngon Garden.

Điểm đến 10:50

Ngày 20 và 21-1, ERAS LAND tổ chức chương trình "Xuân Yêu Thương", trao 400 phần quà đến các hộ gia đình khó khăn tại nhiều địa điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Món ngon 11:46

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Khoẻ - Đẹp 10:46

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Bản lĩnh sống 11:27

Vừa qua tại Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, doanh nhân, KOL Nguyễn Thị Y Bình được trao giải "Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Món ngon 09:36

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Phụ nữ 08:31

(NLĐO)- VBI và Con Cưng sẽ phối hợp để phát triển các dòng sản phẩm bảo hiểm độc quyền, chuyên biệt, phù hợp dành riêng cho khách hàng của Con Cưng.

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

25 tháng 1, 2026 | 17:59

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Đây không chỉ là một dấu mốc đáng trân trọng của Hoa hậu Hoàng Thanh Loan, mà còn thể hiện rõ sự chuyển mình tích cực của ngành quảng cáo, nơi trí tuệ, bản lĩnh quản trị và tinh thần trách nhiệm với xã hội cùng song hành, để tạo nên những giá trị nhân văn bền vững và gần gũi với cộng đồng.

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững - Ảnh 1.

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan - Tân Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM.

Từ "thực chiến" thương trường đến vai trò kiến tạo chiến lược

Việc bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Loan vào vị trí lãnh đạo của HAA không đơn thuần dựa trên sức ảnh hưởng của danh hiệu nhan sắc, mà được bảo chứng bởi bề dày kinh nghiệm thực tế. Xuất thân là một doanh nhân dạn dày trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời (OOH) và tổ chức sự kiện, chị hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Thương mại Đại Dương.

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững - Ảnh 2.

Hoa hậu Hoàng Thanh Loan tại Đại hội đại biểu bất thường Hội quảng cáo TPHCM nhiệm kỳ I (2025 - 2030).

Tại đây, chị là người trực tiếp điều phối, quản trị các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn và sự kiện thương mại trọng điểm. Chính sự am hiểu sâu sắc về thị trường, từ những thách thức trong vận hành đến xu hướng chuyển đổi số, đã trở thành nền tảng để tân Phó Chủ tịch HAA xây dựng các chương trình hành động thiết thực.

Trên cương vị mới, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan không chỉ đóng vai trò nhà quản lý mà còn là người hoạch định chiến lược, tập trung vào việc, kết nối mạng lưới doanh nghiệp hội viên, xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, và thúc đẩy chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo có trách nhiệm.

Một trong những điểm nhấn tạo nên thương hiệu cá nhân của Hoàng Thanh Loan là tư duy sử dụng danh hiệu như một "đòn bẩy" cho các hoạt động cộng đồng. Không coi vương miện là hào quang để thụ hưởng, chị xem đó là công cụ đắc lực để lan tỏa những thông điệp tích cực một cách mạnh mẽ hơn.

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững - Ảnh 3.

Hoa hậu - Doanh nhân Hoàng Thanh Loan luôn lan tỏa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong ngành quảng cáo.

Chia sẻ về trọng trách mới, chị Thanh Loan cho biết: "Danh hiệu mang đến sự chú ý, nhưng điều tôi trân trọng hơn cả là cơ hội được đóng góp giá trị thực chất thông qua vai trò tại Hiệp hội Quảng cáo TPHCM. Tôi kỳ vọng vị trí này sẽ giúp tôi tạo ra những tác động cụ thể, thúc đẩy sự sáng tạo gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ngành quảng cáo không chỉ cần tăng trưởng về con số kinh tế, mà cần phải lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững".

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững - Ảnh 4.

Trên hành trình vừa là hoa hậu, vừa là doanh nhân, Hoàng Thanh Loan luôn gắn kết giá trị nhân văn với công việc và cộng đồng.

Biểu tượng mới của sự phát triển toàn diện

Với tân Phó Chủ tịch HAA, quảng cáo hiện đại đã vượt thoát khỏi định nghĩa đơn thuần là công cụ bán hàng. Chị ủng hộ mạnh mẽ quan điểm: "Quảng cáo phải là "người kể chuyện" tử tế, có khả năng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cho cộng đồng".

Chị đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các chiến dịch truyền thông mang tính giáo dục về môi trường, y tế và văn hóa. Theo chị, tầm ảnh hưởng của người làm truyền thông phải luôn song hành cùng trách nhiệm.

"Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia vào những chiến dịch có ý nghĩa xã hội. Mỗi dự án không chỉ cần đẹp về hình thức mà phải "đúng" về giá trị. Tôi hy vọng những gì chúng tôi kiến tạo hôm nay không chỉ tồn tại nhất thời, mà sẽ được tiếp nối và phát triển bởi thế hệ trẻ, tạo nên một hệ sinh thái quảng cáo Việt Nam văn minh và trí tuệ" - chị Thanh Loan nhấn mạnh.

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững - Ảnh 5.

Với cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan không ngừng kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Hình ảnh của Hoa hậu Hoàng Thanh Loan là minh chứng rõ nét cho sự phá vỡ định kiến về các người đẹp danh hiệu. Bằng tầm nhìn lãnh đạo sắc bén, kinh nghiệm quản lý thực chiến và trái tim hướng về cộng đồng, chị đang góp phần mở ra một chương mới cho HAA.

Dưới sự tham gia điều hành của chị, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM được kỳ vọng sẽ không chỉ là sân chơi kết nối giao thương, mà còn trở thành bệ phóng cho các sáng kiến xã hội, nơi doanh nhân làm giàu cho mình bằng cách làm đẹp cho đời.

P.Nguyễn

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chuyện của Sao 21:22

Đêm Gala Vinh danh Nghệ sĩ – Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025, TS - NTK Quỳnh Paris đã tham dự và trao giải thưởng cho các nghệ sĩ tiêu biểu.

Chuyện của Sao 20:22

NTK - giảng viên Lê Minh Phú được đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao giải cộng đồng trong lễ vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025.

Chuyện của Sao 08:59

Sở hữu giọng hát trong trẻo, phong cách biểu diễn hồn nhiên, Mai Vy được xem là một nghệ sĩ nhí tài năng trong kỷ nguyên số.

Chuyện của Sao 18:26

Nguyễn Văn Dũng, CEO TD Network, chọn phát triển các sản phẩm âm nhạc mang âm hưởng miền Tây, lấy cảm xúc đời sống làm trung tâm.

Chuyện của Sao 18:16

MC Tố Lâm là một huấn luyện viên luôn đồng hành cùng cuộc thi Tìm kiếm Tài năng MC Nhí, góp phần đào tạo thế hệ MC trẻ.

Chuyện của Sao 22:02

Hoa hậu Dạ Minh Châu nhận Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025 do Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan của Hội Nữ trí thức Việt Nam trao tặng.

Điểm đến 14:18

Đinh Mạnh Hưng, chàng trai 9x đang góp phần đưa vẻ đẹp Hòa Bình xưa – Phú Thọ nay đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Chuyện của Sao 14:17

Ca sĩ Ái Lê được Tạp chí Phụ Nữ Mới – cơ quan ngôn luận của Hội Nữ trí thức Việt Nam – trao giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.