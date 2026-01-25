Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Đây không chỉ là một dấu mốc đáng trân trọng của Hoa hậu Hoàng Thanh Loan, mà còn thể hiện rõ sự chuyển mình tích cực của ngành quảng cáo, nơi trí tuệ, bản lĩnh quản trị và tinh thần trách nhiệm với xã hội cùng song hành, để tạo nên những giá trị nhân văn bền vững và gần gũi với cộng đồng.

Hoa hậu, Doanh nhân Hoàng Thanh Loan - Tân Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM.

Từ "thực chiến" thương trường đến vai trò kiến tạo chiến lược

Việc bổ nhiệm bà Hoàng Thanh Loan vào vị trí lãnh đạo của HAA không đơn thuần dựa trên sức ảnh hưởng của danh hiệu nhan sắc, mà được bảo chứng bởi bề dày kinh nghiệm thực tế. Xuất thân là một doanh nhân dạn dày trong lĩnh vực quảng cáo ngoài trời (OOH) và tổ chức sự kiện, chị hiện giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông và Đầu tư Thương mại Đại Dương.

Hoa hậu Hoàng Thanh Loan tại Đại hội đại biểu bất thường Hội quảng cáo TPHCM nhiệm kỳ I (2025 - 2030).

Tại đây, chị là người trực tiếp điều phối, quản trị các chiến dịch quảng cáo quy mô lớn và sự kiện thương mại trọng điểm. Chính sự am hiểu sâu sắc về thị trường, từ những thách thức trong vận hành đến xu hướng chuyển đổi số, đã trở thành nền tảng để tân Phó Chủ tịch HAA xây dựng các chương trình hành động thiết thực.

Trên cương vị mới, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan không chỉ đóng vai trò nhà quản lý mà còn là người hoạch định chiến lược, tập trung vào việc, kết nối mạng lưới doanh nghiệp hội viên, xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn, và thúc đẩy chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tinh thần sáng tạo có trách nhiệm.

Một trong những điểm nhấn tạo nên thương hiệu cá nhân của Hoàng Thanh Loan là tư duy sử dụng danh hiệu như một "đòn bẩy" cho các hoạt động cộng đồng. Không coi vương miện là hào quang để thụ hưởng, chị xem đó là công cụ đắc lực để lan tỏa những thông điệp tích cực một cách mạnh mẽ hơn.

Hoa hậu - Doanh nhân Hoàng Thanh Loan luôn lan tỏa tinh thần sáng tạo và trách nhiệm xã hội trong ngành quảng cáo.

Chia sẻ về trọng trách mới, chị Thanh Loan cho biết: "Danh hiệu mang đến sự chú ý, nhưng điều tôi trân trọng hơn cả là cơ hội được đóng góp giá trị thực chất thông qua vai trò tại Hiệp hội Quảng cáo TPHCM. Tôi kỳ vọng vị trí này sẽ giúp tôi tạo ra những tác động cụ thể, thúc đẩy sự sáng tạo gắn liền với trách nhiệm xã hội. Ngành quảng cáo không chỉ cần tăng trưởng về con số kinh tế, mà cần phải lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững".

Trên hành trình vừa là hoa hậu, vừa là doanh nhân, Hoàng Thanh Loan luôn gắn kết giá trị nhân văn với công việc và cộng đồng.

Biểu tượng mới của sự phát triển toàn diện

Với tân Phó Chủ tịch HAA, quảng cáo hiện đại đã vượt thoát khỏi định nghĩa đơn thuần là công cụ bán hàng. Chị ủng hộ mạnh mẽ quan điểm: "Quảng cáo phải là "người kể chuyện" tử tế, có khả năng giáo dục và định hướng thẩm mỹ cho cộng đồng".

Chị đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các chiến dịch truyền thông mang tính giáo dục về môi trường, y tế và văn hóa. Theo chị, tầm ảnh hưởng của người làm truyền thông phải luôn song hành cùng trách nhiệm.

"Chúng tôi khuyến khích các doanh nghiệp chủ động tham gia vào những chiến dịch có ý nghĩa xã hội. Mỗi dự án không chỉ cần đẹp về hình thức mà phải "đúng" về giá trị. Tôi hy vọng những gì chúng tôi kiến tạo hôm nay không chỉ tồn tại nhất thời, mà sẽ được tiếp nối và phát triển bởi thế hệ trẻ, tạo nên một hệ sinh thái quảng cáo Việt Nam văn minh và trí tuệ" - chị Thanh Loan nhấn mạnh.

Với cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM, Hoa hậu Hoàng Thanh Loan không ngừng kiến tạo các giá trị bền vững cho cộng đồng và doanh nghiệp.

Hình ảnh của Hoa hậu Hoàng Thanh Loan là minh chứng rõ nét cho sự phá vỡ định kiến về các người đẹp danh hiệu. Bằng tầm nhìn lãnh đạo sắc bén, kinh nghiệm quản lý thực chiến và trái tim hướng về cộng đồng, chị đang góp phần mở ra một chương mới cho HAA.

Dưới sự tham gia điều hành của chị, Hiệp hội Quảng cáo TPHCM được kỳ vọng sẽ không chỉ là sân chơi kết nối giao thương, mà còn trở thành bệ phóng cho các sáng kiến xã hội, nơi doanh nhân làm giàu cho mình bằng cách làm đẹp cho đời.