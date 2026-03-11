Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

QuangNamToplist - Địa chỉ tra cứu thông tin địa điểm tại Quảng Nam nhanh và chính xác

Điểm đến 19:35

QuangNamToplist ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đó, xây dựng hệ thống tra cứu trực tuyến rõ ràng, đáng tin cậy tại địa phương.

Công ty Hương Thanh với các sản phẩm từ trái nhàu chất lượng

Khoẻ - Đẹp 18:52

Công ty Hương Thanh được thành lập vào năm 1997. Hương Thanh là công ty đầu tiên tại Việt Nam chuyên sản xuất các sản phẩm từ trái nhàu.

Motorbike Tours Vietnam: Hành trình xuyên Việt bằng xe máy nổi bật của Tropic Riders

Điểm đến 18:34

Motorbike Tours Vietnam của Tropic Riders mang đến hành trình 16 ngày xuyên Việt từ TPHCM đến Hà Nội hoặc ngược lại.

Nẹp chống trượt cầu thang – An tâm trong từng bước chân cùng Nẹp Giá Rẻ

Tiêu dùng thông minh 18:32

Sản phẩm tại Nẹp Giá Rẻ kết hợp an toàn, độ bền và thẩm mỹ cho không gian sống.

Minh Thành Auto nâng cao trải nghiệm lái xe với camera hành trình Vietmap

Tiêu dùng thông minh 15:53

Minh Thành Auto mang đến giải pháp lắp đặt chuyên nghiệp, giúp mỗi chuyến đi thêm an tâm.

Quạt Phú Đạt Vượng nâng tầm hiệu suất quạt hướng trục tại Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 14:51

Trên thị trường, Quạt Phú Đạt Vượng khẳng định vị thế bằng các giải pháp quạt hướng trục chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe.

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng tại RealHouse

Tiêu dùng thông minh 14:50

Nhà ống gác lửng 3 phòng ngủ có sân thượng nổi lên như một lựa chọn cân bằng giữa chi phí xây dựng, diện tích sử dụng và chất lượng sống.

VinhLongToplist - Bản đồ trải nghiệm du lịch sinh thái miệt vườn Vĩnh Long

Điểm đến 13:30

VinhLongToplist trở thành bản đồ trải nghiệm đáng tin cậy, giúp việc lựa chọn và khám phá vẻ đẹp Vĩnh Long trở nên dễ dàng, chủ động hơn.

Mẹo hay, rất hữu hiệu ai cũng nên biết

Tiêu dùng thông minh 13:30

5 thứ tưởng "bỏ đi" đánh bay mùi hôi trong tủ lạnh; Bí quyết tẩy keo 502 trên da và đồ vật; Không chỉ làm gia vị, muối còn có 9 công dụng tuyệt vời khác...

HungYenToplist - Nền tảng nội dung đa chiều về vùng đất giàu bản sắc Hưng Yên

Điểm đến 11:54

HungYenToplist trở thành nền tảng nội dung đa chiều, một nguồn tham khảo đáng tin cậy, giúp khám phá rõ nét bản sắc của Hưng Yên.

NgheAnToplist - Chuyên trang đề xuất địa điểm uy tín, chất lượng tại Nghệ An

Điểm đến 11:53

NgheAnToplist ra đời như “cẩm nang số” giúp người dân và du khách lựa chọn địa chỉ uy tín, được đánh giá khách quan và cập nhật thường xuyên.

Tiến sĩ Quỳnh Paris tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Hàn Quốc

Chuyện của Sao 22:25

NTK – Tiến sĩ Quỳnh Paris đã vinh dự tham dự lễ ra mắt Ủy ban Nghệ thuật Châu Á với vai trò Đại diện Ủy ban Nghệ thuật Châu Á tại Việt Nam (AAC Vietnam).

DongThapToplist nâng cao trải nghiệm tìm kiếm thông tin địa phương Đồng Tháp

Điểm đến 14:15

Tại Đồng Tháp, DongThapToplist khẳng định vai trò là kênh thông tin đa lĩnh vực. Nền tảng hỗ trợ người dùng tìm kiếm nhanh chóng, trực quan và sát với thực tế.

BenTreToplist - Giải pháp tra cứu nhanh điểm đến chất lượng tại Bến Tre

Điểm đến 14:12

BenTreToplist tra cứu nhanh, tổng hợp và chọn lọc những địa chỉ chất lượng tại xứ Dừa, giúp tiết kiệm thời gian và dễ dàng đưa ra lựa chọn phù hợp.

Grab chính thức phủ sóng dịch vụ khắp cả nước

Tiêu dùng thông minh 21:17

Ngày 5-3, Grab Việt Nam mở rộng phủ sóng dịch vụ tại 34 tỉnh, thành phố, đánh dấu cột mốc quan trọng củng cố vị thế siêu ứng dụng hàng đầu thị trường.

An Giang Toplist - Bức tranh toàn cảnh về du lịch và đời sống An Giang

Điểm đến 21:16

An Giang Toplist ra đời giúp du khách và người dân địa phương tìm kiếm thông tin đáng tin cậy về du lịch, ẩm thực và dịch vụ ở An Giang.

Hàng trăm học sinh tranh tài tại Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" cấp thành phố

Khoẻ - Đẹp 20:14

Hội thi "Khéo tay kỹ thuật" lần thứ XIII cấp Thành phố năm học 2025 – 2026 do Sở GD và ĐT TPHCM phối hợp cùng Saigontourist Group tổ chức đã diễn ra thành công.

Mastercard, VPBank và Điện Máy Xanh ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard

Tiêu dùng thông minh 14:12

Mastercard cùng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Đầu Tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa ra mắt thẻ tín dụng VPBank MWG Mastercard.

Hoa hậu Jenny Tuyến diện váy hoa khoe vẻ đẹp ngọt ngào

Khoẻ - Đẹp 12:14

Trong loạt ảnh mới thực hiện, Jenny Tuyến gây ấn tượng khi xuất hiện trong chiếc váy hoa tông hồng dịu dàng, tôn lên vẻ đẹp ngọt ngào và đầy cuốn hút.

Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Chuyện của Sao 11:08

Nghệ sĩ Đức Xuân đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

11 tháng 3, 2026 | 07:29

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai; Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới...

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai

Dù tòa án cho phép được thăm nom, hơn một năm nay chồng cũ liên tục tìm cách ngăn cản, không cho tôi gặp con, thậm chí Tết cũng không cho con về thăm ông bà ngoại..

Vợ chồng tôi từng có 5 năm chung sống mà tôi vẫn nghĩ là đủ yên ổn. Chúng tôi không quá dư dả nhưng có nhà, có con trai kháu khỉnh, cả hai cùng đi làm và chia sẻ việc gia đình nhưng rồi tôi đã mắc phải sai lầm không thể cứu vãn.

Khi mọi thứ tưởng yên ổn thì tôi lại cảm nắng một đồng nghiệp. Mối quan hệ ấy không kéo dài, cũng không sâu đậm như nhiều người tưởng, nhưng khi chồng phát hiện, anh không đánh tôi, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu thập bằng chứng và lạnh lùng đưa tờ đơn ly hôn cho tôi, dù tôi đã rất ân hận nhưng anh không cho tôi cơ hội.

Chúng tôi ly hôn sau đó không lâu. Vì thu nhập của chồng cao hơn tôi nhiều, công việc ổn định, lại có nhà riêng, tòa án giao quyền nuôi con trai cho bố. Tôi hiểu điều đó và chấp nhận để con trai có cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không chỉ là mất gia đình mà là việc chồng cũ liên tục dùng sai lầm của tôi để phủ nhận tư cách làm mẹ.

Chồng cũ liên tục dùng sai lầm của tôi để phủ nhận tư cách làm mẹ (ảnh minh hoạ: AI)

Trong suốt quá trình ra tòa, anh ấy đưa ra đủ lý do để chứng minh tôi không đủ điều kiện nuôi dạy con, rằng tôi là người mẹ hư hỏng, thiếu chuẩn mực đạo đức, không thể làm gương cho con. Tôi im lặng vì biết mình sai và không có quyền bào chữa cho lỗi lầm ấy.

Bản án của toà cho phép tôi được quyền thăm nom con theo quy định. Tôi nghĩ rằng, dù không còn là vợ chồng, ít nhất tôi vẫn có thể làm mẹ nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hơn một năm nay, tôi gần như không được gặp con. Mỗi lần tôi xin đến thăm, chồng cũ lại đưa ra lý do lúc thì con bận học, lúc thì con ốm, lúc lại nói con không muốn gặp tôi vì mẹ không gương mẫu… Chồng cũ có lần có nhắn thẳng rằng tôi đừng đến nữa, một người mẹ như tôi không tốt đối với sự phát triển của con.

Tết vừa rồi, tôi tha thiết xin được đón con về thăm ông bà ngoại nhưng chồng cũ kiên quyết từ chối. Anh nói tôi không có quyền đưa con đi đâu khi chưa được sự đồng ý của anh và lặp lại rằng tôi từng ngoại tình nên không xứng đáng được gần gũi con trai.

Tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình nhưng tôi vẫn là mẹ của con tôi. Tôi chưa từng bỏ mặc con, sau ly hôn tôi vẫn gửi tiền, mua quà, hỏi han việc học của con qua tin nhắn, dù phần lớn không nhận được hồi âm.

Điều khiến tôi sợ nhất là khoảng cách ngày một lớn giữa tôi và con trai. Con còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời người lớn nói. Tôi sợ rằng trong tâm trí con, tôi sẽ dần trở thành một người mẹ tệ bạc, đáng xấu hổ và không còn chỗ đứng trong tuổi thơ của con.

Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới

Gia đình tôi và nhà chồng vốn là hàng xóm thân thiết. Từ nhỏ, bố mẹ hai bên đã nửa đùa nửa thật về chuyện kết thông gia. Duyên phận ấy đã thúc đẩy tôi và chồng tìm hiểu, nảy sinh tình cảm. Cả hai sống chung từ lúc ra Hà Nội học đại học.

Tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn và tiếp quản công việc kinh doanh xưởng sản xuất nội thất của bố mẹ chồng. May mắn, anh bắt tay vào làm thì xưởng nhận được nhiều đơn hàng hơn, thu nhập tăng lên. Nhờ vậy, tôi không phải làm việc, chỉ quán xuyến nhà cửa và chăm con.

6 năm bên nhau, lúc tôi nghĩ mình đang hạnh phúc viên mãn thì chồng tôi ngoại tình với kế toán của xưởng. Ngày phát hiện chuyện đau lòng, tôi không gào thét, đánh ghen. Tôi chỉ hỏi anh lý do phản bội.

Anh thừa nhận bản thân có lỗi với tôi. Tuy nhiên, anh nói tôi không giúp đỡ anh trong công việc. Anh thấy tôi chỉ biết chưng diện, thích đi du lịch, hưởng thụ. Tôi không gồng gánh, hỗ trợ anh quản lý công việc kinh doanh. Tôi khiến anh cảm thấy cô độc.

Những lúc anh gặp khó khăn, nữ kế toán mới là người cùng anh đương đầu, giải quyết. Sự tận tâm, dịu dàng của cô ấy làm anh rung động.

Nghe từng lời gan ruột của anh, tôi đau thắt trong lòng. Tôi chấp nhận buông tay để anh đến với nữ kế toán.

Tôi rất băn khoăn không biết làm cách nào để giữ quyền lợi chính đáng cho con trai. Ảnh: PX

Dĩ nhiên, quyết định của tôi vấp phải sự phản đối từ phía bố mẹ hai bên. Chính anh cũng níu kéo, hứa sẽ quên cô gái kia. Nhưng với tôi, phản bội là điều không thể tha thứ. Tôi cũng không cam tâm sống với người chồng đã "ăn nằm" với người đàn bà khác.

Để tỏ rõ quyết tâm, tôi dọn đồ, dắt con trai rời nhà. Ngày ra tòa, tôi không đòi hỏi nhưng sau đó, anh tự thương lượng với tôi và đề ra mức chu cấp khá cao cho con trai.

Sau ly hôn, tôi muốn tìm việc làm nhưng chồng cũ khuyên tôi dành thời gian chăm con. Anh hứa gửi tiền đủ để mẹ con tôi sống thoải mái.

Quả thật, anh giữ đúng lời hứa, đều đặn gửi tiền chu cấp hằng tháng. Với số tiền ấy, tôi thoải mái tiêu xài, thậm chí dư dả để đi du lịch. Tôi càng thấy việc không đi làm, ở nhà lo cho con là hợp lý.

Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rối ren khi chồng cũ của tôi chính thức kết hôn với nữ kế toán. Chuyện chuyển tiền chu cấp cho mẹ con tôi do cô ta phụ trách.

Vài tháng đầu, mọi việc vẫn suôn sẻ, cô ấy nhã nhặn hỏi thăm mẹ con tôi và gửi tiền. Nhưng sau đó, thời gian chuyển tiền luôn chậm trễ hoặc đợi tôi nhắc thì cô ấy mới chuyển. Cô ấy còn chuyển không đủ con số ban đầu mà chồng cũ hứa chu cấp.

Tôi hỏi thì cô ấy bóng gió rằng, công việc kinh doanh gặp khó khăn, khuyên tôi nên chi tiêu tiết kiệm. Thậm chí, cô ấy có ý ám chỉ tôi chỉ biết ăn bám vào nhà chồng cũ.

Tôi tức giận, gửi những tin nhắn ấy cho chồng cũ xem thì anh lại quay ra bênh vợ mới. Anh bảo vợ mới nói đúng, công việc kinh doanh đang gặp trục trặc và khuyên tôi nên tìm việc làm. Tôi nghe qua thật khó tin. Tôi đoán đó là một chiêu trốn tránh trách nhiệm chu cấp do cô vợ mới của chồng cũ bày ra.

Tuy nhiên, tôi không thể đôi co hay truy cứu trách nhiệm chồng cũ vì khi ly hôn, tôi không yêu cầu cấp dưỡng. Tôi trách bản thân lúc ra tòa đã quá tự tin, nghĩ mình đủ sức nuôi con một mình.

Hiện tại, tôi rất hoang mang và tức tối, không biết nên xử trí việc này như thế nào. Tôi chưa tìm được việc làm và cũng chẳng biết làm được gì. Giờ tôi phải làm như thế nào để chồng cũ giữ đúng lời hứa chu cấp cho mẹ con tôi?


Vợ cũ của chồng tuần nào cũng đến chơi, can thiệp chuyện nhà

Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Trước đó, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cậu con trai riêng. Khi đến với anh, tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng.

Bố mẹ tôi phản đối dữ dội, vì sợ tôi phải làm mẹ kế, phải gánh những rắc rối từ mối quan hệ cũ của chồng. Nhưng tôi khi ấy mù quáng tin rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể vượt qua mọi thứ.

Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định dọn về sống chung, trở thành vợ hợp pháp của anh và thành mẹ kế của con anh. Những tưởng sóng gió sẽ qua khi chồng tôi nói anh đã dứt tình cảm với vợ cũ. Nhưng thực tế, vợ cũ của anh vẫn như cái bóng, ám ảnh cuộc sống vợ chồng tôi từng ngày.

Vợ cũ của chồng tuần nào cũng đến chơi, can thiệp chuyện nhà - Ảnh 1.

Điều làm tôi mệt mỏi nhất là cô ta không nuôi con nhưng lại chỉ đạo mọi chuyện liên quan đến con cái. Khi ly hôn, cô ta để con cho chồng tôi nuôi vì cô ta "không có điều kiện, công việc bận rộn". Tôi đồng ý làm mẹ kế, thương con riêng của anh như con mình.

Tôi lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Ấy vậy mà, chỉ cần có cớ liên quan đến con, cô ta gọi điện suốt ngày.

Hết hỏi hôm nay con ăn gì, có ốm không, có học bài chưa… đến các việc như mua quần áo, cắt tóc, cô ta cũng "chỉ đạo" qua điện thoại. Những dịp quan trọng như sinh nhật con, họp phụ huynh, lễ khai giảng… cô ta lấy cớ bận không đến nhưng lại gọi bắt chồng tôi phải có mặt, phải làm thế này thế kia.

Mỗi tuần, cô ta lại đến nhà chơi với con một lần. Đáng lẽ chỉ nên đến thăm con, vậy mà cô ta ngồi trò chuyện rôm rả với mẹ chồng tôi cả buổi, như người thân thiết. Còn tôi, vợ hiện tại trong nhà, lại như người thừa.

Cô ta thậm chí không chào tôi lấy một câu. Bao lần tôi ấm ức nói với chồng, anh chỉ bảo: "Cô ấy đến thăm con thôi, em đừng làm lớn chuyện".

Mẹ chồng tôi gần đây đau ốm, tôi là người chăm sóc từ đầu đến cuối. Nhưng khi đưa bà đi viện, vợ cũ của chồng lại gọi điện, dặn chồng tôi đưa mẹ đi bệnh viện này, khám bác sĩ kia, mua loại thuốc nọ… Còn chồng tôi cứ răm rắp nghe theo, mặc kệ những gì tôi đã sắp xếp trước đó.

Có lần, con riêng của chồng tôi bị sốt cao, tôi tất bật lo từ đêm đến sáng. Tôi đưa con đi viện, chăm con suốt ở bệnh viện. Ấy vậy mà khi cô ta biết chuyện, chỉ cần gọi cho chồng tôi một cuộc, bảo phải chuyển con sang phòng dịch vụ cao cấp, thế là anh làm y như lời cô ta. Tôi cảm thấy công sức mình như bị phủi sạch.

Còn bao nhiêu chuyện khiến tôi nghẹn lòng. Cô ta vô tư nhắn tin cho chồng tôi về chuyện riêng tư, lúc thì "hôm nay em mệt quá", lúc lại "anh xem cuối tuần có thể chở con đi công viên giúp em không".

Đặc biệt, cô ta rất biết cách lấy lòng mẹ chồng tôi, khiến bà luôn khen ngợi cô ta "giỏi giang, biết nghĩ cho con cái". Còn tôi trong mắt mẹ chồng lúc nào cũng là "vợ sau, không hiểu chuyện".

Đã 5 năm kể từ ngày chồng tôi ly hôn nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn nhắc về con dâu cũ như người thân trong nhà, không nể mặt tôi.

3 năm làm vợ anh, tôi đã cố gắng rất nhiều để vun vén cho gia đình này. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mình không có vị trí thực sự. Vợ cũ của anh can thiệp vào từng ngóc ngách cuộc sống của tôi. Chồng tôi thì luôn viện cớ "vì con" nhưng liệu có cần nghe cô ta đến mức như vậy?

Tôi mệt mỏi vô cùng. Ly hôn thì không đành vì tôi còn yêu chồng, còn trách nhiệm với gia đình. Nhưng cứ sống mãi trong cảnh này, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ.

Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi quá nhu nhược hay không? Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm gì để cuộc sống vợ chồng tôi được bình yên hơn.


NS (th)

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Nho Shine Muscat tỉnh Yamanashi quảng bá tại Việt Nam

Món ngon 14:22

Nhằm đưa hình ảnh nho Shine Muscat đến gần hơn với thị trường Việt Nam, tỉnh Yamanashi – Nhật Bản chính thức ra mắt video quảng bá bằng tiếng Việt.

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Khám phá những món ăn độc lạ khắp mọi miền

Món ngon 08:15

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.