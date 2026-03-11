Chồng cũ, vợ cũ và những cái kết...

Ly hôn vì ngoại tình, tôi bị chồng cũ tước quyền gần gũi con trai

Dù tòa án cho phép được thăm nom, hơn một năm nay chồng cũ liên tục tìm cách ngăn cản, không cho tôi gặp con, thậm chí Tết cũng không cho con về thăm ông bà ngoại..

Vợ chồng tôi từng có 5 năm chung sống mà tôi vẫn nghĩ là đủ yên ổn. Chúng tôi không quá dư dả nhưng có nhà, có con trai kháu khỉnh, cả hai cùng đi làm và chia sẻ việc gia đình nhưng rồi tôi đã mắc phải sai lầm không thể cứu vãn.

Khi mọi thứ tưởng yên ổn thì tôi lại cảm nắng một đồng nghiệp. Mối quan hệ ấy không kéo dài, cũng không sâu đậm như nhiều người tưởng, nhưng khi chồng phát hiện, anh không đánh tôi, không làm ầm ĩ, chỉ lặng lẽ thu thập bằng chứng và lạnh lùng đưa tờ đơn ly hôn cho tôi, dù tôi đã rất ân hận nhưng anh không cho tôi cơ hội.

Chúng tôi ly hôn sau đó không lâu. Vì thu nhập của chồng cao hơn tôi nhiều, công việc ổn định, lại có nhà riêng, tòa án giao quyền nuôi con trai cho bố. Tôi hiểu điều đó và chấp nhận để con trai có cuộc sống tốt hơn. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không chỉ là mất gia đình mà là việc chồng cũ liên tục dùng sai lầm của tôi để phủ nhận tư cách làm mẹ.

Chồng cũ liên tục dùng sai lầm của tôi để phủ nhận tư cách làm mẹ (ảnh minh hoạ: AI)

Trong suốt quá trình ra tòa, anh ấy đưa ra đủ lý do để chứng minh tôi không đủ điều kiện nuôi dạy con, rằng tôi là người mẹ hư hỏng, thiếu chuẩn mực đạo đức, không thể làm gương cho con. Tôi im lặng vì biết mình sai và không có quyền bào chữa cho lỗi lầm ấy.

Bản án của toà cho phép tôi được quyền thăm nom con theo quy định. Tôi nghĩ rằng, dù không còn là vợ chồng, ít nhất tôi vẫn có thể làm mẹ nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hơn một năm nay, tôi gần như không được gặp con. Mỗi lần tôi xin đến thăm, chồng cũ lại đưa ra lý do lúc thì con bận học, lúc thì con ốm, lúc lại nói con không muốn gặp tôi vì mẹ không gương mẫu… Chồng cũ có lần có nhắn thẳng rằng tôi đừng đến nữa, một người mẹ như tôi không tốt đối với sự phát triển của con.

Tết vừa rồi, tôi tha thiết xin được đón con về thăm ông bà ngoại nhưng chồng cũ kiên quyết từ chối. Anh nói tôi không có quyền đưa con đi đâu khi chưa được sự đồng ý của anh và lặp lại rằng tôi từng ngoại tình nên không xứng đáng được gần gũi con trai.

Tôi không phủ nhận lỗi lầm của mình nhưng tôi vẫn là mẹ của con tôi. Tôi chưa từng bỏ mặc con, sau ly hôn tôi vẫn gửi tiền, mua quà, hỏi han việc học của con qua tin nhắn, dù phần lớn không nhận được hồi âm.

Điều khiến tôi sợ nhất là khoảng cách ngày một lớn giữa tôi và con trai. Con còn nhỏ, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời người lớn nói. Tôi sợ rằng trong tâm trí con, tôi sẽ dần trở thành một người mẹ tệ bạc, đáng xấu hổ và không còn chỗ đứng trong tuổi thơ của con.

Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới Gia đình tôi và nhà chồng vốn là hàng xóm thân thiết. Từ nhỏ, bố mẹ hai bên đã nửa đùa nửa thật về chuyện kết thông gia. Duyên phận ấy đã thúc đẩy tôi và chồng tìm hiểu, nảy sinh tình cảm. Cả hai sống chung từ lúc ra Hà Nội học đại học. Tốt nghiệp đại học, chúng tôi kết hôn và tiếp quản công việc kinh doanh xưởng sản xuất nội thất của bố mẹ chồng. May mắn, anh bắt tay vào làm thì xưởng nhận được nhiều đơn hàng hơn, thu nhập tăng lên. Nhờ vậy, tôi không phải làm việc, chỉ quán xuyến nhà cửa và chăm con. 6 năm bên nhau, lúc tôi nghĩ mình đang hạnh phúc viên mãn thì chồng tôi ngoại tình với kế toán của xưởng. Ngày phát hiện chuyện đau lòng, tôi không gào thét, đánh ghen. Tôi chỉ hỏi anh lý do phản bội. Anh thừa nhận bản thân có lỗi với tôi. Tuy nhiên, anh nói tôi không giúp đỡ anh trong công việc. Anh thấy tôi chỉ biết chưng diện, thích đi du lịch, hưởng thụ. Tôi không gồng gánh, hỗ trợ anh quản lý công việc kinh doanh. Tôi khiến anh cảm thấy cô độc. Những lúc anh gặp khó khăn, nữ kế toán mới là người cùng anh đương đầu, giải quyết. Sự tận tâm, dịu dàng của cô ấy làm anh rung động. Nghe từng lời gan ruột của anh, tôi đau thắt trong lòng. Tôi chấp nhận buông tay để anh đến với nữ kế toán. Tôi rất băn khoăn không biết làm cách nào để giữ quyền lợi chính đáng cho con trai. Ảnh: PX Dĩ nhiên, quyết định của tôi vấp phải sự phản đối từ phía bố mẹ hai bên. Chính anh cũng níu kéo, hứa sẽ quên cô gái kia. Nhưng với tôi, phản bội là điều không thể tha thứ. Tôi cũng không cam tâm sống với người chồng đã "ăn nằm" với người đàn bà khác. Để tỏ rõ quyết tâm, tôi dọn đồ, dắt con trai rời nhà. Ngày ra tòa, tôi không đòi hỏi nhưng sau đó, anh tự thương lượng với tôi và đề ra mức chu cấp khá cao cho con trai. Sau ly hôn, tôi muốn tìm việc làm nhưng chồng cũ khuyên tôi dành thời gian chăm con. Anh hứa gửi tiền đủ để mẹ con tôi sống thoải mái. Quả thật, anh giữ đúng lời hứa, đều đặn gửi tiền chu cấp hằng tháng. Với số tiền ấy, tôi thoải mái tiêu xài, thậm chí dư dả để đi du lịch. Tôi càng thấy việc không đi làm, ở nhà lo cho con là hợp lý. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu rối ren khi chồng cũ của tôi chính thức kết hôn với nữ kế toán. Chuyện chuyển tiền chu cấp cho mẹ con tôi do cô ta phụ trách. Vài tháng đầu, mọi việc vẫn suôn sẻ, cô ấy nhã nhặn hỏi thăm mẹ con tôi và gửi tiền. Nhưng sau đó, thời gian chuyển tiền luôn chậm trễ hoặc đợi tôi nhắc thì cô ấy mới chuyển. Cô ấy còn chuyển không đủ con số ban đầu mà chồng cũ hứa chu cấp. Tôi hỏi thì cô ấy bóng gió rằng, công việc kinh doanh gặp khó khăn, khuyên tôi nên chi tiêu tiết kiệm. Thậm chí, cô ấy có ý ám chỉ tôi chỉ biết ăn bám vào nhà chồng cũ. Tôi tức giận, gửi những tin nhắn ấy cho chồng cũ xem thì anh lại quay ra bênh vợ mới. Anh bảo vợ mới nói đúng, công việc kinh doanh đang gặp trục trặc và khuyên tôi nên tìm việc làm. Tôi nghe qua thật khó tin. Tôi đoán đó là một chiêu trốn tránh trách nhiệm chu cấp do cô vợ mới của chồng cũ bày ra. Tuy nhiên, tôi không thể đôi co hay truy cứu trách nhiệm chồng cũ vì khi ly hôn, tôi không yêu cầu cấp dưỡng. Tôi trách bản thân lúc ra tòa đã quá tự tin, nghĩ mình đủ sức nuôi con một mình. Hiện tại, tôi rất hoang mang và tức tối, không biết nên xử trí việc này như thế nào. Tôi chưa tìm được việc làm và cũng chẳng biết làm được gì. Giờ tôi phải làm như thế nào để chồng cũ giữ đúng lời hứa chu cấp cho mẹ con tôi?



Vợ cũ của chồng tuần nào cũng đến chơi, can thiệp chuyện nhà Tôi và chồng đã kết hôn được 3 năm. Trước đó, anh từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, có một cậu con trai riêng. Khi đến với anh, tôi biết mọi thứ sẽ không dễ dàng. Bố mẹ tôi phản đối dữ dội, vì sợ tôi phải làm mẹ kế, phải gánh những rắc rối từ mối quan hệ cũ của chồng. Nhưng tôi khi ấy mù quáng tin rằng, chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể vượt qua mọi thứ. Sau gần 2 năm tìm hiểu, tôi quyết định dọn về sống chung, trở thành vợ hợp pháp của anh và thành mẹ kế của con anh. Những tưởng sóng gió sẽ qua khi chồng tôi nói anh đã dứt tình cảm với vợ cũ. Nhưng thực tế, vợ cũ của anh vẫn như cái bóng, ám ảnh cuộc sống vợ chồng tôi từng ngày. Ảnh minh họa: TD Điều làm tôi mệt mỏi nhất là cô ta không nuôi con nhưng lại chỉ đạo mọi chuyện liên quan đến con cái. Khi ly hôn, cô ta để con cho chồng tôi nuôi vì cô ta "không có điều kiện, công việc bận rộn". Tôi đồng ý làm mẹ kế, thương con riêng của anh như con mình. Tôi lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Ấy vậy mà, chỉ cần có cớ liên quan đến con, cô ta gọi điện suốt ngày. Tôi lo cho con từ bữa ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành. Ấy vậy mà, chỉ cần có cớ liên quan đến con, cô ta gọi điện suốt ngày. Hết hỏi hôm nay con ăn gì, có ốm không, có học bài chưa… đến các việc như mua quần áo, cắt tóc, cô ta cũng "chỉ đạo" qua điện thoại. Những dịp quan trọng như sinh nhật con, họp phụ huynh, lễ khai giảng… cô ta lấy cớ bận không đến nhưng lại gọi bắt chồng tôi phải có mặt, phải làm thế này thế kia. Mỗi tuần, cô ta lại đến nhà chơi với con một lần. Đáng lẽ chỉ nên đến thăm con, vậy mà cô ta ngồi trò chuyện rôm rả với mẹ chồng tôi cả buổi, như người thân thiết. Còn tôi, vợ hiện tại trong nhà, lại như người thừa. Cô ta thậm chí không chào tôi lấy một câu. Bao lần tôi ấm ức nói với chồng, anh chỉ bảo: "Cô ấy đến thăm con thôi, em đừng làm lớn chuyện". Mẹ chồng tôi gần đây đau ốm, tôi là người chăm sóc từ đầu đến cuối. Nhưng khi đưa bà đi viện, vợ cũ của chồng lại gọi điện, dặn chồng tôi đưa mẹ đi bệnh viện này, khám bác sĩ kia, mua loại thuốc nọ… Còn chồng tôi cứ răm rắp nghe theo, mặc kệ những gì tôi đã sắp xếp trước đó. Có lần, con riêng của chồng tôi bị sốt cao, tôi tất bật lo từ đêm đến sáng. Tôi đưa con đi viện, chăm con suốt ở bệnh viện. Ấy vậy mà khi cô ta biết chuyện, chỉ cần gọi cho chồng tôi một cuộc, bảo phải chuyển con sang phòng dịch vụ cao cấp, thế là anh làm y như lời cô ta. Tôi cảm thấy công sức mình như bị phủi sạch. Còn bao nhiêu chuyện khiến tôi nghẹn lòng. Cô ta vô tư nhắn tin cho chồng tôi về chuyện riêng tư, lúc thì "hôm nay em mệt quá", lúc lại "anh xem cuối tuần có thể chở con đi công viên giúp em không". Đặc biệt, cô ta rất biết cách lấy lòng mẹ chồng tôi, khiến bà luôn khen ngợi cô ta "giỏi giang, biết nghĩ cho con cái". Còn tôi trong mắt mẹ chồng lúc nào cũng là "vợ sau, không hiểu chuyện". Đã 5 năm kể từ ngày chồng tôi ly hôn nhưng mẹ chồng tôi vẫn luôn nhắc về con dâu cũ như người thân trong nhà, không nể mặt tôi. 3 năm làm vợ anh, tôi đã cố gắng rất nhiều để vun vén cho gia đình này. Nhưng càng ngày, tôi càng cảm thấy mình không có vị trí thực sự. Vợ cũ của anh can thiệp vào từng ngóc ngách cuộc sống của tôi. Chồng tôi thì luôn viện cớ "vì con" nhưng liệu có cần nghe cô ta đến mức như vậy? Tôi mệt mỏi vô cùng. Ly hôn thì không đành vì tôi còn yêu chồng, còn trách nhiệm với gia đình. Nhưng cứ sống mãi trong cảnh này, tôi không biết mình sẽ chịu đựng được đến bao giờ. Nhiều khi tôi tự hỏi có phải tôi quá nhu nhược hay không? Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm gì để cuộc sống vợ chồng tôi được bình yên hơn.



