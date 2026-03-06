Nghệ sĩ Đức Xuân trao quà từ thiện và tham dự Lễ hội tại Cần Thơ

Những ngày đầu tháng Ba, không khí tại Cần Thơ trở nên rộn ràng khi diễn ra lễ hội truyền thống "Tống gió, tống ôn" tại Miếu Bà làng chài. Dịp này, nghệ sĩ – hoa hậu Đức Xuân cùng tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phong Thủy Kiến trúc vào đời sống đã có chuyến thiện nguyện ý nghĩa khi trao quà cho bà con nghèo và tham dự lễ hội văn hóa đặc sắc của vùng sông nước.

Nghệ sĩ Đức Xuân cùng ông xã Tiến sĩ Vũ Quốc Huy trao quà từ thiện cho bà con xóm chài - TP Cần Thơ.

Tại chương trình, nghệ sĩ Đức Xuân cùng đoàn đã trao tặng 150 phần quà gồm gạo, đường, sữa và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại làng chài trong những ngày đầu năm. Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, góp phần mang đến niềm vui và sự ấm áp cho bà con địa phương.

Lễ hội "Tống gió, tống ôn" năm nay diễn ra từ ngày 1-3 (tức 13 tháng Giêng âm lịch). Ngay từ sáng sớm, Ban trụ trì Miếu Bà làng chài đã tổ chức nghi thức rước Bà trang nghiêm, mở đầu chuỗi hoạt động tâm linh cầu an, cầu mưa thuận gió hòa.

Theo quan niệm dân gian của cư dân miền sông nước, nghi thức "tống gió, tống ôn" mang ý nghĩa xua đi những điều không may của năm cũ, cầu mong một năm mới bình an, mùa đánh bắt thuận lợi, cá tôm đầy khoang.

Từ sáng sớm, đông đảo người dân địa phương cùng du khách từ nhiều tỉnh miền Tây đã tụ hội về Miếu Bà để dâng hương, cầu nguyện cho một năm làm ăn khấm khá. Không khí lễ hội vì thế càng thêm nhộn nhịp, thể hiện nét văn hóa tín ngưỡng lâu đời của cư dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây là lần thứ hai liên tiếp nghệ sĩ Đức Xuân tham gia lễ hội văn hóa truyền thống ý nghĩa này. Theo nữ nghệ sĩ, với vai trò là người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và đào tạo học viên về phong thủy đời sống, chị luôn mong muốn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chia sẻ tại sự kiện, Đức Xuân, cho biết việc tham gia những lễ hội dân gian không chỉ giúp gìn giữ bản sắc vùng miền mà còn tạo cơ hội để thế hệ trẻ hiểu hơn về đời sống tín ngưỡng của người dân Nam bộ. Với vai trò Viện phó của Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Phong Thủy Kiến trúc vào đời sống, chị mong muốn cùng tập thể viện góp phần kết nối văn hóa truyền thống với đời sống hiện đại, đồng thời thực hiện các hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng.

Nghệ sĩ Đức Xuân trao tặng áo quan Tổ bảo thọ- Đình Phong Phú (TP. Hồ Chí Minh) trong chuyến từ thiện.

Trước chuyến đi thiện nguyện tại Cần Thơ, nữ nghệ sĩ cũng đã có hoạt động ý nghĩa tại Đình Phong Phú, thuộc Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, chị đã trao tặng hơn 40 chiếc áo quan cho Tổ bảo thọ của đình, với mong muốn hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có sự chuẩn bị chu đáo trong những tình huống không may của cuộc sống.

Những hoạt động thiện nguyện và sự hiện diện của nghệ sĩ Đức Xuân tại lễ hội đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa nghệ sĩ với cộng đồng, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của vùng sông nước Nam bộ.