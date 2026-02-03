Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

Khoẻ - Đẹp 14:39

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Ca sĩ Lâm Trí Tú - Đại sứ võ thuật lan tỏa tinh thần yêu nước và nhân ái

Chuyện của Sao 14:37

Ca sĩ Lâm Trí Tú biểu diễn trong chương trình Giao lưu Võ đạo tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách mời đến từ các câu lạc bộ võ thuật cả nước.

Không gian trải nghiệm đa điểm cham tại Coca-Cola Tết Fest 2026

Tiêu dùng thông minh 14:35

Thực hiện chủ đề “Bật hứng khởi, dệt nên Tết mới” của chiến dịch Tết 2026, Coca-Cola Việt Nam tổ chức hoạt động trãi nghiệm mang tên Coca-Cola Tết Fest 2026.

Giao lưu võ đạo 2026, lan tỏa tinh thần võ thuật Việt Nam

Điểm đến 11:21

Tối 31-01 tại Nhà thi đấu Đa năng phường Tân Thuận, TP HCM, chương trình "Giao lưu võ đạo năm 2026 đã chính thức diễn ra.

Doanh nhân Trần Thị Quý được vinh danh Doanh nhân vì cộng đồng năm 2025

Bản lĩnh sống 11:19

Doanh nhân Trần Thị Quý được Tạp chí Phụ Nữ Mới trao danh hiệu "Nghệ sĩ Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025".

Dương Đình Dũng: Lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện cho thế hệ trẻ Việt Nam

Bản lĩnh sống 11:17

Dương Đình Dũng, sinh năm 2001, sống và làm việc tại Hà Nội, gương mặt trẻ tiêu biểu về học tập, rèn luyện và cống hiến gắn với lợi ích chung của cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật, trao quà cho trẻ mắc bệnh ung thư

Bản lĩnh sống 11:16

Hoa hậu Dạ Minh Châu biểu diễn nghệ thuật tại Mái ấm Mẹ Như và trao quà, lì xì cho trẻ mắc bệnh ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Nghệ sĩ đứng sau ánh đèn: Hồ Lệ Thu và hành trình “Vì sống là sẻ chia”

Chuyện của Sao 14:25

Ca sĩ Hồ Lệ Thu chọn đồng hành cùng ThS-BS Lê Viết Trí từ chương trình phẫu thuật nhân đạo “Vì sống là sẻ chia”, bồi đắp những giá trị nhân văn cho cộng đồng.

Nalisa Nguyễn được bổ nhiệm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu Cryslin

Khoẻ - Đẹp 13:08

Thương hiệu chăm sóc sức khỏe toàn diện Cryslin (Canada) quyết định bổ nhiệm Nalisa Nguyễn làm Tổng Giám đốc Đối ngoại Toàn cầu.

Mua gạo ngon ăn Tết – GẠO ST25 lúa tôm (Gạo Ông Cua) chính hãng ở đâu?

Món ngon 12:41

Tết Nguyên Đán luôn là dịp các gia đình Việt chú trọng hơn đến chất lượng bữa ăn, đặc biệt là chén cơm – nền tảng của mâm cơm sum họp.

Nu Skin Việt Nam tặng 4.500 sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ

Khoẻ - Đẹp 15:55

Nu Skin Việt Nam trao tặng 4.500 sản phẩm Dung dịch vệ sinh phụ nữ Scion Intimate Gentle Wash với tổng giá trị hơn 1,6 tỉ đồng.

LG tiếp tục dẫn đầu thị trường TV OLED Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 15:53

LG Electronics Việt Nam (LG) khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc TV OLED tại Việt Nam, với 62,5% thị phần về sản lượng và 57,4% về giá trị trong năm 2025.

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Chuyện của Sao 17:40

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Khoẻ - Đẹp 14:49

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Khoẻ - Đẹp 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Điểm đến 09:09

Triển lãm ảnh “Himalaya: Vẻ đẹp thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 09:07

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Khoẻ - Đẹp 09:06

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Khoẻ - Đẹp 18:44

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Bản lĩnh sống 17:59

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

3 tháng 2, 2026 | 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Chuỗi chương trình được thiết kế nhằm phục vụ người dùng đi lại, mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay sum họp gia đình một cách thuận tiện, đồng thời góp phần mang đến một mùa Tết đầy hứng khởi cho đối tác tài xế khắp cả nước.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị & Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Tết luôn là dịp đặc biệt để mỗi người trở về với gia đình, quây quần bên những người thương yêu. Với Grab, đây là dịp để chúng tôi tri ân, động viên những đối tác đã bền bỉ đồng hành suốt chặng đường vừa qua, và tiếp tục mang đến những giải pháp tiện lợi giúp người dùng đón Tết chủ động, thuận tiện hơn. Thông qua chuỗi ưu đãi và các hoạt động tri ân đối tác, Grab mong muốn trở thành 'cầu nối' cho những hành trình về quê, những bữa cơm sum họp, những ngày du xuân trọn vẹn, để niềm vui Tết lan tỏa khắp mọi miền".

Grab mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, mua sắm và sum họp của người dùng, với tâm điểm là bộ 34 mã ưu đãi theo tên gọi 34 tỉnh, thành phố trên cả nước (như TPHOCHIMINH, HANOI, DANANG…). Người dùng sử dụng dịch vụ tại địa phương khi nhập mã tên tỉnh/thành phố tương ứng sẽ được giảm 30% (tối đa 30.000 đồng) cho các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabFood và GrabMart. Chương trình áp dụng từ 23/01/2026 đến 13/02/2026, giúp người dùng cả nước có thể dễ dàng đón Tết an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, Grab cũng triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trên toàn hệ sinh thái. Nhằm lan tỏa thêm niềm vui và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, Grab phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Y Dược Huế, và Đại học Hàng Hải Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên như tặng 6.000 gói hội viên GrabUnlimited cho sinh viên, trong đó có 1.000 bạn trẻ đang tham gia chương trình Bạn tài Sinh viên của Grab. Quà tặng này bao gồm miễn phí sử dụng GrabUnlimited suốt 12 tháng và một loạt ưu đãi được thiết kế riêng cho người dùng sinh viên, giúp các bạn trẻ tiết kiệm chi phí di chuyển và ăn uống trong năm 2026. Hỗ trợ một phần chi phí về quê đón Tết cho 300 sinh viên để các bạn có điều kiện đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết…

Song Hà

