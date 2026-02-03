Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Chuỗi chương trình được thiết kế nhằm phục vụ người dùng đi lại, mua sắm, gặp gỡ bạn bè hay sum họp gia đình một cách thuận tiện, đồng thời góp phần mang đến một mùa Tết đầy hứng khởi cho đối tác tài xế khắp cả nước.

Bà Nguyễn Thanh Anh, Giám đốc Tiếp thị & Thương mại Doanh nghiệp, Grab Việt Nam, chia sẻ: "Tết luôn là dịp đặc biệt để mỗi người trở về với gia đình, quây quần bên những người thương yêu. Với Grab, đây là dịp để chúng tôi tri ân, động viên những đối tác đã bền bỉ đồng hành suốt chặng đường vừa qua, và tiếp tục mang đến những giải pháp tiện lợi giúp người dùng đón Tết chủ động, thuận tiện hơn. Thông qua chuỗi ưu đãi và các hoạt động tri ân đối tác, Grab mong muốn trở thành 'cầu nối' cho những hành trình về quê, những bữa cơm sum họp, những ngày du xuân trọn vẹn, để niềm vui Tết lan tỏa khắp mọi miền".

Grab mang đến loạt ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, mua sắm và sum họp của người dùng, với tâm điểm là bộ 34 mã ưu đãi theo tên gọi 34 tỉnh, thành phố trên cả nước (như TPHOCHIMINH, HANOI, DANANG…). Người dùng sử dụng dịch vụ tại địa phương khi nhập mã tên tỉnh/thành phố tương ứng sẽ được giảm 30% (tối đa 30.000 đồng) cho các dịch vụ GrabBike, GrabCar, GrabFood và GrabMart. Chương trình áp dụng từ 23/01/2026 đến 13/02/2026, giúp người dùng cả nước có thể dễ dàng đón Tết an toàn và tiện lợi.

Bên cạnh đó, Grab cũng triển khai hàng loạt ưu đãi hấp dẫn trên toàn hệ sinh thái. Nhằm lan tỏa thêm niềm vui và tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, Grab phối hợp cùng Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và các trường Đại học Đà Nẵng, Đại học Y Dược Huế, và Đại học Hàng Hải Việt Nam triển khai chương trình hỗ trợ sinh viên như tặng 6.000 gói hội viên GrabUnlimited cho sinh viên, trong đó có 1.000 bạn trẻ đang tham gia chương trình Bạn tài Sinh viên của Grab. Quà tặng này bao gồm miễn phí sử dụng GrabUnlimited suốt 12 tháng và một loạt ưu đãi được thiết kế riêng cho người dùng sinh viên, giúp các bạn trẻ tiết kiệm chi phí di chuyển và ăn uống trong năm 2026. Hỗ trợ một phần chi phí về quê đón Tết cho 300 sinh viên để các bạn có điều kiện đoàn viên cùng gia đình trong dịp Tết…