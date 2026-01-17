MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi khuyến mãi lớn dịp Tết 2026





Tăng cường dự trữ hàng Tết lên đến 30%

MMVN xây dựng chiến lược dự trữ hàng hóa Tết bài bản nhằm đảm bảo nguồn cung dồi dào và kịp thời trên toàn hệ thống. So với Tết năm 2025, tổng lượng hàng dự trữ năm nay tăng từ 10–30% tùy theo nhóm ngành hàng, trong đó nhóm nhu yếu phẩm, bánh kẹo và thực phẩm chế biến sẵn ghi nhận mức tăng cao do kỳ nghỉ Tết kéo dài. Ngành hàng bia rượu tăng nhẹ, trong khi nhóm đồ dùng gia đình tăng đáng kể, đặc biệt tại các kho khu vực miền Trung.

Trong giai đoạn cao điểm Tết, MM Mega Market Việt Nam triển khai kế hoạch dự trữ quy mô lớn, với hàng khô và phi thực phẩm đạt khoảng 30.000 tấn, cùng nhóm thực phẩm tươi sống khoảng 2.800 tấn, nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm của khách hàng trong suốt mùa cao điểm.

Với chiến lược dự trữ chủ động và linh hoạt, MMVN kỳ vọng mang đến trải nghiệm mua sắm Tết thuận tiện, an tâm và tiết kiệm cho khách hàng, đồng thời góp phần cân bằng cung – cầu và ổn định thị trường trong giai đoạn cuối năm.

MMVN tăng tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết Bính Ngọ từ 10–30% so với Tết 2025.

MM Mega Market Việt Nam đặc biệt chú trọng công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong mùa cao điểm cuối năm. Doanh nghiệp triển khai kiểm soát nghiêm ngặt xuyên suốt chuỗi cung ứng, từ khâu nhập khẩu, bảo quản đến bày bán tại hệ thống trung tâm, nhằm đảm bảo các sản phẩm đến tay người tiêu dùng luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao.

Chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

MM Mega Market Việt Nam triển khai chuỗi chương trình khuyến mãi Tết 2026 trên toàn quốc, kéo dài xuyên suốt giai đoạn cao điểm cuối năm, Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán. Chuỗi khuyến mãi được triển khai theo nhiều giai đoạn liên tiếp, với nội dung và danh mục sản phẩm được điều chỉnh linh hoạt theo nhu cầu thị trường như Year-End Celebration & Happy New Year; Nhà sạch tinh tươm – Khai xuân thịnh vượng; Sắm Tết thảnh thơi – Deal hời tận cửa…

Các hình thức ưu đãi được thiết kế đa dạng như giảm giá trực tiếp, mua nhiều giá tốt, mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1, combo tiết kiệm và quà tặng kèm, với mức ưu đãi hấp dẫn trong các chương trình chọn lọc.

Nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn được triển khai phục vụ mùa mua sắm cao điểm trong năm.

Ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng Giám đốc Điều hành MM Mega Market Việt Nam, chia sẻ bên cạnh việc mang lại các lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng, MMVN còn nỗ lực thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc ổn định thị trường, đảm bảo nguồn cung, hỗ trợ chuỗi cung ứng và duy trì sự cân bằng kinh tế trong giai đoạn cuối năm và dịp Tết Nguyên đán.

"Đây cũng là minh chứng cho cam kết lâu dài của MMVN trong việc đồng hành cùng thị trường, doanh nghiệp và cộng đồng, góp phần tạo nền tảng ổn định cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong mùa Tết đang cận kề" – ông Toàn nói.

Năm nay, các giỏ quà Tết của MM Mega Market Việt Nam được xây dựng xoay quanh nhóm thực phẩm và đồ uống chất lượng cao, với danh mục sản phẩm được tuyển chọn kỹ lưỡng. Danh mục quà Tết được thiết kế với dải giá đa dạng, từ khoảng 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng, trong đó hơn 50% số set quà có mức giá dưới 500.000 đồng…