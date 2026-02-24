Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga mặc áo dài quảng bá văn hóa Việt

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xem áo dài như một "sứ giả" đặc biệt để lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam đến với bạn bè trong và ngoài nước.

Mâm cỗ Tết của đồng bào vùng cao mang nét rất riêng, đậm vị núi rừng; Mâm “Tết năm cùng” của người Dao ở Thanh Hóa, là dịp để con cháu quây quần bên gia đình...

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt MV xuân "Chúc Tết ông bà, cha mẹ", món quà tinh thần đầy ý nghĩa gửi đến gia đình và khán giả nhân dịp xuân Bính Ngọ.

Năm 2025 đánh dấu chặng đường nổi bật của Giảng viên - NTK Lê Minh Phú khi anh ghi dấu ấn trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và hoạt động vì cộng đồng.

Hoa hậu Dạ Minh Châu lại bồi hồi nhớ về những ký ức Tết của tuổi thơ đong đầy yêu thương bên gia đình nơi miền Tây sông nước.

Đồng hành cùng Ban Trụ trì chùa Từ Nhãn (phường Phú Mỹ, TP HCM), doanh nhân Lê Thùy góp sức lan tỏa tinh thần tương thân tương ái qua "Phiên chợ Tết 0 đồng".

Báo cáo Connected Consumer quý IV/2025 của Công ty nghiên cứu Decision Lab công bố về thị trường gọi xe và giao đồ ăn Việt Nam cho thấy những con số đáng chú ý.

Lê Thùy được biết đến là hình mẫu phụ nữ hiện đại: bản lĩnh, trí tuệ và giàu tinh thần phụng sự.

Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Trinh diện áo dài thuần Việt, gửi lời chúc tốt đẹp đến bạn bè, đối tác, người thân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Tuần lễ miễn phí khám, tư vấn vô sinh - hiếm muộn 2026 từ ngày 28-2 đến 6-3, tặng nhiều xét nghiệm và voucher hỗ trợ IVF cho các cặp vợ chồng mong con.

Home Credit trở thành điểm tựa vững chắc về tài chính và cuộc sống cùng mỗi gia đình "góp nên Tết Nhà Vô Giá" từ những nỗ lực bình dị nhưng thiết thực nhất.

The Global City – khu đô thị quốc tế trung tâm TPHCM, đang trở thành điểm hẹn du xuân sôi động mang đến không gian trải nghiệm trọn vẹn cho cả gia đình.

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Những kiểu sửa nhà phản tác dụng cần tránh

24 tháng 2, 2026

Không phải sửa sang nào cũng giúp nhà bán được giá. Nhiều “nâng cấp” tưởng tinh tế lại trở thành điểm trừ khiến người mua e ngại.

Trước khi tân trang, hãy xem đâu là những thay đổi dễ phản tác dụng.

Trước khi bạn vội vàng đập tường, thay sàn hay khoác lên căn nhà một lớp sơn “bắt trend” để chuẩn bị rao bán, có lẽ nên chậm lại một chút. Theo các chuyên gia bất động sản, không ít trường hợp chính sự hăng hái sửa sang của chủ nhà lại vô tình trở thành rào cản, khiến căn nhà khó tìm được người mua phù hợp.

Người mua ngày nay không chỉ xem nhà bằng mắt, mà còn bằng cảm giác. Họ muốn nhìn thấy một không gian đủ trung tính để dễ hình dung cuộc sống của chính mình, thay vì phải loay hoay “gỡ rối” những dấu ấn cá nhân quá đậm nét từ chủ cũ.

Dưới đây là 7 sai lầm phổ biến khi cải tạo nhà để bán mà bạn cần tuyệt đối tránh nếu muốn được giá.

Đôi khi, chính những thay đổi nhỏ nhất dù xuất phát từ ý tốt lại vô tình khiến việc bán nhà trở nên khó khăn hơn (Ảnh: Getty).

Dấu ấn cá nhân quá đậm nét

Những bức tranh tường khổ lớn, mảng trang trí cầu kỳ hay thiết kế mang tính độc bản có thể khiến chủ nhà tự hào, nhưng lại là thử thách lớn với người mua. Khi bước vào một không gian quá cá nhân hóa, họ khó hình dung cuộc sống của chính mình trong đó, thậm chí còn cảm thấy bị áp đặt về thị giác.

Các chuyên gia bất động sản khuyên rằng, trước khi bán, hãy đưa ngôi nhà trở về trạng thái trung tính nhất có thể. Tường sơn màu sáng, nhẹ nhàng như trắng, kem hay ghi nhạt không chỉ giúp không gian trông rộng và sáng hơn, mà còn đóng vai trò như một “tấm toan trắng” để người mua dễ tưởng tượng cách bài trí theo sở thích của họ.

Chạy theo xu hướng sơn tường, giấy dán ngắn hạn

Màu sơn nổi bật hay giấy dán tường họa tiết cầu kỳ có thể rất hợp mốt ở thời điểm hiện tại, nhưng xu hướng thì thay đổi nhanh. Chỉ sau vài năm, những lựa chọn này dễ trở nên lỗi thời, thậm chí gây phiền toái cho người mua khi phải bóc dỡ, xử lý lại.

Đặc biệt với khí hậu nóng ẩm ở Việt Nam, giấy dán tường cũ bong tróc, ố mốc là điều khiến nhiều khách mua “ngại động vào”. Giải pháp an toàn nhất vẫn là các gam màu sáng, trung tính cho phòng khách, bếp và không gian sinh hoạt chung. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn chỉ nên áp dụng ở những khu vực nhỏ, khép kín như nhà vệ sinh phụ.

Tự sửa chữa nhưng thiếu chuyên nghiệp

Không ít chủ nhà chọn cách tự sửa chữa để tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, nếu tay nghề không đảm bảo, những lỗi nhỏ như gạch ốp lệch, kệ treo không thẳng hay tay nắm cửa lỏng lẻo sẽ nhanh chóng “lộ diện”.

Với người mua, những chi tiết tưởng chừng nhỏ này lại là dấu hiệu cảnh báo về chất lượng bảo dưỡng tổng thể của căn nhà. Nguyên tắc được các môi giới nhắc đi nhắc lại là hoặc làm cho thật chỉn chu, hoặc giữ nguyên hiện trạng. Một ngôi nhà cũ nhưng gọn gàng, sạch sẽ vẫn tạo thiện cảm hơn một không gian sửa sang dang dở.

Đánh đổi công năng để lấy thẩm mỹ

Việc đập thông phòng, giảm số phòng ngủ hay tháo bỏ tủ âm tường để tạo cảm giác rộng rãi có thể hợp gu một số người, nhưng lại làm giảm giá trị sử dụng của ngôi nhà. Với các gia đình, số phòng ngủ và không gian lưu trữ luôn là yếu tố được cân nhắc kỹ lưỡng.

Hy sinh những công năng cốt lõi này để chạy theo xu hướng thiết kế thoáng đãng đôi khi khiến tệp khách hàng tiềm năng bị thu hẹp đáng kể.

Đầu tư tiền bạc không đúng chỗ

Một sai lầm phổ biến là chi mạnh tay cho những hạng mục mang tính trang trí như tủ rượu, tiểu cảnh, trong khi bếp và nhà vệ sinh, 2 khu vực quan trọng nhất, lại xuống cấp. Trên thực tế, đây mới là những không gian ảnh hưởng lớn đến quyết định mua nhà.

Khách hàng có thể chấp nhận một ban công đơn giản, nhưng sẽ rất đắn đo nếu khu vực nấu nướng hay vệ sinh cũ kỹ, ẩm thấp. Nếu ngân sách có hạn, hãy ưu tiên làm mới bếp và phòng tắm trước tiên.

Thay đổi công năng khu vực để xe

Trong bối cảnh giao thông đô thị, chỗ để xe là yếu tố gần như bắt buộc. Việc cải tạo gara, sân trước hay tầng trệt thành không gian sinh hoạt khác có thể phù hợp với lối sống cá nhân, nhưng lại khiến nhiều người mua tiềm năng “loại ngay từ vòng gửi xe”.

Giữ nguyên công năng khu vực để xe sẽ giúp người mua dễ hình dung cuộc sống lâu dài hơn trong căn nhà.

Nâng cấp chắp vá, thiếu đồng bộ

Một không gian với thiết bị mới cũ lẫn lộn, chẳng hạn vòi nước sáng bóng gắn trên chậu rửa đã nứt, thường tạo cảm giác tạm bợ. Sự đồng bộ, hài hòa quan trọng hơn giá trị từng món đồ riêng lẻ.

Nếu chưa đủ điều kiện nâng cấp toàn diện, hãy đảm bảo mọi thứ hoạt động tốt, sạch sẽ và thống nhất về tổng thể. Đôi khi, “ít mà tinh” lại là chìa khóa giúp ngôi nhà ghi điểm trong mắt người mua.

6 cách giấu đồ tinh tế để nhà lúc nào cũng ngăn nắp

Trong những căn hộ hiện đại, đặc biệt là nhà phố và chung cư diện tích vừa và nhỏ, bài toán lưu trữ luôn khiến nhiều người đau đầu. Đồ đạc không quá nhiều, nhưng nếu được sắp xếp thiếu tinh tế, không gian rất dễ trở nên chật chội, rối mắt.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc thiếu chỗ mà là chúng ta chưa tận dụng hết những khoảng trống sẵn có trong nhà.

Có rất nhiều cách khéo léo để bổ sung các khu vực lưu trữ ẩn ở hầu như mọi ngóc ngách trong nhà bạn (Ảnh: AD).

Dưới đây là 6 giải pháp thông minh giúp bạn mở rộng không gian cất giữ mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

Khoảng trống trên nóc tủ

Nóc tủ bếp, nóc kệ sách hay các hệ tủ không chạm trần thường bị bỏ quên, trong khi đây lại là không gian lưu trữ rất lý tưởng. Thay vì để trống cho bụi bám, bạn có thể đặt lên đó những chiếc giỏ, hộp có nắp để cất đồ ít dùng.

Bí quyết nằm ở sự đồng bộ: chọn giỏ mây, hộp vải hoặc hộp kim loại cùng tông màu, cùng kiểu dáng để tạo cảm giác gọn gàng, có chủ đích. Nhờ vậy, những cuộn giấy vệ sinh dự trữ, khăn lau hay đồ dùng theo mùa vừa được giấu đi, vừa không phá vỡ thẩm mỹ chung của căn phòng.

Điều quan trọng là tránh đặt đồ lộ thiên. Khi mọi thứ được gom gọn trong hộp, không gian sẽ trông ngăn nắp hơn rất nhiều.

Gầm giường - kho lưu trữ quen mà lạ

Với những căn hộ nhỏ, gầm giường chính là “bất động sản” quý giá. Đây là nơi hoàn hảo để cất quần áo trái mùa, chăn bông hay giấy tờ ít khi cần đến.

Tuy nhiên, do khí hậu nóng ẩm, bạn nên ưu tiên các hộp nhựa có nắp kín hoặc hộp có bánh xe để tránh bụi và ẩm mốc. Nếu có điều kiện, túi hút chân không sẽ giúp bảo quản chăn màn tốt hơn và tiết kiệm thêm diện tích.

Chỉ cần sắp xếp đúng cách, gầm giường sẽ trở thành kho chứa đồ gọn gàng mà không hề ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày.

Mặt sau cánh cửa - bức tường lưu trữ bị lãng quên

Cánh cửa không chỉ để đóng mở. Phía sau cửa phòng ngủ, cửa tủ quần áo hay cửa phòng giặt chính là “bức tường” lưu trữ theo chiều dọc vô cùng hiệu quả, lại không chiếm diện tích sàn.

Bạn có thể lắp móc treo hoặc giá treo đa năng để treo áo khoác, túi xách, khăn tắm, thắt lưng hay phụ kiện. Riêng trong bếp, vài chiếc móc nhỏ dán phía trong cánh tủ có thể giúp cất gọn găng tay lò nướng, muỗng đong hay kẹp túi thực phẩm - giải phóng mặt bàn vốn đã chật chội.

Đừng để vali rỗng “ngủ đông”

Nhiều gia đình cất vali trên nóc tủ hoặc dưới gầm giường nhưng lại để trống. Trong khi đó, bản thân chiếc vali đã là một hộp lưu trữ kín đáo và chắc chắn.

Hãy tận dụng chúng để đựng áo khoác dày, đồ du lịch hoặc túi xách ít dùng. Cách này không tốn thêm chi phí, lại giúp giải phóng đáng kể không gian trong tủ quần áo.

Nội thất đa năng - giải pháp gọn gàng lâu dài

Trong xu hướng sống hiện đại, nội thất tích hợp ngăn chứa ngày càng được ưa chuộng. Một chiếc đôn ghế phòng khách có thể vừa làm chỗ gác chân, vừa chứa chăn mỏng, sách báo hay đồ chơi trẻ em.

Với phòng ngủ nhỏ, giường có ngăn kéo hoặc giường nâng hạ là lựa chọn rất đáng cân nhắc. Chỉ một thao tác đơn giản, đồ đạc đã biến mất khỏi tầm mắt, trả lại cảm giác gọn gàng tức thì.

Tái định nghĩa công năng tủ trang trí

Tủ rượu hay tủ console không chỉ để trưng bày. Những mẫu tủ cánh kín, thiết kế đẹp hoàn toàn có thể dùng để cất thư từ, hóa đơn, chìa khóa, thậm chí là giày dép đi trong nhà.

Nhờ đó, bạn vừa giữ được vẻ sang trọng cho không gian, vừa sở hữu thêm một kho chứa đồ “trá hình” vô cùng hiệu quả.

Cuối cùng, một ngôi nhà gọn gàng không cần quá nhiều tủ kệ cồng kềnh. Chỉ cần tận dụng thông minh những khoảng trống sẵn có, không gian sống sẽ trở nên thoáng đãng, nhẹ nhàng và dễ chịu hơn rất nhiều.


