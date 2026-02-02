Không gian trải nghiệm đa điểm cham tại Coca-Cola Tết Fest 2026

Tại TPHCM, CocaCola Tết Fest 2026 diễn ra trong ba ngày, từ 30-1 đến 1-2 ở Quảng trường Lê Lợi – Nguyễn Huệ. Lễ hội Tết mang đến không gian sôi động, nơi tinh thần Tết truyền thống được làm mới bằng những sắc màu hiện đại.

Điểm nhấn của sự kiện gồm các hoạt động chuẩn bị Tết tương tác sáng tạo, cùng bức tường thêu khổng lồ được tạo nên từ hàng ngàn mảnh ghép thủ công do chính khách tham quan thực hiện, thể hiện tinh thần “Dệt nên Tết mới” từ chính sự gắn kết cộng đồng.

Song song đó, không gian ẩm thực giao thoa mang đến hành trình thưởng thức đa dạng, với phố ẩm thực quy tụ hơn 100 món ăn đặc trưng từ các quán thuộc CocaCola Foodmarks, nơi ẩm thực truyền thống được làm mới theo phong cách hiện đại.

Đặc biệt, đêm nhạc hội tối 31-1 với dàn nghệ sĩ Gen Z cùng màn pháo hoa bùng nổ đã khuấy động không khí lễ hội, tạo nên khoảnh khắc đón năm mới đầy hứng khởi và rực rỡ cho người dân thành phố.

Trước đó, không khí lễ hội cũng được lan tỏa đến giới trẻ thủ đô Hà Nội thông qua chuỗi sự kiện tại Đại học Phenikaa, Đại học Đại Nam và Đại học Xây Dựng Hà Nội được tổ chức từ ngày 20-1 đến ngày 26-1.

Kết hợp giữa mô hình trải nghiệm tương tác ban ngày và đêm nhạc hội sôi động vào buổi tối, chuỗi sự kiện tạo ra sân chơi văn hóa lành mạnh, giúp các bạn trẻ lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ cùng bạn bè trước khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán.

Thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng, CocaCola Việt Nam và Quỹ CocaCola Toàn cầu cũng đã triển khai gói hỗ trợ với tổng ngân sách hơn 12 tỉ đồng, phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và CARE Quốc tế tại Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và chăm lo Tết cho các hoàn cảnh khó khăn.

“Đồng hành cùng hàng triệu gia đình Việt suốt hơn ba thập kỷ qua, CocaCola luôn trân trọng và nỗ lực mang đến những khoảnh khắc gắn kết mỗi dịp Tết, đồng thời không ngừng đóng góp tích cực cho cộng đồng. Thông qua sự kiện CocaCola Tết Fest 2026, chúng tôi hướng đến việc tạo nên không gian giao thoa hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nơi các thế hệ cùng kết nối và “dệt” nên những trải nghiệm Tết tươi mới và trọn vẹn", ông Ruben Luengas, Tổng Giám đốc CocaCola Việt Nam và Campuchia, chia sẻ.

